La farmacéutica y empresaria María Cudeiro: "El miedo y el estrés van muy vinculados a querer hacer las cosas bien"

"Dijo la actriz Andrey Hepburn que 'la elegancia es la única belleza que nunca se desvanece'", así arranca un nuevo capítulo del pódcast con esta cita elegida por Charo Izquierdo.

"Fíjate Cruz, que he elegido esta frase de Audrey Hepburn por dos cosas. En primer lugar, porque estoy completamente de acuerdo con ella. Reconozco que para mí es un icono de belleza y de elegancia. Aunque especialmente en su momento, no toda la crítica coincidía en alabar su belleza. Pero en segundo lugar la he elegido porque si la tuviera enfrente le diría que hay personas en las que los cánones de belleza coinciden con los de la elegancia", introduce Charo Izquierdo, a lo que su compañera le instiga "Como en el caso que hoy nos ocupa…" adelantando la presentación de la invitada.

"El caso de hoy es más que un caso legal, un caso que hay que estudiar. Porque en “Arréglate que nos vamos” nos visita una belleza elegante, ya lo has adelantado tú, pero además hasta por como viene vestida tiene cierto aire a Audrey. Pero es que yo le diría a Audrey Hepburn que hay otra belleza que deslumbra, que es la belleza de la inteligencia. Como la de nuestra querida María Cudeiro que es una belleza que deslumbra, y una mujer que es de libro y de libros, porque no ha parado nunca de formarse. Ella siempre está estudiando, está la última, sabe qué es lo que está pasando para contribuir a la belleza, como ella nos va a contar a un concepto que es la belleza dinámica. Hoy es la CEO de la empresa Evolus, que trabaja para el desarrollo de tratamientos estéticos. Antes lo ha sido de Cromofarma…

Pertenece a nuestro ránking de Las Top 100 Líderes, este año ha sido top 10 exterior y estamos orgullosísimas de ella. Además, para eso, para el liderazgo, se ha formado, con programas de dirección general por ejemplo en Esade o en IESE, tiene una formación bárbara y ahora que ya sabemos es una todoterreno, podamos hablar como queremos, como nos gusta a nosotras, así como amigas".

El saludo cálido de María Cudeiro se suma a esta conversación con agradecimiento y mostrando su compartida admiración por Audrey Hepburn. "Es mi actriz favorita, o sea que sigo viendo sus películas. De hecho, el último viaje a Estados Unidos, donde tenemos la central, me puse las películas de Audrey Hepburn. Y me encanta que me relacionéis con ella".

No tarda en dar su pincelada sobre la elegancia y la belleza, "es verdad que la elegancia, pues es algo que no solamente es exterior, sino que es interior, en todo lo que hacemos".

Apostilla Charo Izquierdo que, tiene en común con Audrey que vive en Suiza… y responde Cudeiro: "Sí, bueno, es un país que le pegaba mucho a ella. A mí no tanto, la verdad. Por eso vengo mucho a Madrid, para compensar. Tengo esa doble vida que me gusta llamarle a mí, en el buen sentido".

Arréglate que nos vamos con María Cudeiro Esteban Palazuelos

"Aquí no has venido a estudiar, aquí solo has venido a pasártelo bien. A Cruz siempre le gusta decir que este vídeo pódcast de Magas en EL ESPAÑOL, venimos a pasarlo bien, a divertirnos. Y a ella también le gusta decir que Magas es como ese chat entre amigas que todas querríamos tener. Así que ya sabes, relájate y disfruta" le invita Charo a María Cudeiro, quien responde.

"Me encanta eso del chat entre amigas. Es como el tesoro que todos tenemos".

Líder natural

"En este chat queremos que nos hables también de tu liderazgo. Creo que además del liderazgo profesional, tú tienes otro liderazgo en tu familia, porque es que tienes cinco hijos." Comenta Charo.

"A mí es que me gusta vivir la vida a tope", responde riendo la invitada. "Todo lo que hago, siempre es un poco mi manera de ser".

Y haciéndose con la conversación, María Cudeiro pregunta "¿Sabes que hay perfiles? No sé si conocéis el sistema de evaluación que se llama DISC, que tiene diferentes perfiles. Azul, verde, amarillo, rojo".

"¿Por colores?", pregunta Charo.

"Sí, por los colores. Yo soy roja. Muy roja", se confiesa la invitada.

"El rojo normalmente son perfiles directivos, que hacen que las cosas sucedan. Con mucha capacidad de liderazgo, con mucha capacidad de superar obstáculos, con mucha intensidad. Yo soy muy intensa. Yo soy roja."

"Entonces yo también soy roja", se suma a la confesión Cruz Sánchez de Lara.

"El último libro que recuerdo que lo ponía es un libro en inglés, Surrounded by idiots. Es como por qué a uno le parece que todos los demás son idiotas, pues porque son colores diferentes, entonces tienen maneras de abordar la vida o los proyectos o cualquier cosa de manera diferente. No es que sean idiotas, es que tienen otra forma. Y también les necesitas. Mi marido es azul".

Siempre aprendiendo

Consciente de su liderazgo, María Cudeiro continúa hablando de ello y de su aprendizaje en el mundo de la belleza.

"Menos es más (…) Yo fui la primera que al inicio, incluso con la cosmética, me regalan muchas cosas y tienes que estar todo el rato probando. Pues ahora tengo una alergia cosmética. Con lo cual, menos es más.

Siempre hay que tener rutinas de belleza sencillas. Si tienes tres pasos mejor que cinco. Dos visitas al dermatólogo son suficientes. No hay que volverse loco." Sentencia la líder.

Hablando de aprendizajes, "Otra lectura y un aprendizaje que he tenido, que no lo entendí la primera vez que me lo dijo mi profesor de marketing, Carles Torrecilla: El 'no', fideliza. Y yo pensé, ¿qué dices? ¿Cómo el 'no' va a fidelizar?".

El miedo

Pero bajo esa capa de "supermujer", se esconden miedos. "Es que es lo que nos gusta, que nos contéis la fragilidad", abre camino Cruz.

"¿Me va a ir bien en el nuevo proyecto? La incertidumbre, porque nadie tiene una bola de cristal, pero Pedro siempre me dice 'si ya lo has hecho antes, siempre te sale bien'. Bueno, ya. Hasta que un día, no. Porque el mundo cambia, vas evolucionando…

Es verdad que cada vez te haces más sabio. Ya los procesos te cuestan mucho menos y cuando tienes cierto bagaje y reconocimiento en el sector, ya te vienen a buscar. El miedo y el estrés van muy vinculados a querer hacer las cosas bien, a no fallar, a cumplir ese compromiso". Y así, María Cudeiro se va abriendo en la conversación haciendo que vuele el tiempo antes de llegar al final de la conversación.