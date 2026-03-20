Alberto Núñez Feijóo apoya la moda nacional en Madrid: "El textil español es una industria muy potente en nuestro país"

El político en la presentación en la jornada de hoy, 20 de marzo, en IFEMA, compartiendo 'front row' con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle. J.J. Guillén EFE

En esta semana la moda se ha apoderado de las calles de Madrid y, en concreto, de IFEMA, que celebra la Fashion Week. En el programa de hoy ha encontrado su hueco el desfile de Coosy x Miguel Palacio, presentación a la que ha acudido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El político ha optado por demostrar de esta forma su apoyo a la moda made in Spain y, en particular, a la gallega, tierra de la que es oriundo, asistiendo a esta propuesta: "Hay que poner en valor el textil español", ha comentado en el acto.

"Se trata, sin duda, de una industria muy potente en nuestro país. Vengo de una comunidad autónoma donde es clave", ha señalado Feijóo en declaraciones a EFE.

Igualmente, ha aprovechado la ocasión para destacar que en la región se encuentra la empresa número uno del mundo en este ámbito, haciendo referencia a Inditex sin dejar de lado los números de Mango.

En sus palabras también ha habido cabida para un concepto totalmente en boga: el de la moda de autor.

A razón de ello, ha comentado que es fundamental que la confección y la producción se realicen también dentro de nuestras fronteras:

"Vamos a intentar buscar la forma para que las empresas españolas crezcan. Son Marca España", ha añadido en declaraciones a EFE.

Feijóo junto a Miguel Palacio en IFEMA durante la mañana del 20 de marzo. J.J. Guillén EFE

Este mensaje es algo que comparten también, por ejemplo, desde la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), algo que salió a relucir en la entrevista que hace unos meses se hizo desde este vertical a su presidente, Juan Duyos, y su vicepresidenta, Ana Locking.

Feijóo ha expresado además que la mayoría de los ciudadanos del país visten una prenda de firma española, y también "millones en el mundo".

Igualmente, en su momento ante los micros de la agencia, ha vuelto sobre el diseño gallego, orientando su discurso en torno a talleres como Adolfo Domínguez o Roberto Verino que, según ha explicado "identifican nuestra capacidad, nuestro diseño y nuestra industria".

Virginia Pozo, fundadora y creativa de Coosy, ha trasladado toda la idea tras la colección al líder del PP, que la premió hace unos años como Joven Emprendedora de Pontevedra. La creativa ha sido además reconocida como Empresaria del Año en Galicia.

La MBMFW que comenzó con sus eventos el pasado 17 de marzo se extiende hasta el próximo día 22, cuando los nuevos talentos pondrán el broche de oro a las jornadas en el clásico segmento de EGO, la prueba de que en el sector hay mucho futuro y, sobre todo, de que se apuesta por él.