Del reconocimiento histórico de Sandra García-Sanjuán al proyecto de Alicia Koplowitz: la agenda de 'Las Top 100'

Esta semana, diversas figuras han protagonizado eventos e hitos que refuerzan la influencia transversal de la mujer en múltiples esferas, ya sea liderando la innovación médica y tecnológica, impulsando grandes inversiones y producciones culturales, o alzando la voz por la defensa de los derechos humanos y la equidad educativa.

Un abanico de liderazgos que demuestra cómo el talento y la perseverancia continúan rompiendo barreras históricas, desde el deporte de élite hasta el periodismo, proyectando un impacto innegable en la sociedad actual.

Julia Gómez Cora

Julia Gómez Cora. Cedida.

El 28 de abril, la reconocida productora marcó un hito en la escena teatral española al presentar oficialmente al elenco de SIX el Musical.

Tras liderar un exhaustivo proceso de casting que atrajo a más de 1.000 aspirantes, Julia Gómez Cora ha sido la encargada de desvelar a las seis artistas que transformarán a las esposas de Enrique VIII en divas del pop.

Bajo su dirección estratégica, este fenómeno global aterrizará por primera vez en castellano el próximo 17 de septiembre en el Teatro Gran Vía de Madrid.

Alicia Koplowitz

Alicia Koplowitz. Cedido.

A través de su sociedad de inversión Omega Capital, la reconocida empresaria acaba de retomar las riendas de un ambicioso proyecto urbanístico y turístico que había quedado paralizado en el pasado por la crisis.

En concreto, Koplowitz ha impulsado definitivamente la reconversión del histórico y abandonado Palacio del Pantera en un exclusivo establecimiento hotelero de cinco estrellas gran lujo, demostrando una vez más su visión para los negocios de alto nivel.

Este importante hito patrimonial ha transformado por completo las perspectivas del centro de la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Rocío Mora

Rocio Mora. Cedida.

En la sede central de APRAM, su directora ha liderado la firma de un convenio histórico junto a la Federación de Mujeres Jóvenes, un acto que marca un punto de inflexión en la protección de las menores víctimas de trata.

Durante el transcurso de la visita, Rocío Mora ejerció de anfitriona recorriendo las instalaciones de la asociación donde explicó detalladamente la labor de atención integral que realizan y cómo esta nueva alianza potenciará la prevención de la explotación sexual.

El encuentro visibiliza una hoja de ruta clara: ambas entidades trabajarán de forma coordinada para llevar la sensibilización a las nuevas generaciones, garantizando que el trabajo en red sea la principal barrera contra la vulneración de los derechos de las niñas y jóvenes en toda España.

Anna Lluch

Anna Lluch. Cedida.

Considerada una auténtica eminencia en su especialidad médica, la oncóloga ha sido galardonada con el 'Premio Alumni Plus' durante la XXIX edición de los Premios Universidad-Sociedad.

El jurado ha querido ensalzar la brillante trayectoria vital de Anna Lluch, destacando no sólo su profunda dedicación a la investigación contra el cáncer de mama sino también el inmenso impacto humano y el compromiso social que siempre ha mostrado hacia sus pacientes.

La entrega de esta prestigiosa distinción tuvo lugar el martes 5 de mayo de 2026 en el emblemático edificio de La Nau, ubicado en la ciudad de Valencia, donde todo el ámbito académico, científico y social se congregó para rendir tributo a su incansable vocación.

Concha López Llamas

Concha López Llamas. Cedida.

El universo literario y ecofeminista vuelve a estar de enhorabuena gracias a esta bióloga y escritora, que protagoniza la actualidad cultural con el lanzamiento de su nueva obra titulada Nyctala y las Galeanas.

A través de las páginas de este texto, Concha López Llamas sigue expandiendo su particular sensibilidad fusionando el profundo conocimiento que posee sobre el medio natural con una narrativa orientada a la concienciación ecológica.

El 7 de mayo, ella misma da a conocer los detalles del libro en las instalaciones de la Fundación Caballero Bonald situadas en Jerez.

Ana López Navajas

Ana López-Navajas. Cedida.

Defensora incansable de la equidad en las aulas, la investigadora ha vuelto a levantar la voz para denunciar con vehemencia cómo el sistema educativo actual sigue actuando como un transmisor de desigualdades de género.

Su intervención principal destaca la imperiosa y urgente necesidad de que las aportaciones femeninas históricas y contemporáneas dejen de ser invisibles y se integren plenamente en los currículos escolares.

Dicha reivindicación ha cobrado gran notoriedad en esta primavera de 2026, a través de una reveladora entrevista publicada en el portal especializado Educación 3.0.

Desde este espacio digital de ámbito nacional, López Navajas vuelve a erigirse como el pilar fundamental de la coeducación española, cuestionando con datos el papel marginal que todavía sufren las mujeres en los libros de texto que leen los más jóvenes.

María López Valdés

María López Valdés. Cedida.

La extraordinaria capacidad para entrelazar neurociencia, desarrollo tecnológico y visión empresarial ha llevado a esta brillante emprendedora aragonesa a lo más alto del reconocimiento institucional.

Como cofundadora y CEO de Bitbrain, ha logrado romper barreras y expandir la tecnología española a más de 35 países un hito sobresaliente por el que acaba de ser reconocida como 'Mujer Influyente del Año 2026'.

El imponente recinto del CaixaForum en Zaragoza se vistió de gala para acoger a más de 250 invitados que fueron testigos de cómo López Valdés reflexionó en su discurso sobre el verdadero significado de influir positivamente en el mundo desde su tierra natal.

Pilar Manchón

Pilar Manchón. Cedida.

Reconocida a nivel global como una de las mentes más preclaras en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural, la actual directora senior de estrategia de investigación en inteligencia artificial de Google acapara los titulares al confirmarse como la ponente estrella del congreso AppIAI26.

Su mediática participación subraya su condición de líder indiscutible en un ecosistema hipertecnológico, sentándose en la misma mesa de debate que directivos de otros gigantes de Silicon Valley.

La magistral intervención de esta doctora en lingüística computacional está fijada en el calendario para el 13 de mayo de 2026.

Todo su profundo conocimiento, experiencia directiva y visión innovadora iluminarán los atriles del Palacio de Congresos Kursaal, ubicado en San Sebastián, sede escogida para albergar el mayor encuentro sobre IA aplicada de la región.

Carolina Marín

Carolina Marín. Cedida.

La leyenda del bádminton viajó a Granadilla de Abona (Tenerife) para visitar el Club de Bádminton Los Hinojeros.

Allí compartió un encuentro íntimo con jóvenes promesas, repasando su historia de esfuerzo, resiliencia ante las lesiones y grandes triunfos.

La visita anunciada el pasado 30 de abril desató la ilusión de toda la afición canaria, que por fin pudo conocer de cerca y escuchar en directo a Carolina Marín.

Macarena Rey, Ana Jaureguizar, Garbiñe Muguruza, Rocío Mora

Macarena Rey, Ana Jaureguizar, Garbiñe Muguruza y Rocío Mora.

La Real Fábrica de Tapices de Madrid fue el escenario de los Premios Poder Femenino 2026 de YO DONA el pasado 5 de mayo.

Este evento reunió a las figuras más influyentes del panorama actual para celebrar el liderazgo y el talento femenino.

En esta edición, cuatro mujeres destacaron por su excelencia y compromiso: Macarena Rey recibió el Premio Trayectoria, mientras que Ana Jaureguizar fue reconocida como Mejor Directiva.

Por su parte, la tenista Garbiñe Muguruza recogió el Premio Deporte y Rocío Mora, directora de APRAMP, fue galardonada con el Premio Objetivo Social, consolidando así su impacto en la sociedad actual.

Sandra García San Juan

Sandra García-San Juan. Cedida.

La empresaria ha protagonizado un hito histórico en su carrera. La prestigiosa revista Billboard, considerada la gran referencia del sector, la ha incluido como la única española en su lista Women in Music 2026, la cual destaca a las mujeres ejecutivas más influyentes de la industria musical a nivel global.

Este importante logro se materializó en la gala celebrada en Los Ángeles el miércoles 6. Con él se confirma su impacto internacional y se ensalza el talento español dentro del sector.

Soledad Gallego-Díaz

Soledad Gallego-Díaz. Cedida.

La periodista madrileña Soledad Gallego-Díaz falleció el 5 de mayo de 2026 a los 75 años, dejando un legado histórico en los medios españoles.

Vinculada a El País desde su fundación en 1976, hizo historia al ser la primera mujer en dirigir el periódico (2018-2020) y destacó en sus inicios por publicar en exclusiva el borrador secreto de la Constitución de 1978.

Definida por ella misma como una "periodista de redacción", brilló como cronista política y corresponsal en capitales como Bruselas, Londres, París o Nueva York.

Galardonada con el Premio Ortega y Gasset por su incansable compromiso ético, será recordada como una pionera indiscutible que logró romper los techos de cristal en la profesión.