Las mujeres son fundamentales: los secretos del nuevo proyecto de moda solidaria de ba&sh

Amistad, compromiso y pasión por la moda. Fueron los tres primeros ingredientes de la receta del éxito de la marca francesa ba&sh, fundada en el año 2003 por Barbara Boccara y Sharon Krief. El título de su proyecto plasma su complicidad: une las primeras sílabas de sus respectivos nombres.

Comprometidas con las mujeres y una moda justa, incluso en tiempos en los que aún la sostenibilidad no había calado de forma tan clara en el sector, desarrollaron colecciones de inspiración bohemia y elegante. No tardaron en abrirse camino en los armarios de las francesas de estilo más puntero, aupándose como una referencia.

Ya ejemplar en el ámbito de la igualdad (su índice de igualdad profesional entre mujeres y hombres es del 63%), la firma decidió dar un paso más en su acción este año con el lanzamiento de su programa filantrópico "Fund & Action". ¿Su objetivo? Crear más oportunidades socioeconómicas para las mujeres en Francia y en todo el mundo y poner fin a la violencia contra mujeres y niños, entre otros.

Women are fundamental, su primera iniciativa

La primera iniciativa de este programa es la cápsula "Women are fundamental", una colección cocreada con los miembros del equipo de ba&sh, todas mujeres emprendedoras y creativas. Se unieron para diseñar esta cápsula exclusiva para empoderar a otras mujeres.

La conforman Emma Sawko, fundadora del comedor solidario "Wild and the Moon", Emna Everard, fundadora del supermercado en línea 100% saludable "Kazidomi", Cathy Closier, fundadora de los restaurantes "Season", Elodie Garamond, fundadora de la plataforma de yoga en línea "Le Tigre Yoga Play", Amandine Albisson, artista de ballet de la Ópera de París, Melody Madar, cofundadora de la plataforma "Les Éclaireuses" y del podcast "C'est qui la boss?", Clémentine Galey, creadora del podcast "Bliss Stories", Sabrina Van Tassel, periodista y directora de cine, Agathe Wautier, fundadora del "Galion Project" y Julia Daka, arquitecta, diseñadora, modelo y creadora de "Sadaka". ¿Su punto en común? "Son emprendedoras, no temen nada y decidieron ayudarnos a darnos voz para ayudar a las personas que lo necesitan" nos explicó Barbara Boccara, entre las actuaciones de la noche.

"Esta iniciativa es la base de nuestra colaboración" añadió la cofundadora. "Cuando creamos esta marca, quisimos darle sentido y demostrar que no era una marca superficial. Creo que sería una pena no aprovechar el poder de la moda para comprometerse socialmente. No encontraría mi lugar si no utilizara todo este 'poder' para realizar algo bueno".

La colección "Women are fundamental" fue lanzada el pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de las Mujeres y presentada oficialmente en un evento el pasado 15 de marzo, en la Galerie Ellia, ubicada el número 10 de la céntrica rue de Turenne, en el distrito 3 de París. Introducida por las dos fundadoras de la firma y el equipo de mujeres que participaron en el proyecto, se presentó como una celebración de alcance internacional.

Con una escenografía en manos de Cosi Tutti, cócteles y champán de Cointreau, catering de Mary Avocado, composiciones florales de Salam Aleikum y actuaciones de Anna Kova, La Femme, Calita Music y Agathe Mougin, el evento reunió a más de 600 personas. La galería, dividida en varios espacios con diferentes ambientes, permitió descubrir de primera mano la colección y festejar por todo lo alto la unión y el poder del proyecto.

"Este evento marca el lanzamiento de una iniciativa caritativa para apoyar a las mujeres, históricamente la marca siempre fue muy comprometida. Hemos decidido explicar nuestras acciones bajo un mismo paraguas" nos explicó a su vez Pierre-Arnaud Grenade, Director General de ba&sh.

La colección

La colección consta de diferentes piezas que defienden el mismo mensaje, "Women are fundamental", un lema lleno de sentido y esperanza. Todas las piezas de moda y estilo de vida de la colección son obra de la colaboración con las mujeres del equipo ba&sh.

La sudadera fue realizada en colaboración con Amandine Albisson, como un guiño a la vestimenta de las bailarinas en el marco de sus ensayos, la taza, fabricada en París por Atelier 922 y pintada a mano, es obra de Cathy Closier, representante del mundo gourmet del equipo.

La gorra de béisbol de algodón está dedicada a Mélody Madar, una mujer de "mil sombreros y aptitudes", la funda para portátil PALMA es un modelo original diseñado para Agathe Wautier, el plato ALBA es un modelo de diseño, funcional y muy actual imaginado con la ayuda de Cathy Closier, la vela BOOGIE está realizada en cerámica blanca y compuesta por varios aros gruesos y cera azul royal. Cada vela está hecha a mano. Es obra de Julia Daka, con una fuerte simbólica: es la llamada del compromiso.

Con su vanity BLISS, ba&sh firma una colaboración con Clémentine Galey, fundadora del primer podcast dedicado a la maternidad en Francia. Cocreado con la marca de cuidado de la piel orgánica Talm, contiene productos esenciales para el posparto: un poncho que contiene 3 calzoncillos segunda piel, un spray para aliviar las zonas sensibles, un mega aceite, un gel SOS Talm y una libreta Bliss. También incluye el kimono TOLSEN y el espejo de bolsillo MIRY, con un diámetro de 75 mm, ambos firmados ba&sh. La camiseta estampada IDUNE es el resultado de la colaboración de todo el equipo, la edición limitada es una oda a las mujeres de todo el mundo.

La caja KAZIDOMI fue diseñada en colaboración con Emna Everard. Contiene lo necesario para cuidarse: una mezcla detox, un té matcha ritual mini CBD, un aceite de CBD Rise & Shine, un absoluto de colágeno, un spray para dormir, una mantequilla de maní crujiente orgánica, un verdadero aceite esencial de lavanda y, firmados ba&sh, los calcetines SUZIE y la bandana de algodón FAYE (60cmx60cm). Finalmente, la esterilla de yoga TOGA es un modelo cocreado con Elodie Garamond.

El compromiso solidario

Los beneficios de estos artículos se destinan al 100% a dos organizaciones caritativas: Women Safe and Children, para las ventas europeas, y Step Up, para las ventas estadounidenses.

La firma apoya el instituto Women Safe and Children desde el año de su fundación, en 2014. Esta organización multidisciplinar trabaja con mujeres y niños víctimas de todas las formas de violencia y les ofrece atención integral (médica, psicológica, legal, etc.) hasta que se resuelva su situación. Por su parte, la misión Step Up es un programa de tutoría para niñas. A través de programas estructurados, apoyo enfocado y conexiones inspiradoras, ayudan a las niñas a definir y lograr sus visiones únicas de éxito.

Las cofundadoras tienen claro que queda aún mucho camino que recorrer en diferentes ámbitos, por ejemplo, "en la justicia, sería importante dar visibilidad a estas mujeres muchas veces desesperadas que temen ser juzgadas, sería la base. A veces la policía está desbordada, habría que potenciar la formación. También habría que recordar a estas mujeres que no están solas, hay muchas ayudas para salir de este esquema en el que piensan que tienen la culpa cuando en realidad son víctimas" concluye Barbara Boccara, afirmando que seguirán con todas sus acciones, entre ellas, el apoyo a la investigación contra el cáncer con el Instituto Rafael, primer centro de medicina integrativa de Europa, un taller de cambio de imagen destinado a apoyar a mujeres que padecen cáncer.

