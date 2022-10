La sorpresa inesperada de Letizia en El Real: su vestido con espalda al aire y pendientes de estreno

El Teatro Real tiene dos momentos estelares a lo largo de la temporada. Primero, en septiembre el estreno de la temporada de ópera, y el segundo, cuando comienza el resto de los espectáculos que se celebran en el templo de la música madrileña. En ambas ocasiones los Reyes, Felipe VI (54 años) y Letizia (50), acuden para promocionar las dos temporadas y la Reina casi siempre da mucho que hablar en ambas citas.

Desde luego, la de esta tarde va a llenar muchas portadas y comentarios en medios de comunicación y redes sociales. Letizia vuelve a ser Letizia y eso, nos guste o no, da mucho que comentar. Lo que parecía un vestido sin mucha historia, tenía una sorpresa inesperada, uno de esos detalles que tiene la esposa de Felipe VI que nos deja a todos sin palabras.

Cuando los Reyes han hecho su entrada en el Teatro Real acompañados por la presidente de la Comunidad de Madrid, y han posado en el photocall que estaba dispuestos para ellos, todo el mundo ha pensado que esta vez Isabel Díaz Ayuso (44) le había ganado la batalla estilística a la Reina gracias a un vestido rojo con transparencias. Pero Letizia tenía un arma secreta, y es que cuando se ha girado para dirigirse al palco real del teatro llevaba la espalda al aire.

El 'look' que ha escogido la Reina para la inauguración de temporada del Teatro Real. Gtres

Ya sabemos que a la Reina no le importa lucir piel, lo ha hecho en muchas ocasiones. De hecho, somos conscientes de que le encanta lucir sus brazos, pero nos ha sorprendido mucho su espalda, no porque esté musculada, es algo que nos esperábamos, sino porque está super morena (ella, que aboga por no ponerse nunca delante del sol) y porque se ha echado algún tipo de crema con reflejos o purpurina, que hacía que brillara a cada paso.

El vestido, que por delante es elegante y sencillo, es de Miphai. De corte midi en azul intenso está realizado en crepe de seda. Tiene en la falda una asimetría que lo hace muy interesante y que le da vuelo en movimiento. Mientras que el escote delantero es excesivamente cerrado, tiene la espalda abierta. Se llama París y tiene un precio de 195 euros. Se puede adquirir en muchos otros colores en la web de la marca 100 por 100 made in Spain.

La espalda al aire de Letizia. Gtres

Puede que Letizia haya seguido los consejos de su hija Leonor (16), ya que fue esta misma marca la que la vistió para los Premios Princesa de Girona en julio, aunque hay unos cuantos años de edad de diferencia.

Lo que también eran nuevos eran los pendientes. Hacía mucho que no encontrábamos una firma nueva en el joyero y esta noche ha estrenado un modelo de la firma Sibela. Se trata de una pieza realizada en plata y acabada en rodio, con piedras en color champán y verde zafiro.

Son piezas de alta bisutería que puedes comprar en la web de la marca por 98 euros. Gracias al moño que ha elegido, se veían con claridad. Nos ha sorprendido que de nuevo, como ocurrió en Alemania, llevaba un mechón suelto del moño. En suelo germano pensamos que se trataba de un accidente, que se había escapado del recogido, pero tras verlo esta tarde de nuevo nos damos cuenta de que está hecho con toda la intención.

Los salones de la reina Letizia. Gtres

En cuanto a los complementos, la Reina ha roto el azul marino del vestido con zapatos y bolso en tono dorado. Se trata de unos salones slingback en tono metalizado y una cartera sobre a juego. Por supuesto, no faltaba el anillo de Karen Hallam, que es el único fijo en todas sus apariciones.

