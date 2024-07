Esta es la actriz detrás de los pendientes más comentados de la reina Letizia

Este 28 de julio, la reina Letizia presidió un acto tradicional de la Familia Real, tan solo unos días antes de viajar a Palma para disfrutar de sus vacaciones: la gala de clausura del Atlántida Mallorca Film Fest.

Para la ocasión, la Reina lució un vestido lencero de Hugo Boss, un par de sandalias de la firma española Mango, su anillo de Coreterno y un par de pendientes exclusivo de Bárbara Goenaga. No es la primera vez que la Reina se decanta por esta firma de joyas, que lleva años cosechando un éxito rotundo. ¿Pero quién se encuentra detrás?

La reina Letizia. Gtres

Bárbara Goenaga, de actriz a diseñadora

Dar el salto del mundo de la interpretación al de la moda es un reto. Pocas personalidades han conseguido compaginar los dos y tener el mismo éxito en ambos sectores. Bárbara Goenaga (San Sebastián, 1983) es, en este sentido, una excepción.

La actriz, hija de un renombrado pintor abstracto y de una profesora de humanidades, se adentró muy pronto en el mundo de la interpretación. Con tan solo tres años, apareció en la serie Bai Horixe, de Juan Miguel Gutiérrez.

Su talento la llevó a destacar en series como El grupo y A medias, producciones de Telecinco y Antena 3, respectivamente. También la recordamos en Cuéntame cómo pasó, donde interpretó a Lucía, y en la primera temporada de la telenovela de Antena 3 Amar es para siempre.

Bárbara Goenaga en el Festival de San Sebastián, en 2022. Gtres

Bárbara descubrió, con el paso de los años, una gran pasión por la moda. "Yo la he descubierto gracias a mi profesión, la disfruto cada vez más y creo que es una herramienta para expresarte, que puede ser muy divertida e inspiradora. José, Juan y Paco me visten desde hace años para todo, al principio había cosas con las que no me veía, pero atreverse es parte del show y es divertido, es incluso fascinante cómo la moda te puede ayudar a mostrar una parte diferente de tu personalidad", confesaba a EL ESPAÑOL en el año 2022.

Fue en 2014 cuando la actriz, también apasionada de dibujo, decidió lanzarse a por la aventura de la creación de joyas. Su objetivo era claro: proponer modelos "ligeros y actuales, tan versátiles que sirven tanto para el día a día como para ocasiones especiales", explica en su plataforma la diseñadora.

Sus joyas "inspiradas en el arte, la naturaleza y en las formas geométricas" destacan por su sofisticación y su carácter atemporal. Hacen eco a la propia personalidad de la diseñadora: "Soy muy práctica, y si llevo joyas tienen que ser cómodas, finas, y que las pueda llevar en cualquier momento del día, sin tener que quitármelas para nada… me gusta que el mismo anillo fino y simple que lo llevas durante el día, se convierta en una joya más voluminosa para la noche, al juntarla con otras", declara en su web.

Letizia, apostando por Bárbara Goenaga

La Reina eligió en varias ocasiones pendientes firmados por la diseñadora. En esta ocasión, lució el modelo de rombos Rita, en homenaje a Rita Hayworth. Se trata de un diseño en plata de ley.

Este par de pendientes también fue el elegido por la reina Letizia para presidir el concierto EmociónArte en el Teatro Real, en el marco de los premios Princesa de Girona, en mayo de 2024.

La reina Letizia. Gtres