Maserati Grecale: el SUV que tiene un precio atractivo (82.000 €)... aunqe no lo creas

Hace relativamente poco tuvimos la oportunidad de probar el Maserati Levante, el SUV de la firma italiana que llegó en 2016. Sin embargo, en esta ocasión hemos podido conocer de cerca al Maserati Grecale, el SUV 'compacto' de la casa y su última novedad lanzada al mercado.

Con este modelo la casa del tridente quiere conquistar nuevos públicos, puesto que hablamos de un coche más manejable y versátil por sus medidas más contenidas. Además, con el Maserati Grecale tienen como objetivo romper la barrera del lujo y hacer su marca algo más accesible.

El Maserati Grecale cuenta con llantas de 19 pulgadas. Itziar Echave-Sustaeta

No obstante, no hay que olvidar que sigue siendo un Maserati y que pertenece a una categoría de coches premium. Su precio parte de los 82.045 euros, una cifra que 'no está nada mal' para tratarse de un coche cuyo origen se encuentra en una de las firmas italianas de lujo más conocidas.

La unidad de pruebas que hemos conducido es concretamente la versión GT, es decir, la variante microhíbrida con 300 CV. Además, dentro de la gama del Maserati Grecale hay otras dos opciones: una microhíbrida con 330 CV conocida como Modena y la más potente con 530 CV denominada como Trofeo.

Un precio "contenido"

Como íbamos comentando, el Maserati Grecale dispone de una gama sencilla: GT, Modena y Trofeo, de los cuales vamos a desglosar sus precios a continuación:

Maserati Grecale PVP GT 82.045 € Modena 97.400 € Trofeo 128.460 €

Asimismo, este año podremos conocer el nuevo Maserati Grecale Folgore, una versión totalmente eléctrica que tendrá una potencia de 544 CV y un par máximo de 800 Nm.

Diseño y dimensiones

En el plano estético se puede observar que guarda mucha relación con el estilo de la casa italiana, si bien es la parte trasera la que más nos recuerda al Maserati Levante. El frontal cuenta con una parrilla más comedida que su hermano mayor, con dos generosas entradas de aire en los laterales.

Si se observa de perfil, cuenta con una línea del techo caída, al más puro estilo coupé. De esta manera, sus formas son fluidas y vistosas. El Maserati Grecale abarca unas medidas de 4,84 metros de largo, 2,16 metros de ancho y 1,67 metros de alto.

El Maserati Grecale mide 4,84 metros de largo. Itziar Echave-Sustaeta

Por tanto, con estas cifras es un modelo que compite contra rivales como el Porsche Macan, Range Rover Velar, Lexus RX, Mercedes GLC o BMW X3 (entre otros). En la zaga encontramos cuatro tubos de escape que recalcan su condición de coche deportivo.

Interior mucho más digitalizado

Lo primero que nos llama la atención del interior del Maserati Grecale es el reloj del salpicadero, un elemento que ya conocíamos del Maserati Levante pero esta vez con formato digital. De hecho, cuenta con tres vistas diferentes: clásico, deportivo y de diseño.

Otra gran novedad de este modelo es claramente su componente tecnológico, ya que carece de botones físicos y todo se acciona a través de pantallas digitales táctiles. Por tanto, justo detrás del volante se ubica el cuadro de mandos de 12,3 pulgadas, el mismo tamaño que presenta la pantalla central multimedia. La que se sitúa justo debajo de esta es de 8,8 pulgadas y sirve para regular la climatización, asientos, luces u otros parámetros.

El Maserati Grecale tiene un interior con grandes pantallas digitales. Itziar Echave-Sustaeta

Un aspecto para destacar es también el equipo de sonido que integra, puesto que se trata de un sistema de sonido envolvente Sonus faber 3D. Gracias a sus 14 altavoces (pueden ser hasta 21) se consigue una experiencia envolvente y única.

En cuanto a su habitabilidad interior, se trata de un coche que ofrece 535 litros de capacidad, una suma de 35 litros menos que la versión Trofeo, ya que el sistema microhíbrido le resta ese espacio. Y como curiosidad, las puertas cuentan con un doble sistema apertura: una electrónica que se acciona mediante un botón y otra mecánica.

Motor microhíbrido de 300 CV

Ahora pasamos a la parte mecánica, compuesta por cuatro cilindros y 300 CV de potencia. Este bloque va ligado a un sistema microhíbrido de 48 V, por lo que le corresponde la etiqueta eco de la DGT.

Esto supone que puede circular sin restricciones por el centro de las ciudades y solo tenga que pagar el 50% al estacionar en la calle. Esta característica es uno de los argumentos más a favor con los que cuenta el Maserati Grecale, puesto que las normativas de circulación en los cascos urbanos cada vez están más extendidas y endurecidas.

El Maserati Grecale incorpora cuatro tubos de escape. Itziar Echave-Sustaeta

Es capaz de realizar el 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, cuya velocidad máxima son los 240 km/h. Por último, y no menos importante, el Maserati Grecale siempre se asocia a una caja automática de ocho velocidades, con dos grandes levas detrás del volante.

Impresiones de conducción

Una vez nos colocamos en el puesto de conducción del Maserati Levante nos fijamos en la calidad de los materiales y los acabamos. Los asientos son de cuero negro con costuras azules del acabado GT, con el tridente bordado en los reposacabezas.

En el cuadro de mandos podemos observar que con el depósito lleno marca unos 450 kilómetros de autonomía, una capacidad inferior a la esperada para un coche de estas dimensiones. El volante tiene una forma achatada en la parte inferior, desde el cual se pueden seleccionar distintos modos de conducción: GT, Comfort y Sport.

El Maserati Grecale GT cuenta con asientos de cuero negro y costuras en azul. Itziar Echave-Sustaeta

Gracias a la pequeña parte eléctrica que incorpora tiene un tacto más suave y refinado en determinados momentos; y si hacemos hincapié en la dirección, esta se siente mucho más ligera que la del Maserati Levante. Aunque hay que recalcar que según el modo de conducción que seleccionemos esta se endurece o se ablanda.

Respecto a las suspensiones, buscan confort a bordo, ya que aunque se opte por el modo Sport se superan las irregularidades con total bienestar. Pese a su gran envergadura es un coche que se muestra ágil y dinámico, con una aceleración progresiva sin brusquedades.

Por otro lado, se agradece el sonido que se obtiene con el modo más radical, así como las grandes levas con las que manejar el cambio automático, las cuales nos recuerdan mucho a las del Alfa Romeo Tonale.

Está claro que el Maserati Grecale ha llegado para ganarse a nuevos clientes, puesto que es un modelo que ofrece la esencia de la marca italiana unido a prestaciones funcionales para un uso diario. Es un coche divertido porque dicho de alguna manera simple corre mucho, e incluso resulta cómodo por su posición de conducción elevada y suspensiones agradables.

