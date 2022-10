Así es Akshata Murthy, la diseñadora y esposa de Rishi Sunak que es más rica que la reina Isabel II

Martes 6 de septiembre. Castillo de Balmoral, Escocia. La política Liz Truss (47 años), recién elegida primera ministra británica, tenía el histórico honor de ser recibida por la reina Isabel II, que le encargó personalmente la nueva formación de gobierno. 48 horas después, la soberana fallecía en el mismo escenario, su residencia de verano, y tras 45 días en el cargo, Truss, presionada por su propio partido, dimite, dejando por unos días, hasta ahora, el Gobierno en el aire.

Lunes 24 de octubre. Rishi Sunak (42) se convierte en el nuevo líder del Partido Conservador -el quinto en seis años- y el nuevo primer ministro británico. Lo hace por la vía rápida, sin necesidad de primarias y después de que el pasado domingo diera un paso atrás el que podría haber sido su peor contrincante, Boris Johnson (58).

A su lado, apoyándolo en esta increíble aventura, su esposa, la diseñadora de moda Akshata Murthy (42). Según algunos medios especializados, la fortuna de ésta mujer de origen hindú está valorada en 690 millones de libras, superando, incluso, la que poseía Isabel II y convirtiéndola en una de las personas más ricas de Reino Unido.

Las cifras personales del net worth de su esposa no ensombrecen las del propio Sunak, quien fundó su empresa, Theleme Partners, en el año 2010 con un fondo inicial de 536 millones de libras, según Daily Mail. En total, la pareja en conjunto sumaría en estos días una fortuna -850 millones de libras-, que la posiciona en el número 222 de personas más ricas de su país. Hoy también es la dupla más poderosa en el ámbito político e institucional, como Primer Minister y First Lady.

Antes de llegar a este punto de su vida, juntos, y también su cuenta, Sunak y Murthy han vivido en diferentes puntos del planeta: India, Gran Bretaña o Estados Unidos, entre algunos de los países. De hecho, fue en Stanford, cerca del mítico Silicon Valley, donde se conocieron y nacería su historia de amor. En 2009, la enamorada pareja se casó en Bangalore, ciudad natal de la empresaria, done llevaron a cabo una fastuosa fiesta que duró dos días y en la que fueron invitadas más de 1.000 personas.

El recién nombrado primer ministro británico este mismo lunes por la tarde abandonando la sede del partido conservador. Gtres

Además de la fortuna propia como diseñadora de moda, Akshata es hija de N. R. Narayana Murthy (76), el cofundador indio de la empresa multinacional de Tecnología de la Información Infosys, valorada, aproximadamente, en 2.000 millones de libras. En su faceta como creativa, Akshata apareció en 2011 en Vogue India, donde concedió una entrevista y donde la prestigiosa cabecera habló de sus prendas como "vehículos para descubrir la cultura india".

"Desde que era una niña siempre me ha gustado la ropa. Mi madre, una ingeniera sensata, siempre estaba desconcertada porque dedicaba mucho tiempo a crear diferentes conjuntos de mi armario. He recopilado una mezcla ecléctica de cosas extravagantes que encuentro en las calles de Mumbai y Los Ángeles, así como productos básicos de Gap y American Apparel. Los combino con piezas originales de tiendas vintage y, de vez en cuando, con un vestido de Alexander Wang. Me encantan sus vestidos ligeros, informales y divertidos", expresó en la citada revista.

El matrimonio, que desde hace años desarrolla en su vida en Londres, tiene dos hijas: Krishna (11) y Anoushka (9). Según Daily Mail, tienen en propiedad una de las mansiones más impresionantes de Northallen, North Yorkshire, en cuyos jardines, cada verano celebran una fiesta anual con personal uniformado al estilo Gatsby y helados, champán y canapés dulces y salados.

Un lugar al que podrán seguir escapando siempre que quieran. Eso sí, habida cuenta de que tendrán que realizar su vida diaria en el siempre imponente número 10 de Downing Street, la residencia oficial y oficina de trabajo del primer lord del Tesoro y del primer ministro del Reino Unido y su familia.

