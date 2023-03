El Corte Inglés te trae la guía definitiva de regalos para el Día del Padre

Llega el 19 de marzo, Día del Padre, una fecha señalada por su fuerte simbólica. Cada año, nos invita a recordar la importancia de esta figura masculina en nuestras vidas. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que con un regalo acorde a sus pasiones?

Este 2023, El Corte Inglés nos lo vuelve a poner fácil con una selección de productos con la que cada hombre se puede sentir identificado. Amantes de la moda, foodie, con un fuerte interés cultural o aventureros... responden a todos los perfiles de padres y/o esposos. Sea cual sea tu presupuesto y el carácter de tu ser querido, acertarás sin duda con los regalos propuestos a continuación.

Para padres estilosos

El sector de la moda es especialmente socorrido a la hora de buscar regalos. Aunque requiera algunos conocimientos previos, como la talla, resulta relativamente fácil acertar.

La gabardina de hombre reversible caqui y beige, de Roberto Verino supone una buena inversión, tanto por su función utilitaria como su estética. Este abrigo impermeable de 295 euros, cómodo y versátil, se puede combinar con jerséis y vaqueros pero también looks más formales, con camisa y pantalones.

Gabardina de hombre reversible caqui y beige. Cortesía de El Corte Inglés

Clásica y elegante a la vez. Así se podría definir esta camisa de rayas, hecha con un agradable tejido de popelín y un corte recto, que permite numerosas combinaciones en cualquier temporada del año. Es uno de los modelos de la última colección de Emidio Tucci (59,95 €).

Jersey de raya diplomática. Cortesía de El Corte Inglés

El jersey básico delavado de cuello redondo de hombre, de LLOYD’S (59,95 euros) también es una opción magnífica para regalar por su carácter atemporal. Además, está disponible en cuatro colores, por lo que podrás elegir el que creas que más le favorecerá. El camel siempre es una gran elección: forma parte de la paleta de los tierra, perfecta combinada tanto con tonos neutros como más llamativos.

Jersey camel. Cortesía de El Corte Inglés

El mundo de los complementos masculinos no dejó de ampliarse en los últimos años. En este sentido, son cada vez más las firmas que proponen bolsos y zapatos para todos los gustos y que también se adapten a las necesidades de los hombros.

Un buen ejemplo es esta mochila de nailon reciclado en verde oscuro de Ecoalf, con un precio de 79,90 euros. Además de reflejar un fuerte compromiso sostenible, este producto cuenta con el espacio perfecto para que guarde todo lo que pueda necesitar, asegurándose de no extraviar nada.

Mochila verde. Cortesía de El Corte Inglés

Por último, LACOSTE cierra esta sección con las gafas de sol de hombre cuadradas en negro (119 euros). Este producto, además de ser muy práctico, es un complemento ideal para cualquier padre con estilo.

Gafas de sol de hombre cuadradas en negro. Cortesía de El Corte Inglés

El Reloj de hombre Neo sports SSB345P1 de acero y correa plateada, de SEIKO, con un precio de 279 euros, le servirá de compañero durante muchos años. Además, este reloj tiene un diseño deportivo ideal para el día a día.

Reloj de hombre Neo sports SSB345P1. Cortesía de El Corte Inglés

Inspirado en la ciudad de Toronto, este diseño de zapatillas deportivas de hombre en piel combinada y suela serigrafiada de Hoff destaca por combinar comodidad y estilo: cuenta con rejilla en poliéster transpirable y p lantilla de memory foam extraible (99 €).

Zapatillas deportivas. Cortesía de El Corte Inglés

Para padres que se cuidan

¿Tu padre es de los que se centran en el bienestar personal y quiere dar siempre la mejor versión de sí mismo? Entonces, estos ítems pueden ser el regalo que buscas.

Entre los iconos olfativos de LOEWE se encuentra Solo, una familia de fragancias inspiradas en la puesta de sol: un estado de armonía y equilibrio entre el día y la noche. Para sorprender al hombre de tu vida, no dudes en apostar por LOEWE Solo Cedro, una fragancia amaderada y robusta que contrasta las notas de cedro con el petit grain del acorde hespéride y las notas de lavanda del acorde de piedra húmeda frente a la nuez moscada. Este pack incorpora el eau de toilette de 100 ml y su versión de viaje.

Perfume de LOEWE. Cortesía de El Corte Inglés

La cosmética masculina también se ha visto potenciada en los últimos años, en parte por el interés creciente del género masculino y los esfuerzos específicos de estas firmas por responder a sus necesidades. Uno de sus mejores ejemplos es este sérum antiedad, energizante y altamente hidratante, formulado específicamente para la piel del hombre, que potencia las defensas internas de la piel y combate la oxidación y los daños provocados por factores internos y externos.

El Sérum Ultimune Power Infusing Concentrate, de Shiseido fortalece el poder de defensa y restaurador de la piel consiguiendo una piel firme, tersa e hidratada, además de minimizar la apariencia de fatiga y los signos de envejecimiento.

Crema facial. Cortesía de El Corte Inglés

La afeitadora eléctrica barba hombre Philips Serie 7000, de precio 175 euros, es ideal para tu padre, se afeite de forma habitual o puntual. Este producto cuenta con tecnología SkinIQ, sensor de barba y movimiento, y cabezales de 360 grados, que se pueden usar en seco y en mojado, lo que garantiza un resultado pulido en un tiempo récord.

Además, le asegurará a tu padre un 25% menos de fricción, convirtiéndolo en una opción mucho más cómoda que la cuchilla tradicional, con una carga muy rápida y con un centro de limpieza sin cable incluido.

Afeitadora eléctrica barba hombre Philips Serie 7000. Cortesía de El Corte Inglés

Para padres amantes del ocio

Samsung ha diseñado un smartphone perfecto para los enamorados de la tecnología y la fotografía: el Samsung Galaxy S22 5G móvil libre, por 759,90 euros ahora. Este diseño incorpora nuevos sensores de 50, cuyos píxeles son capaces de capturar más luz.

Además, el procesador de imagen es capaz de combinar 20 capturas en un solo disparo, resultando en imágenes más luminosas y nítidas. Por último, gracias a su tecnología Super HDR, tu padre podrá grabar vídeos con el máximo nivel de detalle.

Samsung Galaxy S22 5G móvil libre. Cortesía de El Corte Inglés

Algunos regalos brillan por superar las barreras del tiempo. Es el caso de la pluma que, al igual que el reloj, se transmite incluso de generación en generación. En este sentido, la pluma StarWalker BlackCosmos de resina, firmada por Montblanc (620 €) se presenta como una gran opción.

Forma parte de la colección StarWalker que "evoca un paseo entre las estrellas, la exploración del cosmos y las galaxias lejanas, el hecho de formar parte de una de las aventuras humanas más misteriosas y poderosas: la exploración espacial". Realizada con una resina preciosa negra y detalles con revestimiento PVD negro, también incorpora la tecnología patentada del emblema StarWalker. La pluma estilográfica elaborada a mano tiene un plumín de oro 585 de 14 K ruteniado.

Pluma. Cortesía de El Corte Inglés

La literatura siempre nos brinda grandes ideas de regalo. No te equivocarás, a la hora de regalar, con Hijos de la fábula, de Fernando Aramburu, autor de la icónica obra Patria.

Narra la historia de dos jóvenes exaltados, Asier y Joseba, que deciden marcharse en 2011 al sur de Francia con la intención de convertirse en militantes de ETA. Esperan instrucciones en una granja de pollos, acogidos por una pareja francesa con la que apenas se entienden. Allí se enteran de que la banda ha anunciado el cese de la actividad armada. Abandonados a su suerte, sin dinero, sin experiencia ni armas, deciden continuar la lucha por su cuenta, fundando una organización propia, en la que uno asumirá el papel de jefe y disciplinado ideólogo, y el otro el de subalterno más relajado.

Una novela, entre acción, drama y humor, que explora bajo otro punto de vista uno de los capítulos claves de la historia de España.

Libro 'Hijos de la fábula'. Cortesía de El Corte Inglés

El pasado de la música rebosa de grandes referencias como Let It Bleed, de los Rolling Stones. Lanzado originalmente en 1969, es considerado por los críticos y fanáticos de la música como uno de los mejores y más importantes álbumes de rock de todos los tiempos.

Con canciones consideradas como himnos, como Gimmie Shelter y Midnight Rambler, sus principales influencias fueron el Gospel, la música Country de Hank Williams y Jimmie Rodgers, Chicago Blues y Country Rock, algunos de los géneros clave de la historia de la música estadounidense.

Esta edición especial incluye el álbum remasterizado por Bob Ludwig en vinilos éstereo y mono, dos CD, un vinilo 7" con Honky Tonk Women y You Can't Always Get What You Want, litografías, un póster y un libro de tapa dura de 80 páginas con fotos inéditas (159,99 €).

Edición especial de los Rolling Stones. Cortesía de El Corte Inglés

El Estuche Unidos por la Tierra: vino tinto Pago Negralada 2016 Abadía Retuerta y AOVE Castillo de Canena Vinos de Pago Castilla y León, es perfecto si tu padre es un cocinillas o tiene muy buen comer, y por 110 euros.

Es un regalo magnífico para hombres que suelen disfrutar de la gastronomía española en todos sus aspectos. El vino está elaborado únicamente con la variedad del Tempranillo y el aceite procede de olivos del Pago del Riachuelo (Paraje Loma Larga).

Estuche Unidos por la Tierra. Cortesía de El Corte Inglés

¿En busca de sensaciones fuertes? Sorprende a "tu hombre" con esta experiencia de conducción o aventura para una o dos personas. Permite elegir entre una amplia selección de actividades extremas como conducción de un Ferrari F430, submarinismo, escalada o vuelo en un espectacular globo (189,90 €).

Pack 'Emoción extrema'. Cortesía de El Corte Inglés

