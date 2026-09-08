Sandra Sánchez, campeona olímpica y 'Top 100': "El liderazgo es cómo actúas cuando nadie te está mirando"

A muchos deportistas de élite les inquieta la palabra retirada. Para Sandra Sánchez Jaime, en cambio, fue un punto de partida. "He sido muy feliz en cada etapa", dice, sin nostalgia.

Su currículum, en cualquier caso, pertenece ya a la historia del deporte: campeona olímpica, doble campeona del mundo, siete veces campeona de Europa y una Triple Corona firmada en 2021.

Ganó el oro en Tokio a los 39 años, desafiando todas las lógicas de una disciplina donde la cima suele alcanzarse mucho antes. Pero, incluso entonces, lo importante no era solamente ganar, sino cómo hacerlo.

Hoy, alejada del tatami profesional pero no del propósito, preside la Comisión de Atletas de la International World Games Association (IWGA), desde donde trabaja para mejorar las condiciones de quienes compiten.

Su impulso ha sido clave en medidas como permitir que las madres atletas convivan con sus bebés en la villa olímpica. A la vez, participa en el Consejo Asesor del Deporte Español y en la Comisión de Atletas del COE, y desarrolla proyectos propios como PodiumVIP o Chikara Club, siempre con una idea en común: generar oportunidades y transformar realidades.

Sandra Sánchez en la gala de las 'Top 100 Mujeres Líderes'. Cedida

Esa inquietud constante no es nueva, aunque ahora se exprese de otra manera. "Soy feliz haciendo feliz —explica—. Mi cabeza siempre está pensando, creando nuevos proyectos, ideas, estudios… intentando llegar a otros y mejorar sus condiciones".

Es una energía que mantiene intacta la filosofía que aprendió en el kárate: "Tratar de ser un poquito mejor que ayer".

Durante años, el público ha visto en ella disciplina, perfección, control. Pero hay otra capa que empieza a asomar con más fuerza: "Seguir formándome, cuestionarme las cosas, empezar casi desde cero en otros ámbitos… y seguir retándome a mí misma".

Cuando habla de referentes, no menciona un nombre único ni una figura inalcanzable. Prefiere mirar alrededor: "Puede ser un gran referente, una vecina o una amiga. Estamos rodeadas de grandes historias de vida, de mujeres increíbles que muchas veces pasan invisibles".

Esa mirada amplia se concreta también en experiencias personales, como el rodaje de la película sobre su vida. Y se ve de otro modo: "Otra gran mujer que está cambiando la forma de entender, trabajar y convivir con la maternidad… y aun así está cambiando el mundo".

Para Sánchez, el liderazgo no tiene tanto que ver con los títulos como con la coherencia cotidiana: "Al final, para mí está relacionado con cómo actúas cuando nadie te está mirando". Una idea que atraviesa tanto su etapa deportiva como su presente institucional y empresarial.

Cuando se le pregunta qué le diría a su yo de hace diez años, no hay fórmulas ni advertencias: "Quizá sólo me miraría, me sonreiría y me daría un abrazo fuerte".

Porque, reconoce, habrá momentos duros, pero también algo valioso en no anticiparlo todo: "Creo que también es bonito vivir las cosas sin saber lo que viene, sorprenderte con la vida y aprender en el camino".

Esa forma de estar en el mundo, abierta pero firme, se refleja también en la idea de legado que le gustaría dejar. No habla únicamente de medallas ni de logros visibles: "Me gustaría que las personas que han pasado por mi vida se lleven algo más que lo que hice como deportista".

Lo concreta en algo sencillo y exigente a la vez: "Que sí se puede, que el trabajo, la constancia, el respeto y la forma de hacer las cosas importan de verdad. Y que se puede llegar lejos sin perder quién eres".

En el fondo, todo lo que construye desde una app basada en inteligencia artificial para democratizar el aprendizaje del kárate hasta programas educativos para jóvenes responde a esa misma intención: mejorar la vida de otros.

"Si alguien, después de coincidir conmigo, se atreve a intentarlo, a confiar un poco más en sí mismo o a tratar mejor a los demás, para mí ya merece la pena", confiesa.

No hay, sin embargo, un momento único que explique su vocación o su lugar en el mundo. "He dudado mucho, he fluctuado, y durante años no tuve esa sensación de encajar del todo".

Frente a los relatos lineales, el suyo es más honesto: una construcción en proceso: "He estado perdida, me he encontrado… y a veces me vuelvo a perder".

Tal vez ahí reside la clave de su historia: no en haber llegado, sino en seguir avanzando. Con la misma determinación que la llevó a lo más alto, pero con una mirada más amplia, donde el éxito también se mide en impacto, coherencia y la capacidad de hacer camino para otros.