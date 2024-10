Estos son los zapatos que deberías tener en tu radar para este otoño-invierno (palabra de pasarelas)

"Los zapatos transforman tu lenguaje corporal y tu actitud. Te levantan física y emocionalmente" dijo en una ocasión Christian Louboutin. Complemento determinante de un look, se convierte cada temporada en el foco de atención de las pasarelas.

[Las bailarinas son los nuevos tacones: 10 modelos en los que invertir esta temporada]

Su estética no siempre es proporcional a su comodidad. Aun así, el interés que genera, independientemente de su adaptación concreta al día a día, nunca decrece. Este verano, las cangrejeras, las bailarinas y las sandalias romanas vuelven a imponerse. De cara a este otoño-invierno, lo harán tanto modelos clásicos como las Mary Jane como otros menos esperados, como los salones con detalle de pelo.

Repasamos, en imágenes, las tendencias en calzado que destacaron en las pasarelas otoño-invierno 2024-2025.

Formas y texturas

Las plataformas se impusieron en las pasarelas. Esta tendencia, directamente rescatada de los años 70, promete volver en proporciones exageradas. Varios diseñadores se decantaron por incluir más de 10 centímetros de altura, en diferentes estilismos, confirmando su versatilidad. Romántica para Giambattista Valli o más sexy para Balmain… la plataforma vuelve a ser un valor seguro.

Desfiles de Balmain, Vivienne Westwood y Giambattista Valli. Getty Images

De igual manera, el regreso de la temporada otoño-invierno firma el de los complementos calentitos. Botas y mocasines se visten literalmente de pelo y peluche, en manos de diseñadores. Ermanno Scervino, Sacai y Jil Sander desarrollaron modelos en tonos neutros, que no dudan en superar los límites espaciotemporales.

Desfiles de Ermanno Scervino, Sacai y Jil Sander. Getty Images

Asimismo, asistimos al regreso de los flecos, tanto en botas como en botines (Chloé e Isabel Marant, las dos casas de inspiración boho, los volvieron a incluir), y de las plumas. Ferragamo sorprendió con unos salones íntegramente cubiertos.

Detalle del desfile de Ferragamo. Getty Images

Los modelos destalonados, vistos en Rabanne y Blumarine, entre otros, se lucirán tanto con medias como directamente sobre la piel. Este calzado, que vuelve temporada tras temporada, no tiene un origen reciente: "Este zapato caracterizado por su talón abierto, se posiciona como uno de los que más ha perdurado (y evolucionado) a lo largo del tiempo. Estos se remontan hasta las chinelas del imperio otomano, un calzado similar a la babucha y que llegó a Europa gracias a las relaciones políticas y comerciales con oriente", nos recuerdan desde Mustang.

"Esta 'moda a la turca' como se la denominó en el siglo XVIII, comenzó su andadura un siglo antes al ser vestida por hombres y mujeres de Francia. El término 'mule', que proviene de este país vecino, comenzó así a tomar forma. El diseño, durante este tiempo, comenzó a cambiar. Se redujo el tacón, se levantó la puntera y comenzó a decorarse, formando una parte esencial del armario de la nobleza francesa, entre las que encontramos figuras históricas como Madame Pompadour. Sin embargo, estos se reservaban para el interior de las viviendas y no servirían como zapato de calle hasta 1970".

Las botas y botines brillantes también prometen imponerse: tuvieron una destacada presencia en las pasarelas.

Así los recuerdan los expertos de Hunter: "Las pasarelas de todo el mundo han sentenciado esta nueva moda de la mano de firmas como Jil Sander, Dries Van Noten o Philippe Plein, entre otros. Han sido algunas de las que han presentado las botas metalizadas dentro de sus colecciones de otoño-invierno".

Añaden: "Sin embargo, su éxito ha sido tal que han sido muchas las fashion insiders que no han dejado de llevarlas sobre el asfalto. Milán, Londres o Copenhague, ciudades sobre las que pisa fuerte la tendencia de las botas metalizadas".

Detalle del desfile de Philipp Plein. Getty Images

Los metalizados son perfectos "para darle vida a los looks de invierno en colores apagados o, incluso, para combinar sobre estilismos que suponen una explosión de color. De los tonos festivos del dorado a los toques vanguardistas del plateado, cualquiera de ellos es perfecto para combinar con prendas festivas que van desde las lentejuelas, el terciopelo o las plumas, entre otros", subrayan.

Destacaron también los slippers, en tejidos perfectos para afrontar la temporada, como el ante. Se trata de "una combinación única de comodidad y estilo que los convierte en la elección ideal para aquellas que buscan un calzado versátil que puedan llevar del día a la noche con facilidad", confiesan desde Vidoretta.

Colores clave

A nivel cromático, cobraron un merecido protagonismo los tonos tierra, en concreto, el marrón topo. "Es uno de los más aclamados este invierno. Es una tonalidad sofisticada y versátil que transformará tus looks por completo. Este color es uno de esos clásicos de fondo de armario que nunca pasa de moda, sin embargo, es cierto que no todas las temporadas tiene la misma importancia sobre el asfalto, algo que se puede ver en las pasarelas de las principales semanas de la moda", recuerdan los expertos de Hispanitas.

Detalle del desfile de Rabanne. Getty Images

Añaden: "Este nuevo matiz, también denominado visón, tiene un toque no tan vivo sino más bien grisáceo y se ha convertido en un imprescindible gracias a la versatilidad a la hora de combinarlo tanto en el día a día como en ocasiones más formales. Pasarelas de firmas como Hermès, Etro, The Row o Michael Kors que lo han integrado perfectamente en sus colecciones de otoño-invierno, destacando especialmente los total looks".

No es el único, el rojo cereza también promete destacar: "El cherry red, o rojo cereza, se presenta como la joya cromática que invadirá tu armario este otoño. Un tono vibrante, lleno de carácter, que desafía la tradicional paleta de negros y marrones asociada con la moda de esta época del año", explican desde Zahati.

Detalle del desfile de Blumarine. Getty Images

"Ferragamo, Courrèges, Blumarine y The Row han sido otras de las firmas que lo han adoptado como el color oficial de la temporada. Además, tiene la aprobación de celebs como Kendall Jenner y Rihanna, quienes han hecho que este tono se vuelva aún más viral", recuerdan.

[El rojo es el color que triunfa esta temporada: tenemos todas las claves para combinarlo a la perfección]

El regreso de los calcetines

Más allá de su función utilitaria, los calcetines se presentan como complementos clave en las temporadas más frías del año. Además de alargar la silueta, permiten jugar con los volúmenes y las texturas de forma audaz.

Desfiles de Etro, Luisa Spagnoli y Dior

Varias casas vaticinaron su regreso: Etro y Luisa Spagnoli los suma a sus Mary Jane, mientras que completan bailarinas en el caso de Dior.