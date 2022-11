Victoria Federica y María García de Jaime plasman de nuevo su amistad en la campaña de Hoss

Victoria Federica y María García de Jaime, las dos embajadoras de la campaña otoño-invierno 2022 de Hoss Intropia, son las protagonistas de su nuevo capítulo, titulado “Vive tu ciudad”.

Con la amistad en su estado más puro como hilo conductor, la campaña refleja la importancia de estos "momentos únicos en los que no hace falta viajar muy lejos para descubrir nuevos rincones y paisajes. Perderse por las calles del centro, pasear en plena naturaleza urbana, reír y bailar hasta que caiga la noche… Son algunos de esos planes sencillos —pero inolvidables— donde lo que realmente importa es la compañía", como destaca Hoss.

La amistad de Victoria y María “fue una conexión a primera vista” según comentan y desde entonces, nunca se separaron. Una complicidad que se hace evidente a través de esta campaña.

María lleva la blusa Irina (99 €) y las sandalias Nala (199€).

El espíritu alegre, romántico y cosmopolita de la marca y, por supuesto, de sus protagonistas se refleja en las últimas colecciones de Hoss Intropia, que como siempre llevan nombres de mujeres, para los meses más fríos del año: Olivia, Vera y Julieta.

A nivel estético, encontramos jerséis, blusas bordadas, conjuntos monocolores y abrigos muy especiales creados para la mujer Hoss. Destacan piezas muy cuidadas donde el valor por la artesanía y la personalidad propia sigue presente.

Una filosofía que también comparten Victoria Federica y María García de Jaime, ya que, tal como cuentan, se sienten muy identificadas por las prendas con personalidad, de inspiración bohemia y siluetas fluidas: “Un consejo que me han dado desde muy pequeña es siempre sentirte tú misma y a gusto con lo que lleves puesto y eso es lo que me ocurre con la parte bohemia de Hoss Intropia”.

Victoria lleva la blazer Gaby (199 € ), el vestido Alizee (179 €) y las sandalias Iria (199 €).

"Una persona que me inspira en mi día a día es mi abuela. Es alguien a quien admiró profundamente y, sobre todo, en el mundo de la moda me ha enseñado mucho. A mí me encantan las prendas con personalidad y ella era una persona que siempre vestía con ropa así. Una de mis cosas favoritas es ir a su armario y ver toda su ropa. Cada prenda es una joya y disfruto y aprendo muchísimo de ella” explica Victoria Federica.

La nueva colección mezcla looks versátiles y coloridos para el día con diseños más sofisticados y exclusivos para la noche.

"El alma creativa y artística de Olivia se traduce en el savoir faire de los bordados y detalles artesanales, en el que prima la riqueza de texturas en chalecos de tricot, blusas de nido de abeja y estampados de cachemira en una gran variedad de tejidos fluidos.

Por su parte, Vera, es una colección cápsula versátil y bohemia donde priman tonos naturales como los tierra y azules. Prendas de punto, pantalones en base de pana o abrigos estructurados que se combinan con estampados geométricos, flores desvaídas sobre jacquard de lurex o pata de gallo.

Y, por último, Julieta, la propuesta más femenina, reservada para esas ocasiones especiales que tanto abundan llegado el invierno. Blusas lenceras, conjuntos en terciopelo, kimonos con bordados de creación propia y otras prendas capricho componen este nuevo romanticismo urbano y sofisticado. Una colección perfecta para las múltiples cenas, eventos y reencuentros que están por llegar" explica Hoss Intropia.

