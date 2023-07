Megan Maxwell, escritora: "Algunas mujeres me han dicho que gracias a mis novelas se han divorciado"

Megan Maxwell es una de las escritoras más conocidas del mundo y cuenta con todo un ejército de seguidoras, las guerreras Maxwell. Con cincuenta novelas a sus espaldas, se ha convertido en un auténtico fenómeno literario que ha vendido más de cinco millones de novelas.

El amor, la comedia, el erotismo, el romanticismo y el feminismo son algunos de los ingredientes que le han convertido en la popular autora que es hoy. Entre las páginas de sus novelas encontramos escenarios en los que muchas pueden verse reflejadas o con los que soñar y en los que siempre Megan Maxwell busca empoderar a las mujeres.

El 12 de julio lanza ¿Y a ti que te pica? (Esencia, 2023), además ya está disponible ¿Y si lo probamos? (Esencia, 2022) en formato bolsillo. Su nueva novela cuenta la historia de Nacho Duarte y Andrea Madoc. Duarte es un reconocido director de cine mexicano que, tas la muerte de su esposa, cerró las puertas al amor. Le gusta disfrutar con las mujeres, pero no suele repetir porque no piensa volver a enamorarse.

Sin embargo, su último trabajo le lleva a España, donde va a rodar una película de acción y para las escenas más peligrosas cuenta con Andy, una militar estadounidense que también trabaja como especialista de cine. Ella es una mujer simpática, valiente, decidida y divertida que hará que el corazón del guapo director mexicano vuelva a latir con fuerza.

Megan Maxwell en Verona. ©Carlos Ruiz B.k

La historia que comienza en Los Ángeles trascurre en tres países: Estados Unidos, España e Italia. Precisamente hasta este último volamos junto a Maxwell para conocer junto a ella los lugares que visitan los protagonistas.

En el columpio del patio del Hotel Pesaro Palace de Venecia nos sentamos Maxwell y yo, rodeadas por los canales de una ciudad que evoca romanticismo desde cada rincón.

¿Cuáles son los ingredientes que tiene que tener una buena historia romántica?

Dos personajes que desde un inicio atraigan al lector y les haga querer leer la historia. Porque si empiezas una novela romántica y no te atraen los personajes lo dejas. Entonces los ingredientes serían personajes que atraigan y una potente y bonita historia de amor, con sexo hoy en día, porque a la gente le gusta el sexo.

Cuando empiezas a escribir una historia, ¿sabes cómo va a acabar?

Sé que va a acabar bien porque ninguna de mis novelas acaba mal. Porque la gente que me lee a mí lo que quieres es soñar. Y ya la vida da tantos disgustos como para leer un libro y llevarte un disgusto. Yo misma alguna vez he leído un libro y justamente estás esperando que pase algo, que se enamoren y cuando se enamoran, a la escena siguiente se muere y dices: '¡Me cago en la leche! Ahora me quedo yo fatal, entonces yo quiero que terminen bien'.

Yo sé cómo empieza mi historia y sé que va a acabar bien. Lo que no sé es como va a ser, eso ya lo voy descubriendo según voy escribiendo.

¿Cuál es la parte de la historia que disfrutas más escribiendo?

La parte que más disfruto de una historia es el comienzo, cuando se conocen ellos. Y luego cuando les hago discutir es porque me desahogo yo ahí y luego cuando les reconcilio.

Has publicado cincuenta novelas en menos de quince años. ¿Cuánto escribes al año?

Actualmente, estoy publicando tres libros al año, pero a partir del año que viene ya he hablado con ellos dos.

¿Cómo es tu forma de escribir? ¿Rutinaria?

Soy muy rutinaria. Mi forma de trabajar es de lunes a viernes. A las 09:30 o así ya estoy delante del ordenado. Paro a comer sobre las 14:00 de la tarde y a las 15: 00 estoy otra vez delante del ordenador hasta las 21:00, que son como 12 horas trabajando. En ese tiempo estoy trabajando en la novela, estoy contestando a redes sociales porque mis redes las llevo yo y cuando tengo momentos en que estoy un poco agobiada o que no me apetece, que no me sale nada, me pongo a buscar información de la siguiente novela.

No paras.

Y cuando tengo que entregar novela, trabajo los sábados y los domingos también. Son cuatro meses entre uno y otro. Escribo uno y por ejemplo yo ahora mismo estoy haciendo la promoción de ¿A ti qué te pica?, pero es que tengo que entregar a final de mes el libro que va a salir en noviembre.

¿Y no te lías con los personajes?

En eso soy como una madre, sé muy bien quién es quién y no me lío con ellos.

Megan Maxwell en Venecia con su nuevo libro ¿Y a ti qué te pica? ©Carlos Ruiz B.k

Un tema que está muy en el foco del debate es la literatura escrita por mujeres a la que se califica con frecuencia como literatura femenina o para mujeres. ¿Crees que hay una literatura para mujeres? Osea, ¿es algo que existe?

Yo pienso que hay una literatura para personas. Yo no escribo para mujeres, escribo para personas. Las historias que yo escribo están protagonizadas por mujeres, por mujeres con mucho carácter, y las leen muchas mujeres y muchos hombres, aunque me leen más mujeres. Entonces cuando me preguntan que para quién escribo yo digo que para personas.

Ahora, los hombres no me suelen decir tanto como las mujeres que me leen porque les da vergüenza.

Quizá por el tabú que hay con los temas románticos…

Mira, muchas veces cuando termina una novela una mujer pone en mis redes sociales en el perfil: 'Megan me he terminado este y me ha encantado'. Los hombres siempre me lo ponen en privado y yo les digo que me lo pongan en el muro y dicen que no porque lo van a ver sus amigos. Se lo toman como un tabú. Yo digo, ¿y qué pasa? ¿No podéis ser románticos?

De hecho, alguno me ha escrito que después de leer mis novelas ha aprendido a conquistar de nuevo a su novia o a su mujer. O que se ha dado cuenta de que ha cometido ciertos errores y leyendo la novela y entendiendo a la protagonista he entendido lo que decía mi mujer.

Su nueva novela

Continuamos sentadas disfrutando de una estupenda tarde de verano en el hotel veneciano y toca hablar de su nuevo libro¿Y a ti qué te pica?

¿Qué te inspiró para escribir esta novela?

Pues es una historia que viene de antiguo. Yo escribí hace años ¿Y a ti qué te importa? (2012) y luego ¿Y a ti qué te pasa? (PLANETA, 2018) En este salía un personaje sobre el que la gente me empezó a preguntar si iba a escribir.

Entonces, cuando decidí escribir ¿Y a ti qué te pica?, sabía que el personaje iba a ser Nacho Duarte, que era un chico que salía en ¿Y a ti qué te pasa?. Era un viudo que ya no creía en el amor porque se había enamorado una vez y su mujer murió y dijo que en la vida el amor no pasa dos veces.

Entonces decidí escribir esta novela y él era el personaje al que le busqué una tía cañera. Él es un director de cine y he buscado una mujer que sea piloto de caza de combates, que no tiene nada que ver con el glamour de Hollywood.

¿Y qué va a encontrar el lector en esta novela?

Pues mira, va a encontrar una historia divertida, una comedia romántica que seguramente le hará reír muchísimo, le hará emocionarse, le hará ver que a veces, aunque las personas parezcamos el sol y la luna, si queremos o si realmente existe amor, somos capaces de complementarnos.

Durante el viaje has comentado que no conocías Venecia. ¿Te documentas antes de escribir sobre los lugares en los que transcurren las historias? ¿Cómo?

Pues me documento mucho gracias a San Google. Hoy en día buscas y encuentras. Entonces, aunque no todo ocurre en Venecia, busqué mucha información sobre la ciudad. Yo sabía lo que era Venecia como lo sabes tú, pero quería sitios pintorescos. Entonces mirando encontré el Harris Bar que existía desde el 1800, tenía un cóctel que se llamaba el Bellini que se inventó ahí y dije 'anda pues lo voy a meter'.

Es documentar, es buscar lo que quieres así por encima y vas dando forma poco a poco. Me pasó lo mismo con los libros escoceses que escribo y no había ido antes, ahora voy todos los años con mis amigas.

Andy, la protagonista femenina, una mujer cañera que nos ha conquistado a todos los que hemos podido leer ya la novela me genera varias preguntas. La primera, ¿hay una Andy real?

A ver si me preguntas quién me inspira para crear a Andy o las mujeres, te digo que me inspiro en mí.

Andy es una chica muy divertida y muy cabezota. Yo soy divertida y cabezota. Entonces no es que todo esté inspirado en mí, pero sí que es cierto que muchos de los sentimientos o mi forma de ser sí que la reflejo en ella.

De hecho, mis amigas que me leen muchas veces me dicen que sabían lo que iba a hacer el personaje porque soy yo.

Según el libro, la personalidad fuerte viene marcada porque se ha criado rodeada de hombres.

Mira, yo soy hija única y en el bloque en el que yo vivía en Madrid eran el 80% niños y el 20% niñas. En mi franja de edad la mayoría eran chicos y yo qué iba a hacer, pues me tenía que unir. Al principio los domingos mi madre me ponía el típico vestidito con el lazo y yo llegaba destrozada de jugar al fútbol y decía mi madre: 'Eres como un chico'.

Pero claro, yo me tenía que unir al grupo y a Andy le pasó eso. Se dio cuenta que una de dos, o se unía al grupo y echaba carácter, o se la comían entre los tres.

Personajes como Andy, mujeres valientes, fuertes, que no es lo que tradicionalmente se ha encontrado en una novela romántica, ¿por qué funcionan tan bien? ¿Se identifican las mujeres con ellas? ¿Llaman la atención?

Porque quieren ser como ellas, pero a lo mejor no se atreven. Osea, el hecho de que muchas mujeres no sean como son es porque no les deja la vida o por muchas circunstancias. Entonces leer un libro que les deje soñar y poder imaginar que son las protagonistas es lo que muchas quieren tener a diario, ser las protagonistas de una historia, aunque sea literaria. Yo soy la primera eh.

Entonces, a través de los libros se tiene un poder transformador del mundo muy fuerte, ¿no? Si quieres parecerte a Andy, vas a intentar tomar decisiones que crees que tomaría.

No te puedes imaginar la cantidad de mujeres que me han escrito. Las guerreras me escriben y me dicen: 'Gracias a la novela me he atrevido a hacer esto'. Por ejemplo, me han escrito: 'Gracias a tus novelas me he dado cuenta de lo que valgo y me he divorciado'. Y yo pensé: '¡Ay dios mío!'. Entonces digo: 'Sandra (su hija), otra'.

Porque me escriben: 'Después de tu novela me atreví a mandar lejos al indeseable que me estaba amargando la vida' o 'gracias a tu novela me he dado cuenta que yo valgo mucho, que este tío me estaba arrestando'. Entonces me digo: '¡Madre mía! La de divorcios que estoy ocasionando sin pretenderlo.'

