Elisa Weltert, primera dir.ª general en Maserati: "La automoción es masculina, no machista"

Primera mujer en ser nombrada directora general de Maserati, Elisa Welter es la responsable de la dirección de la marca italiana de coches deportivos para la región del Sur de Europa, lo que incluye España.

Con más de veinte años en el sector del automóvil, Welter llego a la compañía en 2020 como Directora de Marketing y Comunicación en la región EMEA. Antes, fue responsable en las áreas de Producto, Marketing y Ventas a nivel internacional en marcas como Alfa Romeo, Jeep y Fiat.

Con motivo de la presentación de su nuevo concepto de tienda en Madrid, Elisa Welter responde a las preguntas de magasIN.

1. Es la primera mujer nombrada Directora General para una subregión como el Sur de Europa. ¿Es Maserati una empresa en la que las mujeres pueden optar a puestos directivos, algo poco habitual en las empresas españolas?

Cuando me pidieron ocupar este cargo, me sentí honrada (precisamente porque sería la primera mujer en ocupar este cargo). Creo que el mundo cambia rápidamente: hubo épocas en las que a las mujeres no se les permitía votar ni ejercer algunas profesiones como la de abogada o la de piloto de Fórmula 1. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar, de postularnos para un puesto gerencial y debemos trabajar duro para tener éxito.

Elisa Weltert en la inauguración de la primera tienda conceptual de Maserati en España.

2. Tienes más de 20 años de experiencia en el sector de la automoción, un sector que hasta ahora se ha caracterizado por ser mayoritariamente de hombres. ¿Cómo llegaste a donde estás?

Tengo veinte años de experiencia en automoción a mis espaldas, que es un sector masculino pero no machista. He conocido a muchas mujeres por el camino: siempre me ha llamado la atención el empeño y la pasión que uno pone en el mundo de los coches y que quizás, como mujeres, debemos demostrar más porque no nacemos de forma natural con el último número de Quattroruote en la mano.

La mayor dificultad que tuve que enfrentar como mujer fue lograr que la audiencia mayoritariamente masculina superara el inconsciente sesgo entre 'mujeres y coches'. Y la única forma de hacerlo es trabajando en mis habilidades y conocimientos personales. Entonces sucedió que al final de la reunión la gente me decía: "pero entonces entiendes de coches".

3. La marca Maserati es reconocida en todo el mundo por ser una gama de coches únicos y con mucha personalidad. ¿Cuál es tu Maserati favorito de todos los tiempos?

Mi Maserati favorito es el nuevo GranTurismo. Es un coche único con 75 años de historia. Con este vehículo que se convirtió no sólo en un icono para Maserati sino que se convirtió en un referente para todo el sector de la automoción, y gracias al cual, de hecho existe un segmento de coches denominado 'Gran Turismo'.

Resolvimos una ecuación imposible: máximas prestaciones + 4 plazas confortables y con este último modelo además con motor eléctrico. El coche está disponible en dos versiones Modena y Trofeo, equipado con un motor V6 Nettuno y también disponible en la versión Folgore, el primer vehículo eléctrico de Maserati.

Primera tienda conceptual de Maserati en España.

4. ¿A qué dificultades se enfrenta hoy en día el sector del automóvil y, en particular, el sector del lujo??

Es innegable que las situaciones de los últimos años han afectado a varios sectores (a unos más y a otros menos). El sector de la automoción no es una excepción. Comencemos diciendo que la industria automotriz es un negocio complejo, ya que se basa en un producto complejo: un vehículo está compuesto por miles de piezas diferentes producidas por cientos de proveedores.

Empezando por lo más general a lo más concreto: la pandemia, que afectó a muchos negocios, la escasez de semiconductores, más específicamente al sector de automoción y otros más, y el impulso de los vehículos eléctricos, muy propios de la industria del automóvil.

Este último punto, y la velocidad con la que se está produciendo la electrificación a nivel mundial, ha planteado desafíos en términos de tecnología y materiales. Materiales que hasta ayer se consideraban marginales, hoy son elementos imprescindibles en los coches de última generación.

Por ejemplo, ha habido un aumento en la demanda de baterías, pero también de materias primas como el cobre. En consecuencia, la cadena de suministro debe remodelar orgánicamente los procesos para hacer frente a las nuevas necesidades de producción.

La sostenibilidad está en lo más alto de la agenda de muchas empresas automotrices, a pesar de ello, como comunicó recientemente Tavares, Maserati cerró 2022 en positivo con un ingreso neto anual del 8,7%.

Detalle de un Maserati en la inauguración de la primera tienda conceptual en España.

5. Los vehículos eléctricos continúan siendo uno de los principales objetivos de las empresas automovilísticas. ¿Es esto también cierto para Maserati? ¿Cuándo estarán disponibles los coches totalmente eléctricos? ¿Es la sostenibilidad parte de la estrategia empresarial de Maserati?

Ya hemos compartido nuestra estrategia de electrificación, denominada 'Folgore' y, tras los primeros lanzamientos de Ghibli y Levante Mild-Hybrid en 2021, somos el primer fabricante italiano de automóviles de lujo en lanzar un vehículo totalmente eléctrico, el GranTurismo Folgore, seguido del Grecale Folgore.

Además, de acuerdo con los planes comerciales y financieros, todos los nuevos modelos de Maserati serán 100 % desarrollados, diseñados y fabricados en Italia, y adoptarán sistemas de propulsión híbridos y 100% eléctricos, para ofrecer toda la innovación y el rendimiento sobresaliente típicos del ADN de la marca.

El 17 de marzo declaramos que para 2025 toda nuestra gama contará con una versión totalmente eléctrica y para 2030 toda nuestra gama será totalmente eléctrica. Maserati siempre se ha caracterizado por hacer frente a los retos con audacia e innovación y este no será menos, por ello, estamos siguiendo nuestro propio camino hacia la sostenibilidad.

Primera tienda conceptual de Maserati en España.

6. ¿Cuál es el modelo más vendido en 2022 y cuáles son sus principales características? ¿En qué se diferencia un Maserati del resto de coches disponibles en el mercado?

El Levante, lanzado en 2016, fue el primer SUV en la historia de Maserati. Fue el modelo más vendido en 2021 y desde su lanzamiento se han producido más de 100.000 unidades. Está disponible con motor de gasolina V6 y V8 y con 4 cilindros mild-hybrid. Creemos que esta gama se adapta perfectamente a las solicitudes de los clientes en 360° combinando el máximo rendimiento y la sostenibilidad. El nuevo SUV de Maserati, el Grecale, ya está en el mercado, y lo hace con el objetivo de posicionarse como el vehículo de entrada a la familia Maserati con un precio de entrada en España de 82.750€ y una propuesta diferencial. Por lo que también permitirá a Maserati aumentar sus volúmenes de ventas.

Primera tienda conceptual de Maserati en España.

7. ¿Ha cambiado el usuario de Maserati en los últimos años?

El nuevo cliente de lujo basa sus elecciones considerando algunos factores clave: diseño, prestaciones, calidad de los materiales, tecnología y la capacidad de personalizar su coche como si fuera un traje a medida. En 2020 lanzamos un programa de personalización, llamado Fuoriserie, con el objetivo de satisfacer las solicitudes de todos nuestros clientes que desean un mayor nivel de personalización.

Este es el programa de personalización que permite a los clientes del Tridente, expresar su creatividad diseñando Maseratis únicos. A partir de una página en blanco, es posible personalizar su Maserati totalmente de cero o eligiendo entre una amplia gama de características, desde los colores y libreas exteriores más audaces hasta los detalles más pequeños de las costuras multicolores de la tapicería interior.

Nuestro cliente no compra un producto o un medio de transporte para llegar del punto A al punto B, sino que compra una experiencia integral. El nuevo cliente de lujo necesita una experiencia multisensorial que le involucre tanto física como digitalmente, al igual que este nuevo concepto de tienda que aporta una nueva experiencia de marca 360º para el cliente Maserati, con la posibilidad de reservar una prueba de conducción desde casa entre otros nuevos servicios.

8. Hace un año, Maserati rindió homenaje a una mujer referente en el automovilismo, María Teresa de Filippis, la primera mujer en clasificarse para un Gran Premio de Fórmula 1 al volante de un Maserati 250F en 1958. ¿Cuál era el objetivo de esta iniciativa?

Maserati le rindió homenaje hace un año, el pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, ya que fue símbolo vivo de la Audacia italiana que también representa a Maserati desde sus orígenes hace más de cien años.

Cinco años después de su muerte, la fuerza y la importancia de los logros de María Teresa de Filippis continúan definiendo los valores de Maserati y también inspiran a todas las mujeres que trabajan hoy para la Marca. Un video especial, publicado en las redes sociales con motivo del 8 de marzo, los une y los celebra.

Capaz de destacarse en un entorno que antes se consideraba exclusivamente masculino, María Teresa se ganó el respeto y la estima de sus rivales en el campo y llevó a la pista los valores que aún hoy guían a Maserati: excelencia, elegancia y potencia. Maserati y Maria Teresa de Filippis representan una combinación ganadora.

Una historia de tenacidad, coraje y audacia. Ganas y voluntad de afrontar los retos técnicos, físicos y personales y transformarlos en oportunidades a aprovechar, mirando al futuro con determinación.

Elisa Weltert en la inauguración de la primera tienda conceptual de Maserati en España.

9. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa para los próximos años?

Estamos enfocados en el crecimiento y basados en nuestra cultura de acción. Priorizamos a nuestros clientes, lo que significa que debemos hacer frente a sus gustos y expectativas cambiantes.

Como dijo recientemente nuestro CEO, Davide Grasso, en una entrevista: "Nuestros márgenes se están ampliando y seguirán ampliándose. Nuestro objetivo es tener márgenes de referencia en la industria. Desde nuestro punto de vista, no hay razón para que Maserati deba ser el segundo en la industria en términos de margen”.

Nuestro objetivo, en los próximos 18 meses, es llegar al 15% de margen operativo ajustado y continuar creciendo. Tenemos nuestros objetivos establecidos en un nivel ideal del 20%.

10. ¿Qué le dirías a la gente que todavía piensa que a las mujeres no les gustan los modelos deportivos?

La verdad es que esto es algo que me parece bastante increíble de escuchar, al menos para mí, ya que mi carrera siempre ha estado ligada a la industria del automóvil y he conocido a muchas mujeres interesadas en los coches deportivos.

Puede ser cierto que las mujeres también priorizan otras características de un coche deportivo en comparación con los hombres, como su diseño italiano único, los interiores y acabados de lujo, además del espacio y la comodidad al viajar.

Sin embargo, esto no significa que a la hora de conducir un Maserati no nos guste el empoderamiento que coches como el que aporta el nuevo SUV de Maserati, el Grecale, en nuestro día a día: una mezcla perfecta de prestaciones, diseño y comodidad para conducir por la ciudad, recoger a los niños del colegio o llegar a un evento de una manera muy chic y única.

