Lidia San José (actriz e historiadora): "Hay que devolver a las mujeres su lugar en la historia"

La actriz Lidia San José nos coge el teléfono y casi de inmediato nos invade la envidia. Está en México a veinte grados, pero la sensación térmica es mayor. Desde allí verá estrenar este 20 de abril la segunda temporada Los pilares del tiempo (RTVE), la serie documental que presenta junto a Leonor Martín en la que radiografían los monumentos más impresionantes de España.

[El programa de historia de Leonor Martín y Lidia San José: "Hernán Cortés mató a su mujer y no se cuenta"]

"He llegado hace no mucho a México, tenía muchas ganas de volver, Los pilares han sido muchos meses", confiesa a magasIn, aunque matiza que a ella lo que más le gusta es trabajar y se considera una afortunada de poder vivir de "lo que más me gusta en el mundo".

En esta segunda temporada de la serie documental veremos más aventura, "hemos aprendido porque en una primera temporada siempre estás descubriendo y ahora le hemos cogido el hilo".

[Quién es Lidia San José, la actriz invitada a ‘Pasapalabra’ (a la que conocemos desde pequeña)]

Nos adelanta que en esta nueva entrega hay un capítulo dedicado a una mujer y capítulos más personificados. Aunque si hay un episodio que le fascina es el dedicado a la prehistoria, "por primera vez nos acercamos a los orígenes del ser humano". Además, han grabado en lugares cargados de historia como son las cuevas de Maltravieso, Atapuerca, la zona de Burgos…

Empezaron a rodar en noviembre, aunque antes estuvo la preparación. Lidia San José llegó a España a finales de octubre y la grabación se extendió hasta mediados de marzo, ya que hubo incidentes provocados por la situación meteorológica que no se pudieron evitar.

[Cuenca será protagonista de una serie documental de RTVE]

Además, hicieron un parón en diciembre de mes y medio "porque no podíamos grabar con la decoración navideña y claro, como hacemos exteriores no se podía". También cuenta que el programa "lleva mucha postproducción porque todo lo del escáner es muy trabajoso. Entonces, una vez que los programas están y está todo lo del escáner, es cuando tenemos que volver para locutar".

El apoyo de Leonor Martín

Esta nueva temporada, la actriz e historiadora Lidia San José vuelve a trabajar con la actriz y arquitecta Leonor Martín.

"Para mí Leo es un regalo que me llevo de por vida de esta profesión. Es de lo mejor que me ha ocurrido. Esta temporada ha sido dura, obviamente, pero la primera fue durísima porque es un trabajo complejo. Lo haces siempre en exteriores, grabando en primavera, en invierno… Con las condiciones climáticas que eso supone. Entonces es bastante duro", cuenta.

Y continúa: "Es dura la filmación y muy cansada porque tienes un día para acabar un monumento y tienes que acabar sí o sí. No miras el reloj, tienes que acabar. Todo el equipo está muy cansado, eso hace que por el estrés no tengas tu mejor humor y Leo y yo no hemos tenido ni el más mínimo roce (y yo tengo carácter)".

Habla de ella como cualquiera hablaría de su mejor amiga: "Leo para mí es un apoyo. Cuando tienes un mal día porque no estás contenta con como ha salido algo o consideras que algo ha sido injusto, ella es un apoyo. Además, en esta profesión muchas veces pecamos de egos y ser actor no es una carrera fácil. Si estás ahí es porque te gusta que te vean. Pues ella es la persona con menos ego que he conocido en mi vida. Es fantástica. Ella es muy guay, muy inteligente, muy coherente. Nos compenetramos muy bien".

También habla de toda la gente que hay detrás, que no se ve y se deja la piel, "hay un equipo fantástico".

Curiosidades, aprendizaje y experiencias únicas

En este proyecto, la historiadora y actriz ha aprendido mucho. Una de las cosas que más le llamó la atención es que cuando estuvo en una necrópolis de la Edad de Bronce con el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, este le contó que la mayoría de los fallecidos allí eran cuerpos que tenían intolerancia a la lactosa.

"Y es que el ser humano era intolerante a la lactosa, pero el desarrollar la agricultura y ganadería, tener un alimento como la leche aportaba muchos nutrientes, ayudaba mucho en la vida sedentaria y servía para alimentar a más población. Empezaron a sobrevivir quienes eran tolerantes a la lactosa y esos fueron los genes que se fueron pasando. De ahí que la mayoría de la gente sea tolerante a la lactosa", dice.

Además, gracias al programa ha podido ver determinados sitios desde otra perspectiva: "Hay muchas cosas que ya conoces y otras que ves desde otra perspectiva porque ves los sitos con los mayores expertos del lugar".

Entre las cosas que le "fascinaron" también se encuentra el Museo del Prado y cómo trabajan allí la restauración y el equipo de ocho personas que forma 'la brigada del Prado': "Son los únicos que pueden mover los cuadros, yo no tenía ni idea".

"La verdad es que este programa es un regalo para nosotras. Es como si te pagaran por vacaciones. Curramos muchísimo, pero es verdad que te llevas unos regalos como poder estar en el Museo del Prado con el museo cerrado", apunta.

La mujer en la historia

No podemos evitar preguntarle si al ser dos mujeres las presentadoras del programa están viendo la historia de una manera diferente. "Por supuesto, de eso no tengas ninguna duda, porque somos dos mujeres y feministas y tenemos una visión con perspectiva de género".

Explica que hay cosas que no pueden luchar, pero otras sí, porque además "somos muy críticas y tenemos mucha conciencia de clase".

Recuerda preguntar en la primera temporada, cuando le hablaban de un lugar en el que trabajaban cueveros, si también las mujeres habían trabajado allí. "Luego no siempre queda en montaje, hay que recortar, pero hay que devolver a las mujeres su lugar en la historia".

Incluso ella en Instagram comparte historias de mujeres. Recuerda que un día subió el cartel de una exposición que hubo en 2012, El arte sin artistas. La portada eran las cuevas de Altamira, pero pintadas por una mujer.

"Siempre se da por hecho que fueron hombres y no hay pruebas. Sí que se sabe que donde pusieron manos, por el tamaño, son mujeres. Pero realmente no se tiene ni idea de si los bisontes fueron pintados por hombres o por mujeres. Se da por hecho el lugar en el que estamos en la historia gracias a los hombres".

¿Tercera temporada?

¿Habrá una tercera temporada? No se sabe, pero a Lidia San José le encantaría. "España no es un país muy grande en extensión, pero tenemos una historia fascinante y una cantidad de monumentos que la gente desconoce".

Entre los sitios que le gustaría visitar nos pone de ejemplo a la Sagrada Familia. "Hay veces que por permisos es complicado".

"También nos faltan todas las islas, nos faltan Ceuta y Melilla, que la vieja es espectacular. Nos falta mucha historia todavía por recorrer. España tiene una historia espectacular y luego ya si consiguiéramos ir a los territorios que pertenecieron a España, pues imagínate lo que sería. Es que Países Bajos fue España, ya no hablamos del continente americano, sino de Europa", dice.

Y continúa: "La catedral de Mallorca es espectacular, nos falta Murcia, la muralla de Ávila… Hay monumentos para hacer sin salir de la península, pero creo que ya es hora también de empezar a coger vuelos porque España es mucho más".

También le encantaría hacer un capítulo de teatros y más de personajes, por ejemplo, de Teresa de Jesús. "Hay personajes históricos que me parecen muy interesantes, yo me voy hacia mujeres, por ejemplo, Juana de Castilla. Están menos estudiados y cuando pensamos siempre nos vienen nombres a la cabeza masculinos, cuando la historia sin nosotras no se hubiera podido hacer".

Desde su punto de vista: "Hay que hacer una revisión de la historia para darnos a las mujeres el lugar que nos corresponde".

Sigue los temas que te interesan