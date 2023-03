Día del Padre: los mejores regalos 'foodies' para los más 'gourmet'

El Día del Padre es la excusa perfecta para demostrarle tu amor con un detalle. Pero encontrar un buen regalo es una tarea complicada. Para ello hay que conocer muy bien los gustos y las aficiones de la otra persona y buscar un producto o una experiencia que se adapte a ellos.

Si es un 'cocinillas' o simplemente disfruta de la buena comida, seguro que un regalo gastronómico es una elección idónea. Desde una buena botella de vino hasta un curso de sushi. ¡Hay miles de opciones con las que triunfar en este día!

Endulza el día

Teo Box para el día del padre.

Para los padres más golosos, esta es la opción perfecta. Empieza esta fecha tan especial llevándole a la cama un variado desayuno que endulzará todo vuestro día y que seguro que hace que se levante con el pie derecho.

Sweet Teo ofrece cajas con una selección de bollería como tartas, churros, croissants… Además, puedes añadir toppings a cualquiera de los pedidos o adaptarlos con distintos complementos. ¡Demuestra lo mucho que le conoces con este personalizable detalle!

Para la hora del vermú

Pack de embutidos de Carrasco Ibéricos.

No hay nada mejor que una tradicional tapa de embutidos ibéricos que acompañe el vermú del domingo. Con más de 125 años de experiencia, Carrasco Ibéricos te ofrece una selección preparada al detalle.

Para el 19 de marzo te proponen varios packs a elegir con un 10% de descuento. Uno de ellos titulado “Pack para madres y padres” (49€) que contiene un conjunto de sobres de paleta, chorizo, lomo y salchichón (todos ellos de bellota).

No sin mi café

Vertuo Pop en color azul de Nespresso.

Es todo un ritual, sobre todo por la mañanas. Recarga las pilas y te ayuda a enfrentarte al día de la mejor manera posible. Si hay un regalo útil y duradero (y que además vais a poder disfrutar todos) es una máquina de café.

Nespresso propone la nueva Vertuo Pop (79,90€) Una divertida opción que está en 6 colores para que se adapte a la perfección al diseño de tu cocina. Además, se ajusta a 4 tamaños distintos de taza.

Alza la copa y brinda

Cualquier celebración sabe mejor acompañada de una copa de vino. Siempre hay motivos por los que brindar, como poder compartir este día juntos. Una buena botella es un regalo clásico pero nunca defrauda.

Leda Viñas Viejas 2019.

Prueba con una opción original con Leda Viñas Viejas 2019 (28,39€), un vino ecológico de Masaveu Bodegas, tan natural como el amor de padre. Se trata de un tempranillo envejecido en barricas durante 23 meses. Comparte con él un tinto con aroma a fruta negra y roja y matices tostados y cacao que consiguen un complejo sabor.

Tamaral Finca Velia 2018.

Por su parte, las Bodegas Tamaral ofrece una elegante apuesta con Finca Velia 2018 (36,7€). Elaborado a partir de viñas viejas situadas a más de 900 metros de altitud en Pesquera del Duero, las guías más gourmets lo valoran con 95 puntos. Un tinto que en boca es rotundo y untuoso.

Para convertirse en todo un chef

Si disfruta en preparando platos nuevos y siempre busca innovar con sus recetas, un curso de cocina es el regalo más acertado. Podréis disfrutar de una tarde divertida aprendiendo todo tipo de gastronomía y conociendo gente con los mismos gustos.

Preparación de sushi. Gtres.

La comida japonesa triunfa pero son muy pocos los que se atreven a prepararla en casa. La escuela de cocina A punto, en Madrid, ofrece un curso de introducción a la técnica (60€) tanto para sushi como para otras recetas.

Por su parte, la escuela de hostelería Sabores, en Barcelona, ofrece una enorme variedad de cursos, desde un taller de cocina molecular, de tapas creativas o de pasta fresca por precios que rondan los 50€.

Para el padre más sibarita

Glenmorangie The Lasanta.

Una bebida histórica que proviene de la destilación de la malta fermentada de diversos cereales y que es envejecida en barriles de madera. El whisky sigue siendo el licor por excelencia de muchos.

Para un paladar refinado, una botella es regalo más que acertado. La firma Glenmorangie, con más de 175 años de experiencia, propone sus principales whiskies: The Original, The Lasanta y The Quinta Ruban para los amantes de los toques afrutados.

Un aceite de oliva

Aceite Palacio de los Olivos.

El aceite de oliva es uno de los productos españoles más aclamados a nivel internacional. Si hay un paisaje que define el sur de la península son los campos de olivos. Para cocinar o para acopañar con pan, el aceite es un ingrediente que jamás falta en casa.

El virgen extra de Palacios de los Olivos (9€) es uno de los más famosos a nivel mundial y cuenta con 200 medallas de concursos nacionales e internacionales. Este éxito se debe a la gestión tradicional familiar de las tierras calatravas de Almagro (Ciudad Real) que consigue un aroma y sabor únicos.

Del Cantábrico a la mesa

Estuche grande de conservas 5Ñ.

Y del sur, al norte de España. El mar Cantábrico es la cuna de decenas de especies que forman parte de nuestra dieta diaria. 5Ñ Conservas de Santoña, ofrece una serie de estuches con una selección variada de pescado y marisco como mejillones, anchoas, sardinas o berberehcos. Un regalo perfecto para los amantes del picoteo previo a la comida.

