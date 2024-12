John Galliano abandona la dirección creativa de Maison Margiela: los detalles de su sonado anuncio

John Galliano cierra una nueva etapa en su carrera. Este 11 de diciembre, ha anunciado el fin de su colaboración con Maison Margiela. El diseñador llevaba diez años al cargo de la dirección creativa.

Ha dado a conocer la noticia a conocer a través de un comunicado, publicado en su cuenta de Instagram: "Ha llegado al día de decir adiós a Maison Margiela. Mi corazón rebosa de gratitud y mi alma sonríe", empieza el modisto, explicando cómo arrancó su aventura en la casa y celebrando, asimismo, sus "14 años de sobriedad".

"Estoy eternamente agradecido por haber contado con un espacio seguro para crear y construido una nueva familia que me apoya con coraje y dignidad. Aunque poco había cambiado en la industria en aquel entonces (refiriéndose a su incorporación), mi perspectiva sobre ella cambió radicalmente", reconoce Galliano, mencionando a Renzo Rosso y Martin Margiela, sus dos grandes apoyos.

"Agradezco a mi familia de la moda por este momento creativo que me salvó la vida y el lugar seguro que hemos construido juntos. Mis equipos, cuyo apoyo ha sido tierno y valiente, han caminado conmigo por este estrecho camino hacia el aquí y ahora. Los seres humanos en su mejor momento son resilientes, creativos e inventivos cuando no tienen miedo de ser ellos mismos. Admito que soy exigente y difícil de manejar cuando se me presenta un desafío, pero miren lo que hemos construido", concluye.

Galliano fue nombrado director creativo de la casa en 2014, tras años rodeado de polémicas. El grupo OTB, propietario de la casa, destacó entonces que "este nombramiento marca una nueva era en la historia de la casa. Galliano es un talento creativo, visionario, inconformista para dar un nuevo significado a la herencia iconoclasta de Margiela, y un nuevo impulso para su excitante futuro".

Este 2024, Galliano protagonizó el documental Auge y caída de John Galliano. Estrenado en marzo en Estados Unidos y dirigido por el británico Kevin McDonald, se presentó como un repaso de su carrera, desde sus orígenes a su consagración como director creativo de Dior en 1996 y su fulminante destitución en 2011.