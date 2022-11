Akshata Murthy, la multimillonaria primera dama que intenta ser elegante con ropa barata

La vestimenta y el estilo de las primeras damas siempre han sido objeto de comentarios y también de crítica. Por eso, estas mujeres también han utilizado el vestuario para dar mensajes a los medios y transmitir una imagen determinada a la opinión pública. En los últimos años hemos visto, por ejemplo, a Michele Obama, considerada una de las mujeres más elegantes de Estados Unidos, o a Melania Trump, que destaca con un estilo más provocador y, en algunas ocasiones, excéntrico.

En el caso de Reino Unido, aunque a menor nivel, las primeras damas juegan también un papel muy importante y la imagen que proyectan se vuelve fundamental. Por eso, ahora todos los ojos están puestos en Akshata Murthy, que acaba de llegar a Downing Street junto a su marido, Rishi Sunak.

Empresaria y diseñadora, la relación de Murthy con la moda es muy estrecha e incluso en 2011 fundó su propia marca: Akshata.

"Desde que era una niña siempre me ha gustado la ropa. He recopilado una mezcla ecléctica de cosas extravagantes que encuentro en las calles de Mumbai y Los Ángeles, así como productos básicos de Gap y American Apparel. Los combino con piezas originales de tiendas vintage y, de vez en cuando, con un vestido de Alexander Wang. Me encantan sus vestidos ligeros, informales y divertidos", expresó en Vogue India en 2011.

Murthy con un vestido de encaje blanco en un evento de campaña de Sunak. Reuters/Hannah McKay

Le gusta llevar primeras marcas y en muchas ocasiones ha lucido prendas de Chanel, Marc Jacobs o Valentino.

Algunos ejemplos sobre su vestuario destacados por el Times son el chaleco de Whistles que vale 149 de libras o el de Yves Salomon hecho de piel de zorro (1.590 libras). También ha salido con zapatillas de Gucci (445 libras), un abrigo de cuero Valentino (1.650 libras) o una falda midi de esa misma marca, que según el periódico británico cuesta cerca de 800 libras.

También ha llevado looks más originales y atrevidos como un vestido cruzado con estampado de cebra de 200 libras de Scandi Ganni y un par de sandalias parecidas a unas de Prada de 700 libras.

El cambio de estilo

Y es que Murthy se puede permitir acceder a gran cantidad de firmas, ya que una de las cosas que más se ha comentado desde que Sunak se postulase para sustituir a Liz Truss es la gran fortuna de la pareja: se estima que tienen un patrimonio de 850 millones de libras.

El problema es que tal riqueza también ha sido vista como un posible hándicap para el nuevo primer ministro. Un ejemplo fueron las fuertes críticas que recibió al visitar una construcción con zapatos de Prada. Por ello, se espera que Murthy comience a vestir con prendas más asequibles como forma de acercamiento a la ciudadanía.

Según han informado los medios británicos, parece que Murthy ya ha empezado a hacer ese cambio de armario. El primer día de mudanza al número 10 de Downing Street fue fotografiada llevando un look informal compuesto por unos leggings grises, un jersey gris claro y un chaleco negro que, en lugar de ser de Yves Salomon o Whistles, es de H&M y tiene un precio de 50 libras. El outfit era completado por unas sandalias de piel sintética de White Company (42 libras).

Ahora queda ver cómo aúna su estilo tan personal y su exquisito gusto por la moda con la nueva imagen más sencilla que quiere transmitir.

