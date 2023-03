Día del padre: encuentra el regalo definitivo para los más estilosos en manos de Tendam

El 19 de marzo está a la vuelta de la esquina. Si aún no te has decidido por algún regalo y tu padre es todo un icono de la moda, te proponemos la lista definitiva de ropa y complementos con la que es imposible no acertar.

Tendam ofrece la mejor variedad de moda masculina. Sus distintas firmas se adaptan tanto al estilo personal de cada hombre, como a su bolsillo. Desde Pedro del Hierro, una de las marcas españolas más veteranas y formales, hasta OOTO la nueva marca sostenible y desenfadada de Andrés Velencoso. Te proponemos múltiples alternativas para acertar de pleno este día tan señalado.

Pedro del Hierro, para un padre fiel a su esencia

Americana de Pedro del Hierro.

Un clásico que no pasa de moda. La americana Bi-stretch (224,25€) está disponible en gris y azul marino y está hecha de un tejido italiano de alta calidad. Cuenta con un 25% de descuento (ya aplicado) ya que pertenece a una selección de productos por el Día del Padre. Su forma permite libertad en los movimientos y un enorme comfort.

Corbata de Pedro del Hierro.

De nuevo, un regalo con el no defraudarás. Esta corbata (52,42€ gracias al descuento del 25%) es un básico 100% de seda, azul marina y con detalles en naranjas. No hace falta arriesgar para dar en el clavo, a veces la utilidad es lo que mejor define un regalo perfecto.

Gafas de sol Pedro del Hierro.

Disponibles en dos colores, estas gafas redondas (99,90€) con lente semioscura y patilla fina son todo lo que tu padre necesita para estar a la última. De acero inoxidable, cuentan con la máxima protección ante el sol.

Fragancia hombre Pedro del Hierro.

El olor de tu fragancia te define al completo. Es un sello de identidad que la gente reconoce y asocia a ti, por ello es tan importante. La Intense de Pedro del Hierro (29,92€) huele a un balance perfecto entre la parte aromática de incienso y pimienta rosa y un fondo amaderado con nuez moscada que le aportan una gran calidez e intensidad.

Zapatillas Pedro del Hierro.

El toque desenfadado para alguien al que le define la formalidad se consigue con este tipo de zapatillas (109€). Están disponibles en 4 modelos distintos y desde la talla 40 hasta la 46.

Cortefiel, para un padre con elegancia atemporal

Sobrecamisa de Cortefiel.

Idóneo para esta época del año en la que no hace ni mucho frio ni mucho calor. A un 50% de descuento (49,99€), la chaqueta está hecha de THERMOLITE®, con propiedades aislantes que ayudan a conservar el calor. Además, su fibra está fabricada al 100% con botellas recicladas.

Polo piqué de Cortefiel.

Disponible en 13 colores para que puedas elegir el que mejor le representa. El polo es una prenda comodín para primavera. Cortefiel nos ofrece este modelo hecho 100% de algodón (35,99€).

Cinturón de Cortefiel.

Hecho con poliéster reciclado, este cinturón (39,99€) es todo un regalazo. La comodidad está asegurada gracias a su elasticidad y la posibilidad de adaptarlo a la perfección para conseguir la medida perfecta.

Springfield, para el padre más casual

Riñonera de Springfield.

La colección Reconsider de la marca busca elaborar productos cada vez más sostenibles gracias al uso de materias primas recicladas y orgánicas y con procesos de fabricación responsables. Esta riñonera (17,99€) está hecha poliéster reciclado y es estupenda para un estilo más informal y moderno.

Vaqueros de Springfield.

El vaquero lavado con una camiseta blanca es la combinación perfecta para un look simple pero a la última. Springfield nos propone estos jeans (39,99€) elásticos y con aspecto vintage perfectos para un plan de día en primavera.

Camiseta técnica de Springfield.

Todas las prendas de la colección Outdoor cuentan con características técnicas como resistencia al viento, mayor transpirabilidad y elasticidad... La que define a esta camiseta es su secado rápido para una mayor comodidad. Un must para los padres más deportistas.

OOTO, para los padres más disfrutones

Jersey de OOTO.

Con su reciente estreno, la marca OOTO muestra un estilo informal pero novedoso y actual. Un básico para esta temporada son los jerséis finos. La marca propone este modelo (59,90€) de cuello redondo y de algodón también en caqui o en coral.

Captura de pantalla 2023-03-17 a las 12.42.35

Una cazadora de ante es una prenda duradera, para conservar como fondo de armario. Andrés Velencoso nos presenta con OOTO este modelo (299€) con dos grandes bolsillos con tapeta, punto elástico en cuello y en la parte inferior y cierre abotonado. Una inversión a la que darás mucho uso.

Jersey de OOTO.

Este jersey (99,90€) de cuello abierto tiene una peculiaridad: su rústico tejido con textura. Se puede comprar en azul marino o en beige. Nada mejor que regalarle una prenda tan especial como él.

