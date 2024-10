'Un amor matemático': la historia universitaria que despierta las ganas de creer en romances imposibles

Querida amiga romántica, has encontrado tu lectura perfecta para la temporada. Déjame explicarte por qué.

¿Sabes lo que es bailar, cantar, escribir y llorar de emoción, todo, al mismo tiempo? Eso es lo que me ha sucedido a mí mientras escribía esta fascinante historia que he titulado como Un amor matemático, y estoy segurísima de que vas a sentir la misma felicidad cuando te sumerjas en la historia a través de las páginas.

Cuál es el motivo, te preguntarás. Pues bien, la vida de Aitana, la protagonista de esta historia, se ha complicado un poco desde que sus padres se separasen y ella comenzase a estudiar en la universidad.

Angy Skay, autora de 'Un amor matemático' Cedida

A esto podemos sumarle que Daniel, su vecino, la ha abandonado cuando más lo necesitaba y que, dos años después, ¡va a encontrárselo en la uni! ¿Te lo puedes creer? ¡Qué morro tiene el tío!

No me preguntes por qué, ya que eso tienes que descubrirlo tú, pero te aseguro que un grupo muy particular llamado Aquelarre y conformado por cuatro chifladas están dispuestas a informarse contigo y, oye, de paso a enterarse del salseo entre Aitana y Daniel.

De tú a tú, permíteme que te dé un consejo que no me has pedido: vive, ríe, canta, baila y sé feliz. Hazlo como Aitana y Daniel, disfruta como ellos, y recuerda que el amor es lo más ilógico y a la vez lo más bonito del mundo.

La historia

Aitana es una chica con las cosas muy claras. Es de aquella con los pies en la tierra y metas afinadas, en su caso: su carrera universitaria. Se define como 'no creyente' en el amor a primera vista, y enamorarse escapa por completo de sus previsiones futuras; sin embargo, sus fuertes cimientos serán sacudidos por Daniel.

Portada de la novela 'Un amor matemático' Penguinlibros

La reaparición de su seguro vecino, y consigo, las consecuencias del caos en la vida de Aitana, no podrán ser frenadas ni por su leal Aquelarre: su grupo de amigas de la infancia, que en un empeño conjunto tratarán de alejarse de este peligro hecho hombre.

Una amistad loca, un nuevo curso y un amor que evitar son los componentes de la frenética vida universitaria de la protagonista en Un amor matemático. Una historia conmovedora, divertida y romántica que te hará creer en imposibles. ¿Te atreves con el lado más dulce de Angy Skay?