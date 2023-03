Estos son los mejores sustitutos del café, según Harvard

El café forma parte de las bebidas más consumidas del mundo: según las estadísticas, se toman aproximadamente 2.000 millones de tazas cada día en todo el mundo. Ya están demostrados sus numerosos beneficios: los granos incluyen los llamados polifenoles y antioxidantes con beneficios para la salud. Estos permiten reducir el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y trastornos neurodegenerativos como el Parkinson y el Alzheimer.

La Fundación Española del Corazón (FEC) destaca, en base a varios informes, "que el consumo diario de hasta cuatro o cinco tazas de café se asocia directamente a una mayor longevidad y a una mayor supervivencia de la población general, ya que se ha comprobado que disminuye el riesgo de padecer enfermedades". ¿Pero, en caso de querer alternativas, qué bebidas son recomendables?

Nancy Oliveira, gerente del servicio de nutrición y bienestar del Brigham and Women's Hospital de Boston y colaboradora de la Universidad de Harvard, explica en el artículo Energy-boosting coffee alternatives: What to know que cuatro bebidas pueden ser especialmente buenas alternativas para los organismos que toleran menos el café.

Mate

La infusión mate es un té con hierbas procedentes de América del Sur. Contiene polifenoles y tanta cafeína como el café. Según la experta, puede favorecer la pérdida de peso y reducir el colesterol en la sangre, "aunque los estudios no sean del todo concluyentes". Eso sí, los consumidores afirman sentirse menos cansados, por su contenido en cafeína.

Aún así, la profesional aclara que puede tener algunas desventajas: "ciertos métodos de procesamiento del mate pueden introducir hidrocarburos aromáticos policíclicos, las mismas sustancias cancerígenas que se encuentran en las carnes a la parrilla. El mate sin ahumar (que se procesa mediante secado al aire) es en este sentido más seguro".

Té Yaupon

Al igual que el mate, el yaupon es un té de hierbas. En su caso, procede de Estados Unidos y tiene un sabor más suave. ¿Su secreto? "Una composición en ácido clorogénico y antioxidantes que supuestamente reducen la inflamación y aumentan la energía. Este té tiene 60 mg de cafeína por taza y también proporciona teobromina, un compuesto estructuralmente similar a la cafeína que se encuentra en los granos de cacao y muchos tés" destaca la experta. ¿Su ventaja? Garantiza un chute de energía más duradero que el café.

Aún así, cabe tener en cuenta que la mezcla de teobromina y cafeína puede aumentar la frecuencia cardíaca y tener consecuencias directas en el sueño.

Té matcha

Quizá la bebida más popular de esta selección, "el matcha contiene alrededor de 40 a 175 mg de cafeína por taza y tiene los mismos polifenoles antioxidantes que el té verde, específicamente teanina y catequinas. Sin embargo, debido a que las hojas enteras se usan para hacer matcha, puede contener concentraciones más altas que el té verde estándar" aclara la investigadora, que recomienda aún así ser precavido, por su altísimo contenido en cafeína.

Café de achicoria

A diferencia de las demás, no contiene cafeína. Según la experta, cuenta aún así con propiedades antiinflamatorias y puede mejorar la salud intestinal. Eso sí, puede causar "reacciones alérgicas en personas sensibles al polen de ambrosía".

