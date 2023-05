Mellody Hobson, presidenta de Starbucks: "Quiero usar mi influencia para ayudar a los demás"

Mellody Hobson, presidenta y co-CEO de Ariel Investments, la primera empresa de gestión de dinero de propiedad afroamericana en los Estados Unidos, hizo historia en diciembre de 2020 cuando fue nombrada nueva presidenta de Starbucks, convirtiéndose en la primera mujer de color en ocupar el cargo de presidenta no ejecutiva de una empresa del índice S&P 500. Ese mismo año, Forbes la incluyó en su lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo.

Hobson explica que debe su notable éxito al apoyo y a la mentoría que ha recibido en el camino. A lo largo de su carrera, ha reconocido y valorado la experiencia y sabiduría de los demás. Ahora, los roles se han invertido, y es ella la que se ha convertido en una valiosa mentora, especialmente para su hija Everest, de nueve años.

Criada en Chicago por una madre soltera, Hobson es la menor de seis hermanos y la primera graduada universitaria de su familia. Destaca la influencia que su madre, Dorothy Ashley, ha tenido en su vida, atribuyendo muchos de sus valores al ejemplo que esta le dio. "Mi madre era una persona extremadamente fuerte que me enseñó cómo tratar a las personas y cómo enfrentarme a este mundo", cuenta.

Mellody y su madre, Dorothy Ashley. Fuente: Cedida.

Según Hobson, su madre solía "dar todo lo que tenía, a veces incluso de tal manera que nos dejaba a nosotros mismos sin cosas que necesitábamos. Siempre creía que se podía hacer más por la gente, y eso realmente se quedó conmigo", narra.

También recuerda cómo su madre enfatizaba el trabajo duro y las altas expectativas. Hobson cuenta que su madre solía decir: "Sea el trabajo grande o pequeño, hazlo bien o no lo hagas". Y dejaba muy claro que "sea lo que sea, tanto si se trata de limpiar el suelo o escribir un ensayo, debe ser tu mejor trabajo".

Estas primeras lecciones llevaron a Hobson por un camino de estudio. Se graduó en la prestigiosa Universidad de Princeton y luego se unió a una pequeña firma de inversiones en Chicago que se convertiría en su "trabajo para siempre".

Mellody juntos a algunas de sus compañeras en su graduación en Princeton en 1991. Fuente: Cedida.

Mientras sus compañeros de Princeton competían por trabajar en grandes firmas de Wall Street, Hobson optó por otro camino al decidir desarrollar su carrera bajo la mentoría de John Rogers, el carismático fundador de Ariel Investments.

"Recuerdo sentir un gran alivio y saber que había tomado la decisión correcta. Era una decisión poco convencional porque mis amigos iban a las grandes firmas. Yo iba a esta pequeña empresa. Había 19 personas que trabajaban allí y nadie había oído hablar de ella. Pero vi una verdadera oportunidad", asegura.

Reflexionando sobre su decisión de trabajar para Rogers, Hobson cuenta: "Un día, estaba yendo a Nueva York para hacer entrevistas, cuando me di cuenta de que podía aprender de alguien que ya estaba haciendo el trabajo que yo quería y cuyos valores realmente admiraba, porque había construido algo desde cero. Así que dejé de hacer entrevistas en Wall Street y decidí trabajar en Ariel". Esta decisión fue un momento crucial en su trayectoria a la cima del mundo corporativo.

"Dicen que una persona tiene de promedio 11 trabajos en su vida, yo solo he tenido uno", cuenta Hobson. Ascendió desde un puesto junior hasta llegar a ser presidenta y co-CEO en Ariel, Hobson afirma que sigue aprendiendo cada día y se siente realizada. "Cada día me despierto con un propósito. Si esto no pasara, me replantearía las cosas, pero no sucede", afirma.

Hobson destaca una de las lecciones clave que John Rogers le ha inculcado en Ariel: la importancia de "ganar correctamente". La co-CEO recuerda que "John solía decirme siempre: 'El mérito de tu argumento no importa. Necesitas tener a la gente de tu lado. Puedes tener toda la razón y perder solo por el enfoque'". Aunque, al principio, Hobson encontró difícil conseguir ese consenso, al final aprendió "el arte de la persuasión y la diplomacia". Unas herramientas clave que sigue aplicando en su enfoque de liderazgo actual.

John Rogers y Mellody. Fuente: Cedida.

Además, también cree firmemente en compartir el poder: "Nunca quiero acaparar el poder", y añade: "Quiero usar cualquier poder o influencia que tenga para ayudar a los demás".

Este lema se refleja en la incansable búsqueda de Hobson en las salas de juntas más diversas. "A veces la gente se enorgullece de ser la única. Yo no soy esa persona. De hecho, me siento más validada si he ayudado a otras personas a estar allí conmigo", afirma. Como la primera mujer de color en presidir una empresa del índice S&P 500, considera que es su responsabilidad animar a más mujeres y personas de color. "Una no es suficiente", asegura.

A lo largo de su notable ascenso, Hobson ha mantenido un profundo sentido de gratitud, lo cual, según ella, le ha servido para "mantener la cordura". También le ha ayudado tomarse el tiempo necesario para reconocer y apreciar cada pequeña victoria. Algo que ha sido fundamental para su felicidad y éxito, y comparte una cita reciente del actor Michael J. Fox que le quedó marcada: "Con gratitud, el optimismo es sostenible".

Basándose en la gratitud que siente por toda una vida de mentores increíbles, su próximo objetivo es desempeñar ese mismo papel para su hija Everest. "Quiero que mi hija tenga un ejemplo de excelencia, que pueda decir que su mamá se lo enseñó", sostiene. "Pero también quiero que diga que estuve ahí para ella... sea cual sea el camino que elija", concluye.

