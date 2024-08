La psicóloga María Esclapez: "Cuando se sufre una relación tóxica, no resulta fácil salir. Es como la adicción a la droga"

Autoras de palabra con Rosa charla con María Esclapez, psicóloga y escritora que ha publicado libros de autoayuda con los que ha llegado a un público masivo. Siendo el más conocido hasta ahora Me quiero, te quiero.

En las redes sociales, su herramienta más poderosa, se la conoce como 'La psicóloga de los millennials y centennials'. Su consultorio como colaboradora de Glamour se ha convertido en una de las secciones preferidas. Mujeres que arden (Ediciones B 2024), es su primera novela, donde no olvida la psicología y trata las relaciones tóxicas y la resiliencia.

Apuesta por que "somos las mujeres, las ingobernables, las osadas y rebeldes, las que arden en las llamas de su propia determinación. Nuestra fuerza es inquebrantable, y nuestra resistencia, eterna. Luchemos y dejemos huellas en el mundo. Si nos queman, renaceremos de nuestras cenizas".

La autora, con su libro 'Mujeres que arden'.

"En esta historia, nos situamos en los siglos XVI y XXI, épocas muy distintas con dos mujeres como protagonistas: Julia y Eleonor con diario manuscrito como hilo conductor. El punto de unión que, a pesar de la distancia en el tiempo, son mujeres que se atreven a romper con todo y siguen su propio camino", asegura Esclapez.

Una intriga, por tanto, a dos tiempos en la que descubriremos que ambas tienen que luchar contra el mismo enemigo: aquellos que quieren silenciar la violencia y están dispuestos a todo para conseguirlo. La fuerza de ellas en distintas épocas podrán salvarnos del fuego.

"Si hablamos de una bruja —afirma la autora— su definición no dista en casi nada, salvando las distancias obvias. Porque al final no deja de ser una mujer adelantada a su época, una mujer que decide no seguir las normas impuestas, si acaso cuestionar el sistema, y atreverse a seguir las suyas propias. Brujas que eran reconocidas cuando había que tratar ciertos males, pero que eran perseguidas porque no cumplían con los estereotipos de la época".

Eleonor, la protagonista del siglo XXI, está atrapada en una relación tóxica en una ciudad que la asfixia y un trabajo que no la deja respirar, y decide volver a Toledo, su tierra natal.

"Visitando esta ciudad, encontré una réplica del libro Malleus Maleficarum, del s. XV, escrito por dos frailes dominicanos misóginos. El libro en cuestión es un manual para ejercer el castigo sobre las mujeres, las brujas. Engloba a todas aquellas mujeres libres que no se conformaban con los estereotipos de la época. Y ahí supe que tenía que escribir esta historia", reconoce Esclapez.

Si confrontamos los dos siglos, son dos mujeres, unas perseguidas para condenarlas, y otras que necesitan escapar, y tienen la valentía de huir.

"Cuando se sufre una relación tóxica no es tan fácil salir de ello, por mucho que la gente desde fuera lo vea tan claro. Atreverse a salir o no. Estamos hablando de abuso emocional en la persona que está atrapada, es como salir de la droga, porque, a fin de cuentas, es una adicción. La persona que lo sufre está atrapada en un ciclo emocional. Porque del ciclo físico termina desapareciendo tarde o temprano, mientras que el dolor emocional, puede durarte toda la vida", asevera la psicóloga.

Rosa Sánchez de la Vega.

"Los perfiles de mis personajes tenían que encajar en una relación tóxica y otra narcisista y que el concepto de amistad existiera siendo sana. Pero el principal tema de esta historia es una crítica social del siglo XVI y el XXI", añade. "Los temas y las situaciones por las que transcurren las vidas de Julia, la protagonista del siglo XVI, no difieren de los actuales, me estoy refiriendo a casos como la Manada o el tema de Jenifer Hermoso, porque Julia es sometida a un juicio por algo que no ha cometido y donde se escuchan testimonios que vemos hoy día en las redes", explica la autora.

"Una mujer que arde es alguien que cuestiona el sistema, no solo el social, también el personal con respecto a la familia, a los sentimientos. Una mujer que tiene la capacidad de no abandonar las cosas si no salen como se propone, porque lo importante no es tanto que te pasen cosas, sino qué haces con ellas", concluye.