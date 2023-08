El legado de Amelicious: más que un libro de recetas de cocina para mantenerse saludables

Desde hace años tengo un gran interés en conocer cómo el cuidado personal puede ayudarnos a asumir bienestar y a ser la mejor versión de nosotros mismos, tanto por dentro como por fuera. Sin duda, una parte esencial del bienestar se consigue a través de la alimentación.

Es por eso que la cocina es un pilar fundamental en mi día a día. Mi visión es poner la alimentación a nuestro servicio para conseguir mantenernos sanos, enérgicos y esbeltos a través de recetas divertidas, que sigan los requisitos nutricionales de una dieta alcalina y antiinflamatoria. Por ello, diseño platos saludables que destacan por su sabor y su creatividad, siempre cocinados sin gluten, sin azúcares refinados y sin procesados.

Mi pasión por la alimentación saludable viene desde muy pequeña. Mi hermana y yo crecimos influenciadas por mi madre: ella es nutricionista y desde muy pequeñas nos ha inculcado la importancia de seguir una alimentación variada, equilibrada, antiinflamatoria y saludable.

Con el paso de los años fui interesándome cada vez más sobre la nutrición y sobre los alimentos, y es por eso que decidí estudiar farmacia y nutrición, un doble grado que me ha permitido ampliar mis conocimientos relacionados con la alimentación y con cómo reaccionaba mi cuerpo a la ingesta.

No fue hasta el confinamiento, que la cocina empezó a jugar un papel fundamental en mi vida. Siempre me había gustado mucho cocinar (en parte, porque me encanta comer), pero no fue hasta esa época que descubrí que la cocina era mi pasión y mi pasatiempo. Era en la cocina donde me pasaba la mayor parte del tiempo.

Empecé a cocinar recetas saludables, sin gluten y sin azúcares refinados de desayunos, medias mañanas, almuerzos, meriendas y cenas, y es por eso que mi libro está estructurado de esa manera.

Fue pasado el confinamiento cuando tuve la gran oportunidad de participar en MasterChef, un programa de cocina al cual estoy plenamente agradecida. Esta etapa me permitió desarrollarme personal y profesionalmente, y me dio alas para lanzar un proyecto que llevaba tiempo gestándose.

Amelicious Delicious: cocina, salud y bienestar.

Fue una experiencia que, sin duda, cambió mi vida y me ayudó a convertirme en la persona que soy ahora. Gracias al programa abrí los ojos y vi cuál era el rumbo que quería darle a mi vida. Durante mis estudios en la universidad como farmacéutica y nutricionista, nunca tuve claro cómo quería encarar ni enfocar mi futuro profesional.

Siempre supe que quería ayudar a la gente a sentirse mejor, tanto por dentro como por fuera, pero no sabía la manera de hacerlo. Unos meses después de salir MasterChef, decidí emprender y abrir mi propio negocio: el mundo AMELICIOUS.

Así nace Amelicious Delicious: cocina, salud y bienestar (Lunwerg Editores, 2023), un libro dedicado enteramente a tu bienestar, una plataforma web donde pongo al servicio de la gente productos saludables para ayudarles a mantenerse sanos, enérgicos y esbeltos, y donde principalmente vendo en línea paquetes de dietas saludables y dulces sin azúcar, además de un atelier ubicado en Barcelona para impartir cenas, clases, cursos y talleres.

La importancia de la alimentación en nuestra salud

La alimentación desempeña un papel fundamental en la salud de una persona. Los alimentos que consumimos nos proporcionan los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Una dieta equilibrada y saludable puede contribuir a prevenir enfermedades, mantener un peso adecuado, mejorar el rendimiento físico y mental, fortalecer el sistema inmunológico y promover una vida saludable en general.

Una alimentación adecuada debe incluir una variedad de alimentos de todos los grupos nutricionales como frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables. Estos alimentos proporcionan vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y otros compuestos bioactivos esenciales para el funcionamiento óptimo del cuerpo.

Una dieta equilibrada también implica evitar el consumo excesivo de alimentos procesados, ricos en grasas saturadas, azúcares refinados y sal. Estos alimentos pueden aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2, enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer.

Además, la forma en la que preparamos los alimentos también puede influir en su valor nutricional. Cocinar los alimentos de manera saludable, como al vapor o al horno, preserva mejor los nutrientes en comparación con los métodos de cocción que implican frituras o exceso de aceite.

La alimentación también está estrechamente relacionada con el estado de ánimo y el bienestar mental. Estudios han demostrado que una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede tener un impacto positivo en la salud mental, ayudando a reducir el riesgo de depresión y ansiedad.

Es importante destacar que cada persona es única y las necesidades nutricionales pueden variar según la edad, el género, la actividad física y las condiciones de salud individuales.

En resumen, una alimentación saludable y equilibrada desempeña un papel fundamental en la salud y el bienestar general. Elegir alimentos nutritivos y mantener hábitos alimentarios saludables puede ayudar a prevenir enfermedades, promover un peso saludable y mejorar la calidad de vida en general y eso es lo que he intentado plasmar en este libro.

Amelicious Delicious, más que un libro de recetas

Este último año, me he lanzado en una nueva aventura, escribir mi libro para poder plasmar de una forma muy concisa todo lo que me gustaría transmitir a la gente sobre la nutrición, la alimentación saludable y todo lo relacionado con el bienestar.

En este libro encontrarás mi ABC, es decir, todo lo que necesitas para alcanzar el ansiado bienestar, consejos de alimentación, tips, trucos, recetas saludables, sin gluten y sin azúcar refinado y muchas cosas más. También una parte muy importante como lo es la alimentación consciente.

No se trata de un libro de recetas exclusivamente, ya que he decidido fusionar mis estudios de farmacia y nutrición con mi pasión; que es la cocina, elaborada siempre desde un punto de vista saludable, equilibrado y variado.

El libro está estructurado en desayunos, medias mañanas, almuerzos, meriendas y cenas y en cada capítulo se encuentra una pequeña introducción, un consejo nutricional, un tip, un truco, un superfood y un suplemento, además de muchas recetas saludables, caseras, sencillas de elaborar y rápidas con una pequeña introducción personal.

Desde el principio tuve claro que quería que fuese un libro para todos los públicos, fácil de leer, de entender, muy visual y con recetas sencillas, rápidas y con ingredientes que se pudieran encontrar fácilmente, pero sin dejar de lado toda la parte de farmacia y nutrición que para mí son fundamentales en mi vida.

Al final del libro también he considerado importante hablar de dos temas que he agrupado en dos anexos: por un lado, la alimentación consciente y el coaching nutricional y, por otro, el porqué mi cocina es sin gluten y sin azúcar blanco refinado, ya que considero que son dos alimentos inflamatorios que debemos evitar.

En cuanto a la alimentación consciente, yo soy muy partidaria del lema: ''somos lo que comemos'', pero he decidido cambiarlo y adaptarlo de esta manera: ''somos lo que comemos, hacemos, decimos, sentimos y pensamos''. Considero igual de importante qué comemos, cómo lo comemos, cuándo, con quién, por qué lo comemos… y es importante para sentirnos bien por dentro y por fuera. Es por eso que he visto oportuno añadir este anexo a mi libro.

Amelia Platón Galofré.

Ser la autora de un libro es un desafío apasionante y gratificante que requiere un gran esfuerzo. Es un viaje que te sumerge en un mundo de ideas, palabras y emociones. A lo largo de ese camino, he experimentado momentos de estrés, horas interminables de trabajo, dedicación y perseverancia. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, la sensación de logro al completar el libro es incomparable.

Escribir un libro implica más que simplemente plasmar palabras en papel. Requiere una profunda conexión con el tema, una cuidadosa investigación y una selección meticulosa de cada palabra. Es un proceso que ha despertado mi creatividad, desafiado mis límites y me ha obligado a expresarme de manera clara y convincente.

A medida que avanzas en la escritura, te encuentras con momentos de duda y autocrítica. Te preguntas si tus ideas resonarán con los lectores, si tus palabras transmitirán el mensaje que deseas comunicar, pero a través de ese proceso de revisión y mejora continua, descubres la fuerza y la voz única que me ha definido como autora.

Ser el autor de un libro es también ser el arquitecto de un legado. Espero que mis palabras tengan el poder de inspirar, educar y transformar vidas. A medida que comparto mis conocimientos y experiencias, abro puertas a nuevas perspectivas y posibilidades para los lectores.

Pero quizás la mayor recompensa de ser la autora de este libro radica en el impacto que puede tener en los demás. Mis palabras pueden tocar los corazones, provocar reflexiones y empoderar a las personas a través del conocimiento. El esfuerzo y la dedicación invertidos se ven recompensados cuando recibes el agradecimiento y el aprecio de aquellos a quienes has influenciado.

En definitiva, ser la autora de este libro es un viaje de autodescubrimiento, perseverancia y trascendencia. Es un desafío que me ha permitido compartir mi visión con el mundo y dejar una huella. A pesar de los obstáculos y el arduo trabajo involucrado, el proceso y los resultados finales hacen que valga la pena cada esfuerzo invertido.

