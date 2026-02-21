La nueva ola española: cinco marcas independientes que debes tener para renovar el armario antes de primavera

Bolso de Hereu, look de Gimaguas y joyas firmadas por Simuero. Instagram

España ya no se resume a sus gigantes del prêt-à-porter. Desde hace algunos años, una nueva generación de marcas independientes está redefiniendo el panorama de la moda con una energía singular: más creativa, más artesanal y, a menudo, más consciente.

Junto a las grandes enseñas, estos sellos emergentes construyen un armario diferente, hecho de piezas pensadas para durar, de siluetas que cuentan una historia y de una relación más íntima con las colecciones.

Vestidos solares nacidos en Madrid, prendas de punto artísticas surgidas en Barcelona, bolsos de cuero elaborados en talleres familiares, zapatos de líneas depuradas, joyas escultóricas concebidas como talismanes modernos…

El estilo español se despliega hoy mucho más allá de la ropa, dentro de un universo completo donde los accesorios y la joyería se vuelven tan esenciales como el corte de un pantalón o la caída de un vestido.

De Cataluña a Valencia, estas marcas encarnan una moda mediterránea en sentido amplio: libre, expresiva, elegante sin esfuerzo, impulsada por un saber hacer local y una identidad fuerte.

Con la primavera a la vuelta de la esquina, Magas selecciona cinco marcas españolas con nombre propio que conviene conocer (y fichar) antes de que cambie la temporada.

Gimaguas

Desde Barcelona, se ha impuesto como uno de los símbolos más potentes de la joven escena de la moda nacional.

Fundada en 2018 por dos hermanas gemelas, la firma cultiva una estética libre, luminosa y profundamente mediterránea.

El look mediterráneo de Gimaguas en tres prendas: Anna Jacket, Boa Top y Mia Shorts. Gimaguas

“Gimaguas significa gemelas. Nacida en 2018, somos una marca impulsada por las conversaciones entre nosotras y el mundo que nos rodea”, afirman en su web.

Bad Gyal lo confirmó sobre el escenario: Gimaguas también es una de las marcas favoritas de la nueva ola española.

Entre espíritu bohemio, detalles artesanales y siluetas effortless, cada colección evoca una feminidad nómada e instintiva, pensada para quienes buscan prendas con alma.

CeliaB

En Madrid, propone desde 2012 una visión alegre y ultrafemenina del armario contemporáneo.

Colores intensos, estampados expresivos, vestidos románticos: CeliaB celebra una moda optimista, casi narrativa, que atrae la mirada de inmediato.

El universo colorido de CeliaB en tres prendas: Earth Dress Blue, Lynx Pant & Lynx Top, Lucero Dress. CeliaB

Un sello independiente que representa la creatividad madrileña, perfecto para quienes quieren alejarse del minimalismo uniforme sin perder elegancia.

Como explican desde la firma: “La B es la mismísima esencia de nuestra marca. En inglés, del verbo ‘ser’.

B Bold, sé atrevida y no sigas al resresto; mundo necesita personas diferentes.

B Brave, sé valiente y persigue tus sueños sin importar los obstáculos.

B Beautiful, sé bella, sobre todo por dentro, e irradia confianza allá donde vayas.

B Brilliant, sé brillante y desafía el status quo: romper barreras es la mejor manera de llegar lejos.

B Bright spirited, sé divertida y encuentra lo positivo incluso en las situaciones más difíciles, porque eso te ayudará a seguir adelante”.

HEREU

Creada en 2014 en Barcelona, HEREU reinterpreta la artesanía tradicional a través de accesorios depurados, funcionales, casi arquitectónicos.

Con experiencias entre Valencia y Mallorca, sus fundadores, Albert Escribano y José Luis Bartolomé, consiguen despertar una nostalgia serena y evocar momentos en el mar que conectan directamente con el ADN mediterráneo de la firma.

El savoir-faire artesanal de HEREU en tres accesorios: Espiga Mini, Fleca Mini Shoulder Nubuck y Bombom. HEREU

Bolsos de cuero flexible, zapatos de líneas limpias... HEREU encarna una elegancia discreta, construida sobre el saber hacer local y una estética atemporal, lejos del ruido de las tendencias.

Susmie's

Fundada en Barcelona en 2019 por Marina Gaspar y Laia Triquell, nació a partir de un viaje a Nepal que marcó el universo de la marca.

Inspiradas por los colores, los patrones y la energía del país, las creadoras quisieron construir un proyecto guiado por el disfrute y la creatividad.

Tres piezas clave de Susmie's: Abby Sweater, Ally Reversible Puffer e Isabela Red Top. Susmie's

El nombre proviene de Susmita, una joven que conocieron allí y cuya historia las impulsó a dar vida a Susmie's.

Judeline también ha apostado por Susmies sobre el escenario, luciéndola en uno de sus conciertos recientes.

Desde entonces, la firma propone un armario luminoso de estampados vibrantes, siluetas ligeras y piezas fáciles de llevar, entre espíritu resort y actitud urbana, celebrando una feminidad expresiva que se niega a diluirse en el minimalismo.

Simuero

Nacida en Valencia en 2018, Simuero forma parte de esas marcas que transforman la joya en un lenguaje. Sus piezas, orgánicas y escultóricas, parecen modeladas a mano como talismanes modernos.

Platas texturizadas, volúmenes barrocos, irregularidades asumidas: todo en Simuero habla de una belleza instintiva e independiente, pensada para quienes buscan propuestas singulares, casi emocionales.

Tres anillos esenciales de Simuero para un brillo contemporáneo: Marzo, Abril y Mayo. Simuero

Como explica Rocío Gallardo, una de sus fundadoras, en la web: "La plata se siente viva para mí. Es más que un material: empodera las manos que la trabajan y se convierte en una parte de ti. Cada pieza se crea con cuidado, como un pequeño acto de amor. Llevarla es como llevar una historia".

Y Jorge Ros, el otro creador, añade también: "Exploramos las posibilidades infinitas del metal y encontramos nuevas maneras de conectar con los demás. Está vivo. Se dobla, se rompe, se derrite y se transforma en algo nuevo".