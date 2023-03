"90's lips": así es la tendencia vintage con la que conseguirás labios más jugosos

Todo vuelve. Y no hace falta mencionar que la estética de los 90 lo ha hecho por todo lo alto en el mundo de la moda y la belleza. Desde los crop tops hasta las cejas decoloradas... cuanto más noventa, más tendencia.

Al ritmo Baby One more Time de Britney Spears hace tres décadas ya se utilizaba este trend viral. Naomi Campbell fue una de las principales pioneras de esta técnica. Ahora lo vemos en las pasarelas más importantes o en famosas como Rosalía o Bella Hadid.

Las nuevas series también se han convertido en un reflejo de las tendencias. El ejemplo más claro es la estética de Euphoria (2019). Su personaje Maddy (interpretado por Alexa Demie) es una fiel seguidora de esta técnica labial. ¡Prepara tu perfilador que te explicamos cómo sacarle su máximo partido!

Si te gusta el maquillaje seguro que has oído hablar de los 90’s lips o te has cruzado con ellos en las redes sociales. Su procedimiento es muy sencillo y te permite crear looks muy versátiles, para el día a día o para una ocasión más especial.

¿Qué son los 90’s lips?

Se trata de una técnica que hace que tus labios parezcan más gruesos y voluminosos. Solo necesitas un gloss y un delineador ¿El truco? El contraste entre ambos productos. El más utilizado es el perfilador marrón oscuro, pero esto puede variar según el gusto de cada una.

Por ejemplo, si utilizas un delineador café, puedes combinarlo tanto con un gloss transparente como con un labial nude más claro. Para elegir los colores solo tienes que tener en cuenta que el perfilador debe resaltar.

¿Cómo conseguirlos?

El primer paso siempre es preparar tus labios antes de maquillarlos, como haríamos con la piel. Para ello, los expertos recomiendan aplicar una capa fina de bálsamo labial.

Es el turno del perfilador. Simplemente debes delinear tus labios con él, preferiblemente por la curvatura exterior para conseguir un poco más de volumen. El grosor de la línea queda a tu libre elección.

Además, puedes difuminarla con los dedos o con un pincel para labios si quieres que el perfilador quede algo más disimulado. Por último, añade el labial escogido directamente en el centro y luce tus 90’s lips.

5 productos para conseguir el look

Lip cheat de Charlotte Tilbury. Disponible en 16 tonos, este perfilador será tu mejor aliado para conseguir unos labios más definidos. Además, es un producto vegano y su precio es de 23 €.

Es homogéneo y resistente al agua para que no tengas que preocuparte en todo el día. La marca recomienda combinarlo con sus labiales Matte Revolution.

Marca la diferencia y resalta el contorno de tus labios con el perfilador Lèvres Contour Edition de Bourjois (4,25 € en Primor con 51% de descuento). De textura suave, se desliza con facilidad para poder contornear sin problema.

Enriquecido con manteca de Karité y esencia de uva, podrás elegir entre 15 tonos el que mejor vaya con tu piel.

La marca de belleza de Selena Gómez, Rare Beauty, ofrece el delineador Kind Words (16,99 €). Es un producto muy cremoso y con un acabado mate suave. Está disponible en 10 tonos e incorpora un sacapuntas para que siempre esté afilado.

Si hablamos de productos virales no podemos dejar de mencionar el Lip Glow Oil de Dior (42 €). Dale un brillo intenso a tus labios y acentúa tu color natural con este producto.

Además, el resultado es único ya que su composición reacciona directamente al nivel de humedad para una coloración a medida ¿Lo mejor? Al ser un aceite, también nutre, protege y revitaliza.

Realza tu sonrisa con el efecto de 3D Hydra Lipgloss de Kiko Milano. La adherencia a los labios es inmediata y su aplicación es muy fluida gracias a la esponja. Por 9,49 € puedes escoger entre 24 tonos el que más se adapte a ti.

