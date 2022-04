El programa de historia de Leonor Martín y Lidia San José: "Hernán Cortés mató a su mujer y no se cuenta"

Cuando llegas a la sala de grabación donde se va a realizar la entrevista, rápidamente percibes la complicidad entre Lidia San José y Leonor Martín. En un momento dado, Leo, como la llama su compañera, está distraída con el móvil, pero rápidamente regresa a la conversación con su amiga. "Perdona, es que hay días que parece que se junta todo". Charlan, ríen, se abrazan... Nadie diría que hace unos meses ni siquiera se conocían. Sin embargo, las dos actrices han pasado semanas sin despegarse la una de la otra para grabar el programa de historia: Los pilares del tiempo.

"Los pilares del tiempo es un programa de divulgación cultural, pero diferente a lo que estamos acostumbrados. Gracias a la tecnología 3D tiene un aspecto de videojuego y con ella hacemos radiografías de los edificios, se parten, se pueden atravesar paredes... Es algo que en televisión nacional todavía no se había hecho", comienza explicando Lidia, que asegura que se trata de "una forma de viajar desde el sofá de casa, además de aprender".

El programa, que se estrenó el pasado 21 de abril, se emite los jueves a las 22:00 horas en La 2 y constará de 10 capítulos, cada uno con una temática distinta. "El primero, por ejemplo, es Al-Ándalus y nos metemos a conocer y a descubrir su relación con el agua. Accedemos a lugares míticos como la Alhambra de Granada, pero a su parte menos conocida. En este caso, por ejemplo, las zonas subterráneas. También otros edificios como los baños árabes de Jaén, que tienen un valor histórico y patrimonial tremendo", cuenta Leonor.

Leonor Martín (izquierda) luce un vestido corto camisero con hombro caído con manga extraíble con automáticos forrados y cinturón del propio tejido; combinado con botas de media caña blanda fabricadas en piel de serraje eco-friendly. Lidia San José (derecha) posa con un 'blazer' cruzada de rayas blancas y azules, pantalón vaquero con bordado floral y un top de punto. Todas las prendas de Cortefiel. Sara Fernández.

Las dos actrices han viajado a lugares de todo el territorio español para conocer nuestro patrimonio y, con la ayuda de la tecnología, lo muestran desde un punto de vista nunca antes mostrado. "Hemos llegado a grabar en sitios donde hasta ahora las cámaras no habían entrado. Por ejemplo, en la catedral de Toledo y gracias al escáner, pudimos ver algo que hacía 500 años que nadie veía", afirman.

Historia y arquitectura

Este nuevo espacio televisivo no podría haber contado con mejores presentadoras: Lidia San José, además de una exitosa actriz con más de 20 años de experiencia en televisión y teatro, es historiadora especializada en Antropología Americana. Por su parte, Leonor Martín es actriz, arquitecta y desde hace tiempo está haciendo sus primeras incursiones en la producción y realización de proyectos audiovisuales.

Entrevista a Leonor Martín y Lidia San José

Las dos son unas apasionadas del aprendizaje y la cultura, y son capaces incluso de analizar, literalmente, la etiqueta de una botella de agua. "Mira, es gallega, pero esos dibujos recuerdan a los símbolos de los azulejos de Toledo", comenta una. "Sí, además los colores, amarillo y azul, recuerdan mucho a los empleados durante la época andalusí", contesta la otra. "Todas nuestras conversaciones en el programa eran así, os podéis imaginar", añade Lidia entre risas, ante la sorpresa del equipo que las escucha.

Aunque no se conocían hasta ahora, la realidad es que Leonor Martín y Lidia San José han llevado una vida muy parecida, por lo que no extraña que se entiendan y encajen tan bien. Ambas comenzaron en la interpretación de pequeñas y alcanzaron la fama muy rápido. Lidia, por ejemplo, creció rodeada de cámaras protagonizando series míticas como A las once en casa o ¡Ala... Dina! Leonor se dio a conocer principalmente por su papel en Física o Química, cuando solo tenía 19 años.

Pese a que las dos tenían carreras de éxito y mucha proyección, no dejaron que eso les alejase de su objetivo de estudiar en la universidad.

También de la mano de Cortefiel, Leonor Martín viste un cárdigan de punto canalé, al igual que el top y el pantalón, que tiene cinturilla elástica y pernera ancha. El 'outfit' de Lidia San José está compuesto por una camisa estampada de tejido algodón y un pantalón vaquero Easy fit. Sara Fernández

"En mi caso, desde adolescente tenía claro que quería estudiar Arquitectura. Era algo que me gustaba y que quería hacer", comienza Leonor. "La interpretación vino de una manera natural y empecé a trabajar como actriz, pero eso no hizo que me dejara de interesar seguir estudiando. Creo que a las dos nos apasiona estudiar, seguir aprendiendo y es algo que no dejas de hacer aunque termines la carrera, ¿no?", subraya.

Aunque al principio le resultaba extraño querer hacer cosas tan diversas, ahora Leonor se reafirma en sus decisiones y asegura que es "de ese tipo de personas que no se identifican con una sola cosa". "Al principio era como bueno, ¿arquitectura o interpretación? Pero, ¿por qué tengo que elegir? Ahora me encanta la realización y hago pequeñas piezas de investigación, vídeo, ensayos y documentales... Abrazo cualquier cosa que viene y me gusta. En este caso son dos carreras profesionales donde he podido desarrollarme y disfrutar cuando vienen. Que además hay que aprovecharlas porque tanto la una como la otra tampoco es que gocen de una estabilidad muy fuerte".

Al contrario que Leonor, Lidia no tenía tan claro qué estudiar, aunque sabía que quería ir a la universidad. "Como a los seis-siete años empecé a estudiar teatro, a los 11 a trabajar y más tarde también estudié Arte Dramático. Tenía claro que quería tener una alternativa por varias cuestiones. Una, siempre he sido buena estudiante, entonces ¿por qué abandonar esa parte? Dos, porque siempre fui consciente de que este trabajo era algo irregular, por lo que tener otra opción era lo mejor", explica.

Lidia San José junto a la maquilladora Silvia Quirós. Javier Carbajal

A la hora de elegir qué carrera hacer -además de Arte Dramático-, se planteó desde Historia hasta Matemáticas, pasando por Psicología, Filosofía y Geológicas. "Yo solo sabía que quería hacer una carrera, que los actores somos comunicadores y tenemos que tener un mínimo de cultura. Y es que historia y matemáticas eran las asignaturas que más me gustaban. Hasta COU fui por ciencias", cuenta ante la mirada de sorpresa de su compañera. "Yo puse Biblioteconomía como una de las últimas opciones. Me veía como bibliotecaria ahí leyendo", añade Leonor entre risas.

Dos carreras profesionales

Las dos compaginaron la actuación y la carrera universitaria y, más tarde, han conseguido encontrar huecos para desarrollar sus dos profesiones. En 2016, Leonor creó su estudio de arquitectura y ha seguido actuando para series, cortos y teatro. "En mi caso no suelen coincidir proyectos", asevera.

"Solo me ha ocurrido una vez de estar haciendo una obra de reforma y grabando una serie al mismo tiempo. Es muy raro, pero cuando ocurre pues nada, te organizas o te apoyas en gente que te pueda echar una mano. En ese caso yo recuerdo días de estar grabando de noche y a la mañana siguiente irme a la obra, pero los días así me resultan súper divertidos. Es algo bonito poder estar haciendo las dos cosas a la vez. Además, tanto en una profesión como en otra suele haber proyectos muy marcados con un principio y un fin. Así que vas organizando tu agenda como buenamente puedes".

Imagen detalle del vestido camisero negro de Cortefiel que luce Leonor Martín. Sara Fernández

Mientras, Lidia se ha centrado principalmente en la actuación porque "en Historia en general la gente acaba de profesor de investigación y yo tenía claro que no valgo para ser profesora". "No tengo paciencia para quien no aprenda rápido. Podría ser profesora de universidad porque los alumnos están ahí porque quieren, les gusta y se les da bien. Pero no me pongas en un instituto con adolescentes", declara risueña.

Lo que sí ha hecho ha sido cursos intensivos en la UNED y otros proyectos de historia relacionados con la televisión como documentales o, ahora, Los pilares del tiempo. "No puedo dedicarme plenamente a la historia porque eso sería abandonar esta profesión, la de la actuación, y no pienso", aclara.

Por eso, las dos se afirman que son unas privilegiadas por poder unir con este nuevo programa sus dos profesiones. "Yo digo que por primera vez, económicamente, he recuperado lo que gasté en mi carrera", bromea Lidia. "Ya en serio, ha sido un lujo poder juntar mis dos profesiones. Fundamentalmente soy actriz, pero la historia es una parte importante de mi vida, así que ha sido un privilegio".

Leonor Martín y Lidia San José durante el maquillaje y peinado, que corre a cargo de Silvia Quirós. Javier Carbajal

"Sí, a mí me ha encantado poder hablar frente a una cámara de algo que me apasiona y que a lo mejor no encontraba otro lugar en el que poder hacerlo, más que en mi entorno más cercano. Tener la oportunidad de volver a estudiar o descubrir cosas nuevas que nunca había estudiado antes... Ha sido un privilegio poder decir: ahora lo voy a contar, lo voy a comunicar y voy a contagiar de esto que me gusta tanto a mucha más gente", añade Leonor.

La mujer y la historia

Al igual que en el cine y la televisión, la forma de entender la historia y la arquitectura están cambiando. Están viviendo una revolución feminista que busca reinterpretar estas materias y verlas, igual que hacen en el Los pilares del tiempo, desde otros puntos de vista. En este sentido, Lidia es rotunda: "La revisión de la historia es más necesaria de lo que creemos".

"Yo en la carrera prácticamente no estudié mujeres fuera de la asignatura de Historia de las Mujeres. Recuerdo que un profesor me vendió que Hernán Cortés era el primer diplomático de la historia. Él admiraba una barbaridad a Cortés y claro, si un profesor te dice eso, pues piensas que Hernán Cortés es la leche. Y más tarde, descubres que asesinó a su primera mujer, a Catalina, y eso no se sabe. Él fue condenado en un juicio civil y estamos hablando del siglo XVI, que si le condenaron es que te pillaron cargándosela, y eso no pasó a la historia", critica San José.

"Es verdad, no hay otro enfoque histórico porque nunca ha interesado. Vivimos en una sociedad patriarcal que obviamente lo que quiere es seguir legitimando este sistema", refuerza Leonor.

En ese sentido, ¿creéis que se está cambiando la manera de analizar la historia? Lidia: Va cambiando, pero hace falta mucho. Y lo peor es que la gente piensa que ya está, que qué más queremos si ya hay igualdad en todos los sentidos. Leonor: Habría que revisar los libros de texto de los colegios, por ejemplo, y ver si se sigue haciendo tanto hincapié en determinados personajes y si se sacan a la luz otros.

El urbanismo feminista

Arquitectura es otra de las disciplinas que más está evolucionando. La sostenibilidad y la accesibilidad son dos conceptos que los profesionales tienen cada vez más en cuenta a la hora de diseñar sus edificios o los planos urbanísticos. Así, Leonor aboga por seguir los principios del ecofeminismo para construir ciudades más amables para todos los sectores de la sociedad.

Las actrices conversan con MagasIN sobre su nuevo programa, la arquitectura, la historia y el feminismo. Sara Fernández

"Una ciudad diseñada desde el urbanismo feminista es una ciudad más amable, que piensa en las personas que cuidan a dependientes, a ancianos, que son más amables para los niños, que están más libres de contaminación, que reflexionan también sobre la memoria histórica... Es decir, una serie de cuestiones para mí básicas en la ciudad, y más en la sociedad en la que vivimos que está tan atravesada por la crisis ecológica, social y existencial en la que estamos", defiende.

Al igual que ocurre con Historia, todavía queda mucho por hacer, pero cada vez hay más iniciativas para desarrollar este modelo de vida. "Un buen ejemplo de ayuntamiento que se está preocupando por estas cuestiones de ecología o bienestar social es el de Barcelona, y se está notando en el urbanismo".

Mujeres y poder

El cambio que aún no perciben tanto es el de la presencia de mujeres en puestos de liderazgo o poder. Ya sea en la dirección o producción de una película, la jefatura de un estudio de arquitectura o en la gerencia de una universidad. De nuevo, las dos coinciden: cuando fueron a la universidad eran mayoría de mujeres, pero sus jefes y profesores han sido casi todos hombres.

"Creo que sigue habiendo una desigualdad total y absoluta. Por ejemplo, en arquitectura, me cuesta mucho que se me ocurran rápido referentes femeninos. En cambio tíos, chorrocientos mil. Y en la interpretación me han dirigido muy pocas mujeres. Jefas de producciones hay más, pero directoras se me vienen a la cabeza dos", afirma Leonor. "A mí una y llevo trabajando veintimuchos años", responde con vehemencia Lidia.

Todo el vestuario viene de la mano de Cortefiel. Sara Fernández

A nivel de interpretación, ¿habéis notado diferencias en la forma de trabajar con mujeres directoras que con hombres? Leonor: Yo he tenido buenas y malas experiencias con hombres y con mujeres. Tampoco es que haya que decir que trabajar con mujeres sea mejor que trabajar con hombres. Pero lo que no es normal es que sólo me hayan dirigido tres mujeres en toda mi carrera y que no haya tenido ni una sola jefa arquitecta. Eso es lo raro y lo que hay que empezar revisar". Lidia: A mí me han dirigido a hombres, entonces bueno...

¿Y qué opináis de ese estereotipo tan manido sobre la competitividad entre mujeres?

Lidia: Creo que divide y vencerás, y eso es lo que nos han intentado enseñar a las mujeres siempre, pero yo he trabajado tan bien con mujeres. Y en general, mira, nunca me ha acosado una mujer ni nada, por ejemplo; ni me ha maltratado una mujer. Yo soy muy fan de las mujeres, amo a mis compañeras. Como ha dicho Leo, puedes tener una mala experiencia, por supuesto, pero general he tenido unas compañeras fantásticas.

Leonor apoya las palabras de Lidia y afirma que lo más importante en el compañerismo es cuando siente que "hay alguien cerca que si te caes te va a recoger", un sentimiento que, asegura, ha sentido trabajando con Lidia.

"Creo que las dos somos muy trabajadoras, muy profesionales, muy comprometidas con nuestro trabajo, pero que por encima de todo eso esté el bienestar de que la otra persona esté bien. Esas cosas son las que le dan sentido a todo y cuanto más fácil nos lo pongamos, mejor. Y yo en ese sentido estoy muy contenta".

Las palabras de Leonor provocan que Lidia se levante y le dé un fuerte abrazo. "Yo también, yo la amo. Nos amamos. Yo siento lo mismo", dice emocionada. ¿Qué mejor forma de acabar una entrevista?

Sigue los temas que te interesan