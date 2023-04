No estamos diseñadas para tomar café todos los días: la experta cuenta los pros y los contras de hacerlo

Nos han vendido que el café como uno de esos alimentos milagrosos que hay que consumir porque es antiinflamatorio y porque tiene muchísimas propiedades. Sin embargo, la verdad es que esta bebida tan popular en España tiene algunas desventajas importantes.

Existen distintas teorías sobre el origen del café. Una de las más populares asegura que el café se inventó en África y que se daba a los soldados antes de ir a a una matanza. Partiendo de esta base, es fácil entender que el café es un producto que nos acelera y es extrínseco a nuestra fisiología.

Cristina Barrous nos cuenta sobre las características del café, sus pros y sus contras

No estamos diseñadas para tomar café todos los días y no es normal necesitar café para estar despierta. Si se necesito el café para estar despierto es que tengo un problema de agotamiento y seguramente de inflamación también, pero no debería necesitarlo.

El café no nos quita el cansancio sino que nos desconecta. Se mete entre el cerebro y las señales de que está cansado para que parezca que no necesitamos descansar, pero el cansancio sigue ahí. Por lo tanto, si estás cansada y tomas café, vas a seguir cansada. Lo que pasa es que estarás desconectando de ti misma y de lo que sientes.

El café irrita la mucosa estomacal, por lo que yo recomiendo máximo un café al día y, siempre, que sea porque nos gusta, no porque lo necesitemos. Además, es importante que sea un café de calidad. Recomiendo evitar cafés solubles, de máquinas instantáneas o de cápsula porque tienen muchos metales pesados, así como sustancias súper inflamatorias y tóxicas.

La mejor opción es comprar café en grano que, idealmente, molemps en casa. También lo podemos comprar molido, pero lo importante es que que sea un café natural que preparemos en una cafetera de filtro o italiana.

Así, conseguiremos mejorar la calidad del café que estamos tomando y, además, contribuyendo positivamente en nuestra salud.

