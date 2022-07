Kate Moss desvela las terribles experiencias que vivió en sus inicios como modelo: "Fue doloroso"

La popular modelo Kate Moss (48 años) se ha sincerado como nunca. En una entrevista en el programa Desert Island Discs de BBC Radio, emitida este domingo, 24 de julio, la top desvela la terrible experiencia que sufrió a los 15 años cuando apenas iniciaba su carrera. La británica había comenzado a trabajar como modelo a los 14 años, en 1988, tras ser descubierta por la agencia Storm.

Ya en esa época, Kate Moss descubrió los peligros del mundo de la moda y aprendió a distinguir de quién debía desconfiar. Durante la conversación, la modelo explica que en una sesión de posado de ropa interior un fotógrafo la amenazó con que debía quitarse el sujetador, a lo que ella salió corriendo.

"Tenía como 15 años y él me dijo: 'Quítate la parte de arriba. Lo hice, entonces era muy tímida con mi cuerpo, y él me dijo que me quitase el sujetador. Pude sentir que ahí algo no estaba bien, así que cogí mis cosas y salí corriendo", explica Kate Moss. La experiencia, según expresa, "afiló" su instinto y le hizo ser capaz de detectar "a alguien malo desde lejos".

Kate Moss en un desfile de Fendi. Gtres

Pero ese no fue el único episodio traumático que vivió Kate Moss cuando empezaba su carrera. En la entrevista, la modelo también hace referencia a unas fotos en blanco y negro que fueron portada de la revista The Face. La top desvela que la responsable de esas imágenes, aun siendo su amiga, la presionó para que mostrara sus pechos. "Me decía 'si no te quitas la parte de arriba no te voy a contratar para una sesión en Elle. Fue doloroso. Yo la quería, pero era una persona engañosa. Las fotografías son increíbles, así que logró lo que quería y yo sufrí por ellas, aunque al final me hicieron mucho bien. Cambiaron mi carrera", confiesa.

Kate Moss también recuerda otra mala experiencia posando con ropa interior para Calvin Klein junto al actor Mark Wahlberg (51) en 1992, para lo que tuvo que consumir ansiolíticos antes de la sesión. Para la modelo, posar en topless le hizo sentirse "cosificada" y al mismo tiempo "vulnerable".

Basándose en su propia experiencia, Kate Moss ha aconsejado a su hija, Lila (19), quien sigue sus pasos. La modelo, tal y como comenta, le ha dicho que "no haga nada que no quiera hacer" y que "si no se siente cómoda en una sesión de fotos no la haga".

Así como ha cuestionado las desagradables experiencias que vivió al comienzo de su carrera, Kate Moss ha aprovechado la conversación para defender a su amigo John Galliano (61) y a su expareja, Johnny Depp (59), en cuyo reciente juicio testificó.

Kate Moss declarando en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Gtres

"Creo en la verdad y en la rectitud y la justicia", asegura Kate Moss. "Sé que John Galliano no es una mala persona, tenía un problema de alcoholismo y la gente no es ella misma cuando bebe y dice cosas que nunca diría estando sobria", añade.

En lo que se refiere al actor y su juicio con Amber Heard (36), Kate Moss reitera su apoyo y cariño a quien fuera su novio entre 1994 y 1997. "Sé la verdad sobre Johnny. Sé que nunca me empujó por las escaleras. Tenía que contar esa verdad", asegura la top.



