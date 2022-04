Empieza la temporada de bodas: las claves para elegir la ropa perfecta para cada celebración

Con la llegada de la primavera y del buen tiempo se da el pistoletazo de salida a la época de celebraciones y me atrevería a decir que este año con más ganas que nunca. Se está recuperando esa alegría tal y como lo conocimos hasta la pandemia y sin duda la esperanza de volver a disfrutar de esos momentos de diversión sin restricciones impuestas.

La boda de tu mejora amiga, la comunión de tu sobrino, una graduación, un bautizo o una fiesta en el Casino sin duda se están convirtiendo en los grandes hits de la temporada para atenuar, sin duda, los efectos de los tiempos más oscuros, de las guerras, la pandemia y sus devastadoras consecuencias.

Acostumbrados a la funcionalidad y la comodidad de estos dos últimos años de contención, donde la exageración y la exuberancia por lo estético se encontraban en un cajón guardadas, es momento de sacar nuestra mejor artillería. Hagamos una oda a la explosión de color, y que nuestros looks de perfect guest sean la nueva vara de medir como referente de evolución.

Todo está cambiando y los atuendos de invitada también están evolucionando y me atrevería a decir que hacia una estética muy sofisticada, más elegante, más depurada y más verdadera.

El protocolo se está relajando, solo un poco, ¿eh?, cediendo protagonismo a dejar que brillemos con nuestro mejor estilo. Esto no significa que podamos olvidarnos de ciertas normas que deben tenerse en cuenta a la hora de asistir a una boda.

La premisa fundamental a la hora de elegir nuestro look es dejar que la novia brille, tan malo es quedarse corta como pasarse de informal, o como elegir algo excesivo.

¿Cuál es nuestro objetivo? Hacer de nuestro outfit un recuerdo lleno de encanto y lo más importante: que lleve nuestro toque personal. Es momento de jugar sin pasar por alto el menos, es más, ya verás que resulta más sencillo de lo que parece.

Cuando la boda es por la mañana

A la hora de escoger nuestro outfit, debes tener en cuenta el estilo de los anfitriones, la cercanía que tenemos con los novios y si es una boda civil, religiosa o incluso en la playa. No es lo mismo una boda en el campo con vestidos muy románticos, que una boda en la ciudad con vestidos y complementos más sofisticados.

Lo adecuado para una boda de mañana es optar por un vestido corto o midi (pero no muy por encima de la rodilla), y que se adapte a tu figura. Sólo la madrina y las amigas especiales de la novia pueden ir de largo a una boda de día.

Atrévete con colores alegres, telas sencillas sin brillos o lentejuelas. Son tendencia los vestidos bicolor, vestidos asimétricos, con volantes y estructurados. Para las que pasen de vestido, una buena opción es un traje de chaqueta fluida o un mono sofisticado de colores suaves, todo un acierto. Evita los grandes escotes, y prima la discreción y feminidad.

Déjate llevar por los estampados más actuales, eso sí con colores suaves y naturales: como el maquillaje, un azul grisáceo, gris perla, verde jade, la gama de rosas o el color del año, el Veri Pery. Haz match con zapatos y accesorios lisos, los tonos pastel, nude o neutros resultan una buena opción. Unas sandalias de fiesta le darán el toque elegante y glamuroso.

Las bodas de mañana son la ocasión perfecta para lucir un tocado, un sombrero o una pamela. Si te decides, tienes que saber que el protocolo cuenta que no deberás quitartelo hasta después de comer, por lo que lo ideal es que sea algo que resulte cómodo.

Si te apetece llevar un tocado, opta por uno discreto y que se adapte a tu estilo si no te sentirás disfrazada. Los tocados los puede usar en cualquier estación del año, eso sí en las bodas de mañana evita la pedrería o detalles muy llamativos. Las pamelas solo en bodas de día (entre marzo y octubre).

En cuanto a los colores en las prendas que elijamos, excepto el negro y el blanco, tienen cabida todos los colores y en especial para ti los que más te favorezcan según tu armonía cromática.

Como regla de oro no se debe elegir el color blanco para tu look, solo podrás vestir de blanco si el dress code de la boda lo especifica o si es una boda ibicenca que se celebre en la playa. ¿Sabías que esta es una costumbre muy nuestra? Te acuerdas de boda de la Princesa Kate, su hermana Pippa Middleton, iba con un fabuloso vestido de encaje blanco, allí la tradición es que la hermana vaya de blanco.

El negro no es para las bodas de día, es un color que está asociado al luto o momentos de tristeza. Ya sé que el negro estiliza y es sinónimo de sofisticación, pero para lucirlo como invitada, resérvalo mejor para bodas de noche. Como curiosidad, antiguamente, el negro era el color preferido para las novias, ya que simbolizaba el poder y el lujo, pero con la llegada del “Little Black Dress” de Coco Chanel, comenzó a popularizarse como un color sinónimo de elegancia y buen gusto y sobre todo para celebraciones nocturnas.

Los zapatos mejor de piel y clásicos, deja los tacones excesivamente altos y anchos para otras fiestas más informales. A ser posible que sean cerrados o destalonados y con un tacón de altura media. En bodas de día también se permite calzado plano para las que no soportan los tacones.

El bolso, el gran acompañante de toda mujer tanto para una boda de día como de tarde siempre será, mano de tipo clutch y sin correa. Puede ser de diferentes materiales, pero evita las lentejuelas y la pedrería si es una boda de día. Es siempre más elegante.

Que no sea ni muy grande ni muy pequeño, lo suficiente para que te quepa el móvil, y algo para retocarte. ¡Ah! ¡Si es posible que lleve una cadenita o un cordón de seda para que se pueda colgar, y a darlo todo en la pista!

No necesariamente el bolso tiene que combinar con el tocado o con los zapatos, este tip me encanta porque le dará sofisticación y un je ne sais pas quoi al outfit.

El maquillaje debe ser otro complemento más, para una boda de día opta por sombras en tonos pastel, suaves, primaverales, azules, tierra, rosa, y otros que vayan con el vestido. Destaca la mirada sin pasarte y los labios con tonos claros, rojos sencillos, corales o tonos nude. Los gloss aportarán luz y naturalidad.

Cuando la boda es por la tarde o noche

El vestido de cóctel es la mejor opción para las bodas nocturnas, aunque el vestido largo es la otra alternativa. La pedrería y las lentejuelas en estas bodas sí son bien bienvenidas, incluso puedes llevar tirantes, escotes más pronunciados y la espalda descubierta, pero si la boda es religiosa no te olvides del chal. Existen otras opciones entre trajes de chaqueta con falda y blazer, o pantalón recto y blazer. Incluso un mono también puede ser una elección muy elegante.

Para este tipo de bodas, la puesta del sol y la noche dictan un ambiente más formal y existen muchísimas opciones, estilos y modelos. Pero cuidado con las tendencias que por mucho que se lleven siempre hay que tener en cuenta donde vamos.

Mi consejo es que escojas diseños atemporales que destaquen por su buen gusto y elegancia, y que no resulten estridentes ni demasiado provocativos. No olvides que estamos ante una celebración civil o religiosa y no en la entrega de los Oscar.

Si eliges un vestido de tarde-noche espectacular, recurre a joyas discretas. Si el vestido es discreto, puedes optar por joyas que lo hagan destacar. Lo importante es buscar siempre armonía entre el look y los complementos que utilices ya que llevar joyas en exceso no es elegante y puede recargarte el look. Y busca el equilibrio entre los complementos elegidos para que no parezcas una verbena.

Nada de pamelas ni sombreros en las bodas de tarde noche, pero si puedes llevar tocados si son discretos. Me encantan las diademas en todas sus versiones como opción de tocado, lo más chic para bodas de tarde.

El bolso también ha de ser de mano. Perfecto con motivos de lentejuelas o pedrería, sin embargo, para no caer en el exceso mejor siempre con vestidos en tonos lisos. ¡El clutch es el bolso por excelencia en las bodas!

En cuanto al calzado, se recomiendan zapatos de tacón fino alto, preferiblemente sandalias, o bien dejar el talón abierto con unos zapatos tipo mule - cerrados por delante y abiertos por detrás con tacón alto o bajos.

En bodas de noche puedes utilizar un maquillaje más exquisito. Intensifica los ojos más y en los labios apuesta por colores fuertes e intensos. Y ¡nada de gafas de sol!

Ahora te toca buscar esa prenda con la que te sientas glamurosa en el evento del año.

