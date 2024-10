Kate Moss está detrás del nuevo éxito de Zara: así es la colección de fiesta que vas a querer comprar

Zara confirma su nueva cápsula exclusiva y, en esta ocasión, viene de la mano de Kate Moss, y no porque esta diosa de la década de los 90 vaya a ser la imagen de la misma, sino porque ejercerá el papel de diseñadora de la colección de prêt-à-porter y accesorios que verá la luz el 30 de noviembre de 2024.

"He disfrutado trabajando con Zara en campañas a lo largo de los años y siempre me encantaron sus colaboraciones, así que cuando Marta y yo hablamos por primera vez de este proyecto, me emocioné…" confesaba Kate Moss a los medios al hacerse oficial el anuncio.

La cápsula estará enfocada a las fiestas navideñas e incluirá piezas elegantes, pero relajadas, combinando cortes clásicos y glamurosos. Los accesorios no podrán faltar y prometen elevar cualquier estilismo, gracias al trabajo creativo de la estilista Katy England, íntima amiga del fallecido Alexander McQueen.

Kate y la moda

La relación de Kate Moss y la moda va más allá de sus destacables desfiles como supermodelo de los 90. Consolidando su posición en el sector, Moss creó una agencia de talentos homónima y también la marca Cosmoss, enfocada al mundo beauty con productos de cuidado facial y corporal.

Sus incursiones en el diseño tampoco son escasas ni se quedan atrás, por tres años co-diseñó colecciones para Topshop. En el 2014, con su vuelta a esta casa de moda, Moss aparecía con esmoquin negro y dorado en el evento de la tienda insignia en Oxford Circus, congregando a hordas de gente que morían por ver a la modelo y su nuevo trabajo. ¿Pasará lo mismo cuando llegue a España la cápsula festiva en colaboración con el buque insignia de Inditex?

Visión Ortega

Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del Grupo Inditex, empresa matriz de Zara, es una figura discreta en cuanto a su vida personal; sin embargo, sus proyectos empresariales hablan por sí mismos.

La líder estratega ha lanzado una serie de exitosas colaboraciones, como la creada por Stefano Pilati que recibieron las tiendas a comienzos de octubre y que voló cual caramelo en la puerta de un niño. Claro que, el ser fotografiada por Steven Meisel y modelada por Gisele Bündchen habrá tenido mucho que ver.

La visión de Marta Ortega representa una clara apuesta por la innovación, ejemplo de ello es la alianza con Samuel Ross, diseñador del nuevo concepto SR_A. Así, Ortega defiende el ecosistema de la moda destacando a los actores que lo hacen posible.

Kate Moss y su liderazgo creativo son los últimos en unirse a esta visión. Con la promesa de una colección de fiesta selecta, quedamos a la espera hasta el 30 de noviembre para fichar nuestras piezas favoritas.