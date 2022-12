Las fiestas de fin de año, a la vuelta de la esquina, son el escenario perfecto de todo tipo de excentricidades y apuestas estilísticas. Estas noches de fiesta piden más atrevimiento, con diseños que no luciríamos en otras circunstancias.

[Victoria Federica y María García de Jaime plasman de nuevo su amistad en la campaña de Hoss]

De ahí que cada año vuelvan algunas tendencias claves como las lentejuelas, las plumas o el terciopelo, que también encuentran su hueco en las pasarelas. Esta temporada prometen volver los vestidos con strass y los trajes de estilo esmoquin.

¿Y los complementos? No escapan a la regla. Bolsos y zapatos también se visten de luces para estas ocasiones especiales, en concreto, en Nochevieja. Con respecto a los zapatos, la tónica es clara: se llevarán esta temporada los modelos con tacón y plataforma.

Numerosos diseñadores vistieron sus modelos de detalles brillantes: "Un must have de la temporada son los zapatos joya en todas sus versiones y colores. Carrie Bradshaw los puso de moda en la conocida serie Sexo en Nueva York, y desde entonces no hemos parado de verlos en todas partes. ¿Nuestra opcion favorita? Estos zapatos joya planos, perfectos para ir elegante y cómoda a la oficina o a una cena con amigas. Combínalo con bolso acolchado con cadena del mismo tono" destacan desde la firma Kurt Geiger.

Esta temporada, también se visten de brillos las botas cowboy y los mocasines, confirmando que el toque metalizado es compatible con todo tipo de calzado.

Algunas joyas vuelven, asimismo, a presentarse como evidencias. Es el caso del collar de perlas, que nunca pasa de moda, de los pendientes aro XXL o de la pulsera de eslabón, que puedes combinar con otros modelos. La mezcla de oro y plata es una apuesta segura de este 2022/2023, según nos recuerdan desde la agencia Fabra: "Una buena forma de crear combinaciones de plata y oro es buscar nexos que los unan entre sí como pueden ser abalorios, circonitas, piedras naturales o cualquier otro elemento que compartan ambas joyas. De esta forma se creará un efecto visual mucho más sólido que hará que no te des ni cuenta que llevas esa mezcla".

La elección de un bolso es tanto o más importante. Desde MagasIN, seleccionamos 10 modelos con un toque de brillo con los que deslumbrarás en estas fiestas y por supuesto, más allá. Son todos compatibles con el famoso vestidito negro, la camisa blanca y los pantalones rectos o el mítico mono de terciopelo.

Sigue los temas que te interesan