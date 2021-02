Así es el ecofeminismo de Carmela, la artista canaria que crea con fotos un mundo ideal para mujeres

Las mujeres como protagonistas de un mundo en el que convivan de forma libre y en sintonía con la naturaleza, en el que se relacionen entre sí sin atender a los clichés y encorsetamientos sociales. Así es una pequeña parte del mundo ideal imaginado por Carmela García y que ahora muestra en Autoras de utopías.

La artista visual recupera en esta exposición, inaugurada el martes en Madrid, obras de sus más de veinte años de trayectoria profesional. Las incorpora junto con otras de nueva producción para ofrecer una realidad alternativa que mezcla historias de mujeres reales con fantasía para hacer una "reconstrucción de un ideal feminista del mundo".

¿Por qué? Porque, como ella misma afirma "el feminismo es todavía una utopía". "La utopía, por definición, es lo que no puede ser o lo que todavía no es. Todavía estamos un poco en ese territorio", cuenta a MagasIN.

Mostrando este mundo ideal, Carmela García espera aportar su grano de arena para conseguir que deje de ser una ficción y se convierta en realidad. "Muchos sectores de la sociedad están concienciados realmente con estas cuestiones, que al fin y al cabo tienen que ver con los derechos humanos. A pesar de que en muchos países del mundo desgraciadamente la situación es muy mala para las mujeres y para otros colectivos también minoritarios, me parece bonito que nosotros podamos luchar por ello".

Aunque tantea la ficción, Carmela García ve el arte como una "vía de entendimiento" y de explorar su "necesidad de autoconocimiento y de conocer el mundo que me rodea". Por eso pone el foco en las mujeres y en "deconstruir lo que la sociedad ha establecido que son y deben ser".

Algunas de las fotografías de 'Paraísos', uno de los espacios que componen 'Autoras de utopías'. Guillermo Gumiel

Así, en Paraísos, un proyecto que realizó entre 2002-2005, indaga en el ecofeminismo, la unión del feminismo y la naturaleza. Sus fotografías, muestran a mujeres, solas o en grupo, en completa sintonía con el medio, ya sea verdes praderas, agua calmadas o imponentes mareas. Destaca el vídeo Espacio de silencio en el que una mujer baila sola y libre en mitad del campo, sin prestar atención a si hay alguien observando.

Pese a que forma parte de su obra antigua, estamos en un momento de mucha concienciación sobre el medio ambiente y la igualdad, por lo que la artista canaria (lanzaroteña, concretamente) afirma que la temática es "muy vigente".

"Veinte años después veo que es una obra todavía necesaria, es un poco como encontrarte con un hijo que se ha hecho ya adulto", bromea. "Creo que dialoga muy bien con los nuevos trabajos que se presentan y que hay un diálogo enriquecedor. Me parece que la selección ayuda a entender muy bien mi trayectoria y mi lenguaje".

Redes de mujeres

En los cinco espacios que componen Autoras de utopías, incide también en la relación entre mujeres para luchar contra la "visión patriarcal y falsa" de que las mujeres no se llevan bien entre ellas.

Carmela García. C. G.

"Las mujeres siempre han hecho piña, colectivos de supervivencia. El compañerismo entre mujeres me parece muy importante y que debemos cultivarlo y vivirlo, reivindicarlo. Como colectivo sometido se nos trasladan unas imágenes a través de los medios y otras vías que no son verdad. A veces tienes que hacer un trabajo para no creértelo, para reconocer que eso no es así".

Recuperando a otras artistas

En sus investigaciones, Carmela García se topó con las figuras de Victorina Durán y Elena Folcún, entre otras muchas, que le hicieron reafirmarse en su creencia de que las mujeres siempre se han apoyado entre sí.

A través de un mediometraje audiovisual y rescata sus historias y las de otras mujeres de principios del siglo XX que formaron parte del Lyceum Club Femenino, de las que también formaron parte personalidades como María Maeztu, Victoria Kent, Carmen Baroja, María Lejárraga o Maruja Mallo.

La artista, que en su carrera ha recibido varios reconocimientos como el premio revelación PhotoEspaña en 2001 o el Premio Fotografía de la Comunidad de Madrid en 2019, admira ha estas mujeres que "surgen con unos deseos de cultura, de arte, de aprendizaje y de libertad muy amplios, y que de alguna forma consiguen desarrollar".

"De la época del modernismo en París sabemos la historia hegemónica de los grandes artistas, pero también había un montón de mujeres artistas muy buenas y que no eran solo 'la mujer de' o 'la ayudante de', eran ellas mismas. No solo eso, sino que entre ellas habían tejido unas redes de solidaridad, de compañerismo y de trabajo increíbles".

Carmela García en el centro de su obra 'Todas las almas', en la que comienza la exposición. Guillermo Gumiel

"Trabajaban como artistas, se relacionaban entre ellas, eran amigas, las que tenían dinero ejercían de mecenas para las que no lo tenían... Esa red que generaron es una buena genealogía, necesitamos tener referentes a los que poder aspirar y decir 'qué bien que esto pueda suceder'", explica.

Esas relaciones que traspasan el tiempo y el espacio son el centro de Autoras de utopías, y una de las obras en las que se plasman de forma más completa y variada es Todas las almas (2003-2020).

La pieza da comienzo a la exposición y muestra numerosas reproducciones fotográficas traslúcidas y de diferentes tamaños antiguas de mujeres de muchos lugares, que cuelgan desde formando una cortina circular.

** La exposición de Carmela García, Autoras de utopías, comisariada por Margarita Aizpuru, se puede visitar de forma gratuita del 16 de febrero al 24 de abril en la Sala Canal Isabel II de Madrid.