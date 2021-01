Un audio revela por qué Melania usó una chaqueta de Zara con mensaje en la frontera con México

Melania con la chaqueta y su mensaje "Realmente no me importa, ¿y a ti?". Reuters

En junio de 2018, en plena crisis migratoria con Trump apostando por separar a las familias de los recién llegados a la frontera con México y queriendo construir un muro, la entonces primera dama de EEUU, Melania Trump, eligió visitar la zona con una chaqueta de Zara de 39 euros que llevaba a la espalda un enigmático mensaje: "Realmente no me importa, ¿y a ti?".

Melania se subió en Washington con la chaqueta y cuando llegó a Texas, unas horas más tardes, ya no la llevaba. Todos entonces quisieron darle una sentido a ese mensaje: que si no le importaban las familias de migrantes, que si iba en contra de su marido, otro de sus desplantes... y la ola de críticas se volvió entonces contra su estilista, Hervé Pierre, quien no tenía ni idea de que esa chaqueta de Zara iba a aparecer en ese momento.

"Hablamos luego de este tema. No tiene que ver con esa chaqueta. Sabe que no tuvo nada que ver", ha asegurado ahora la propia Melania en un audio que ha obtenido en exclusiva HollywoodLife, de las conversaciones que la mujer de Trump tuvo con su colaboradora Stephanie Winston Wolkoff y que luego ella llevó a una polémica libro 'Melania y yo: el comienzo y el ocaso de mi amistad con la primera dama'.

De hecho, en esa misma conversación, en la propia Melania la que revela las intenciones de ese potente mensaje en su chaqueta: "Estoy volviendo locos a los liberales, eso es seguro. Ya sabes que es así como todos piensan: ¡Dios mío, esto es lo peor, esto es lo peor! ¡Están locos!", y se echa a reír con Stephanie.

En la conversación que se ha difundido, Winston Wolkoff advierte a Melania que Hervé Pierre hasta hizo pantallazos de los mensajes tan fuertes de odio que recibió en las redes sociales. "Oh sí, pero eso ya se espera porque me está ayudando, pero no es que me esté vistiendo todo el tiempo. Yo misma tuve la idea. No es el único para todo", contesta Melania.

Un libro polémico

Stephanie Winston Wolkoff publicó el libro que ha revelado más intimidades de Melania Trump, a la que acusa de haber cambiado con los años y ser ahora solamente un "caparazón de oro".

Publicado en septiembre de 2020, todavía guardaba secretos como estas conversaciones grabadas entre ambas. Wolkoff estuvo durante años trabajando para Vogue y más tarde en el Lincoln Center, centrada en la organización de eventos. Cuando Trump dio el salto definitivo a la política, Wolkoff llevaba años de profunda amistad con Melania y decidió seguirla a la Casa Blanca como asesora, según Town and Country Magazine (TAC) era una forma de "volver a ser relevante" en el mundo de la moda.