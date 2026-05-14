Jonathan Anderson debuta para la línea Crucero de Dior: un estreno marcado por el cine negro y los bolsos de animales

La propuesta de la casa francesa convierte Los Ángeles en un sueño cinematográfico. Dior Instagram

Muy esperada desde su llegada a la dirección creativa de Dior en junio de 2025, esta apuesta ha marcado el debut de Jonathan Anderson al frente de la línea Crucero de la firma francesa.

Para este estreno cargado de simbolismo, el diseñador norirlandés ha elegido California y, más concretamente, el Los Angeles County Museum of Art, retomando así el histórico vínculo entre Christian Dior y Hollywood.

Mucho antes de las alfombras rojas actuales, la casa parisina ya mantenía una relación privilegiada con el cine estadounidense.

Durante los años cincuenta, Christian Dior vistió a grandes estrellas de la gran pantalla y contribuyó a construir esa idea del glamour hollywoodiense reinterpretado desde París

Al apostar por Los Ángeles para esta primera declaración de intenciones, Jonathan Anderson no buscaba únicamente un escenario espectacular.

El creador se ha inscrito así en la herencia de la casa, aunque desde una visión mucho más urbana, artística y contemporánea que la imaginada por Maria Grazia Chiuri en el desfile Crucero 2017, celebrado en los paisajes salvajes de Calabasas, en el mismo estado del país norteamericano.

La presentación ha tenido lugar en el nuevo edificio del LACMA diseñado por el arquitecto suizo Peter Zumthor. Una construcción monumental de hormigón bruto que contrastaba con la extrema fluidez de las prendas.

Dior convierte el LACMA en un plató hollywoodiense. Reuters

Entre muros monolíticos, coches vintage y farolas aisladas, las modelos aparecían como protagonistas de una película en blanco y negro. Una ligera niebla envolvía la pasarela mientras una iluminación dorada evocaba los atardeceres californianos.

Más que a un desfile convencional, el conjunto recordaba a un rodaje hollywoodiense. Cada salida parecía formar parte de una escena distinta, pero perfectamente orquestada.

Una reinvención personal

Para esta colección Crucero 2027, Jonathan Anderson ha dejado de lado la idea tradicional del viaje para centrarse en la transformación de uno mismo, un concepto profundamente ligado a Los Ángeles.

Para las siluetas ha tomado referencias de iconos del cine como Marilyn Monroe, Sophia Loren o Audrey Hepburn, aunque evitando cualquier lectura nostálgica o literal.

El diseñador ha jugado con una elegancia deliberadamente desordenada: vestidos que parecían deslizarse por el cuerpo de las modelos, hombros escultóricos, tejidos aparentemente recolocados en el último instante, lazos deshechos y esa actitud de estrella abandonada a su suerte durante una fiesta de madrugada.

Incluso la emblemática chaqueta Bar, uno de los grandes símbolos de la maison, aparece reinterpretada con perlas azules envejecidas que daban sensación de pieza vivida y atemporal.

El microplisado

Entre los recursos más impactantes de la colección, el microplisado ha ocupado un lugar central.

Lejos de los pliegues clásicos, Anderson ha trabajado con un formato extremadamente fino que aportaba al tejido una plasticidad casi líquida. Los vestidos parecían vibrar con cada movimiento, reflejando la luz como si fueran metal fundido o agua en movimiento.

El movimiento líquido del microplisado. Dior Instagram

Este trabajo técnico ayudaba a establecer un diálogo constante con la arquitectura del museo: la rigidez del cemento frente a la ligereza textil.

Relieves y volúmenes

El creador se ha preocupado por construir aquí las prendas a partir del volumen y no desde la superficie.

Las flores no han aparecido simplemente estampadas: surgían en tres dimensiones sobre hombros o caderas, realizadas en cuero, satén brillante o materiales de acabado casi plastificado.

Los lazos también han adquirido una dimensión arquitectónica. Algunos se convierten en bustiers y otros prolongan las siluetas mediante largas colas flotantes que recorrían el suelo del museo.

Esta acumulación de relieves daba la impresión de que ciertas piezas escapaban del cuerpo para transformarse en objetos independientes, a medio camino entre la alta costura y la escultura contemporánea.

Bolsos de animales

Resulta imposible hablar de esta colección sin detenerse en estos accesorios, convertidos ya en una de las grandes obsesiones visuales del desfile.

Jonathan Anderson ha optado por criaturas más cercanas al recuerdo, al surrealismo o a los jardines californianos que a un imaginario exótico convencional.

Entre surrealismo y glamour: así fueron los bolsos de animales de Dior en Los Ángeles. Dior Instagram

El pequeño pájaro azul llevado en la mano, frágil y casi irreal, aportaba una extraña poesía a los estilismos más sofisticados.

El caracol, elaborado en cuero rígido y en ocasiones nacarado como una concha marina, parecía salido de un sueño entre naturaleza y futurismo.

La concha, presente de forma regular en los accesorios, evocaba discretamente el espíritu Cruise y el ambiente de la Costa Oeste estadounidense.

El diseñador también ha reinterpretado la abeja, símbolo histórico de la casa, plasmando su visión en un bolso rígido con alas doradas trabajadas al detalle.

Por su parte, la mariquita lacada en rojo y negro, llevada como mini bolso de noche, introducía un punto lúdico y casi pop.

A pesar de su aspecto espectacular, estos accesorios no han hecho acto de presencia sólo por el mero hecho de existir. Formaban parte del universo narrativo imaginado por Anderson, como personajes secundarios dentro de una película de ficción.

Una paleta californiana

Otro de los grandes giros de la colección llegaba a través del color.

Jonathan Anderson se aleja de los tonos empolvados tradicionalmente asociados a la maison para proponer una gama cromática mucho más contrastada.

La paleta cinematográfica de Dior Crucero 2027. Dior Instagram

Por un lado salían a relucir matices saturados inspirados en California: coral intenso, turquesa piscina, azul azur, naranja tostado o amarillo mostaza de aire retro.

Por otro, una atmósfera más oscura atravesaba el desfile mediante negros brillantes, gris antracita, burdeos profundo y tonos cemento inspirados directamente en la arquitectura del museo.

A todo ello se sumaban efectos metálicos especialmente llamativos: plata líquida, oro envejecido, destellos brillantes y toques de glitter en gafas, bolsos o párpados.

Algunas notas casi fluorescentes alteraban finalmente ciertas siluetas, como un guiño sutil al carácter artificial y fabricado del sueño hollywoodiense.

Una nueva entrada

Con esta primera colección Crucero, Jonathan Anderson impone de inmediato un lenguaje propio dentro de Dior.

Jonathan Anderson presenta su primera colección Crucero para Dior. GTRES

Entre glamour cinematográfico, arquitectura brutalista, accesorios surrealistas y un espectacular trabajo sobre el movimiento, el diseñador presenta una propuesta intensa, visual y profundamente narrativa.

Más que un simple armario de verano, esta Crucero 2027 se presenta como una auténtica puesta en escena del imaginario californiano contemporáneo.