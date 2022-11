Madres que abandonan a sus hijos, una realidad que se ignora: "Muchas lo hacen contra su voluntad"

La maternidad es un tema sobre el que se han escrito ríos de tinta, pero al que al mismo tiempo parece que nunca se le da la suficiente importancia ni valor. Como la sociedad, la forma de entender la maternidad va cambiando: se ha pasado del concepto de ángel del hogar al rechazo máximo a ser madre, después al objetivo imposible de ser una superwoman... Y, de un tiempo a esta parte, la aceptación de ser una 'malamadre' y la defensa de aquellas mujeres que deciden no serlo.

Sin embargo, hay un tipo de madres de las que no se habla, que molestan e incomodan, que se juzgan: las "abandonadoras". Aquellas que dejan a sus hijos, a veces por voluntad propia y otras por pura necesidad.

Es un tema espinoso, pero que necesariamente se tiene que abordar para entender sus causas y alcance. Justamente sobre ello trata Abandonadoras (Destino, 2022) el último libro de Begoña Gómez Urzaiz.

La periodista ahonda en las biografías de grandes mujeres como Ingrid Bergman, Gala Dalí, Doris Lessing o Maria Montessori, a la vez que expone sus propias vivencias como madre, creando así un hilo conductor entre las vivencias de esas históricas mujeres y la realidad de la maternidad actual que, como mínimo, te hace reflexionar.

El abandono de los hijos por parte de las madres es un tema que no es un poco explorado...

Sí, yo lo primero que pensé cuando se me ocurrió esta idea fue que ya existiría este libro en concreto, un libro muy parecido con la misma idea. Y fui a buscarlo y me di cuenta de que no existía y me llamó la atención.

Portada de 'Las abandonadoras'.

¿Cómo se habla de estas mujeres que dejan a sus hijos? Porque en algunas de ellas sí que comentas que sus biografías casi no se aborda este tema como si no fuese importante.

Claro, apenas se habla. Yo creo que el hecho de que no se aborden sus biografías es porque se les ha hecho una especie de favor, como además, en el caso de las mujeres que eran conocidas, no como lo normal era que habláramos de las vidas de los hombres.

Y hasta hace poco, cuando hablábamos de la vida de una mujer por su profesión, siempre era una excepción, se les hizo digamos, ‘el favor’ de tratarlas como hombres al no tratar estos temas y me parece que ya estamos listos para superar eso en todos los géneros. Está claro que es un tema que interesa y que además en su caso fue muy importante para las vidas de ellas.

Comentabas que este es un tema que llevaba interesándote años. ¿Qué esperabas encontrar cuando empezaste a investigarlo? ¿Hubo algo que te sorprendiese?

Bueno, al indagar más en las biografías de todas ellas y al investigar sobre el tema, fue como un ejercicio casi como de empatía radical, autoimpuesta que fui haciendo porque lo que quería era entenderlas y entender sus razones y en algunos casos me costaba más, en otros casos me costaba menos porque en algunos casos me sentía más cercana a ellas y a sus decisiones y en otros menos. Pero de entrada me costaba y ya parto de ahí, de que me cuesta entender que alguien pudiera pueda abandonar a sus hijos.

Y no sé exactamente si me sorprendió lo que descubrí, pero sí que bueno, descubrí que sí, que llegué a la conclusión de que se puede llegar a esa decisión desde muchos lugares, que hay unas circunstancias, algunas que te pueden empujar a eso.

Claro, al final lo que no tiene es como a lo mejor pensamos de primeras, que no tienes porqué ser un monstruo.

No, no, claro, un monstruo no lo son. Son mujeres sintientes, mujeres normales.

¿Y cómo fue el proceso de elegir sobre cuáles hablabas? ¿Ya las conocías a todas?

En algunos casos, sí, la mayoría. O sea, cuando yo me senté a hacer una especie de primer índice se parece mucho al que ha acabado siendo, pero sí que después fui descubriendo algunos otros casos.

Por ejemplo, yo no, a pesar de que yo había leído bastante sobre Mercè Rodoreda, no conocía la historia de cultureta porque es muy poco conocida. Y eso que aquí en Catalunya se sabe mucho sobre ella y se la lee, y yo había leído todos sus libros, pero no sabía esta historia y me sorprendió muchísimo cuando la descubrí y al final la selección me parecía que con las que había se podía tocar, digamos, como una casuística amplia, que sus historias servían para hablar de una serie de temas que en conjunto creaban como una especie de mosaico interesante yo creo que para llevar una idea.

Lo que sí que me está pasando es que me están surgiendo cosas, muchísimas más después de haber publicado un libro y a veces de manera muy fortuita, es como me pongo a escribir un artículo sobre cualquier otro tema y descubro anda, pues está también dijo a sus hijos en algún momento, y me parece muy curioso.

