El invierno es una época temida por todos los amantes de la moda, debido a que compaginar el frío con un estilo radiante puede parecer complicado. Pero el abrigo de borreguillo siempre nos ha cubierto las espaldas (nunca mejor dicho). Su efecto peluche, además de ser cómodo, permite que no pases desapercibida.

Este abrigo no ha envejecido con el tiempo, que un complemento tan in en 2023 ya lo llevara el gran icono de la moda Britney Spears en 2001 es la mayor confirmación de que no puede faltar en tu armario.