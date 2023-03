De 'Euphoria' a 'Gossip Girl': los 8 personajes femeninos mejor vestidos de las series de ayer y hoy

Emily in Paris Gtres

El vestuario en cine y series de televisión sirve como herramienta para la construcción de los personajes y para representar de la mejor forma posible su personalidad.

Por eso, los diseñadores de vestuario deben crear estilismos que cumplan con este objetivo, es decir, que refuercen la narración de la historia a través del estilo visual de los personajes.

Un vestuario acertado debe integrarse en la historia de tal manera en que podamos vincularlo con la narrativa que se nos presenta. De este modo, las prendas sirven como un complemento para el guion, caracterizando a los personajes y reforzando la identidad y personalidad que este les otorga previamente.

A lo largo de la historia del cine y la televisión ha habido infinidad de diseños de vestuario dignos de gran reconocimiento, pero hay algunos que llaman especialmente la atención por su adecuación a los personajes y, sobre todo, su adaptación a las tendencias de moda.

De hecho, algunos han sido los creadores de las tendencias. Te dejamos 8 de los personajes que desde MagasIN consideramos dignos de premios a las mejores vestidas de la televisión. Tú eliges tu favorita.

Los 8 personajes femeninos mejor vestidos

Emily Cooper de Emily in Paris

La estadounidense más famosa de la capital francesa nos ha dejado algunos looks glamurosos y muy en tendencia en las primeras temporadas de la serie. Emily Cooper se decanta siempre por estilismos maximalistas con una clara apuesta por el color que la diferencian de otros personajes y le aportan personalidad.

Blair Waldorf de Gossip Girl

La neoyorquina más conocida del Upper East Side de Manhattan nos dejó todo un repertorio de atuendos clásicos que se caracterizaban por su elegancia y sofisticación, así como por sus toques románticos.

Rachel Green de Friends

En los 90 Jennifer Aniston y el resto del elenco de Friends conquistaron los corazones de millones de televidentes. Si algo está claro es que los estilismos que escogió Debra McGuire, la diseñadora de vestuario de la serie, para Rachel Green no solo resultaron muy adecuados para la construcción del personaje sino que también sirvió para establecer futuras tendencias.

Olivia Pope de Scandal

La protagonista del drama político Scandal, Olivia Pope, representa perfectamente a través de sus estilismos la figura de mujer de negocios, empoderada e independiente. Conjuntos de traje monocolor, blazers ceñidas y vestidos midi hacen de ella un ícono de estilo.

Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York

No podíamos olvidarnos de una de las grandes protagonistas de La Gran Manzana. Carrie Bradshaw se convirtió en todo un icono de estilo de la mano del diseñador Manolo Blahnik. Un personaje apasionado por la moda que supo trasladar esta pasión a sus estilismos, convirtiéndose en una auténtica trendsetter.

Maddy Pérez de Euphoria

Maddy, junto con la mayoría de personajes de Euphoria, tienen un estilo que recuerda a las tendencias de los 2000, con colores llamativos, detalles metalizados y lentejuelas entre otras cosas. Un mundo estilístico de fantasía que ha servido de inspiración para muchas fanáticas de la serie y de la moda.

Beth Harmon de Gambito de Dama

Anya Taylor Joy protagoniza Gambito de Dama con su interpretación del papel protagonista, la huérfana y prodigio del ajedrez Beth Harmon. La diseñadora de vestuario de la serie Gabriel Blinder nos traslada a los años 60 con unos estilismos que caracterizan a. la perfección al personaje.

Renata Klein de Big Little Lies

Renata Klein, interpretada por la actriz Laura Dern para la serie Big Little Lies, destaca por sus looks elegantes y llamativos que no dejan a nadie indiferente. Suele emplear bolsos de lujo y despampanantes atuendos en eventos que requieren una etiqueta más arreglada.

