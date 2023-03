Sandra Barneda: "Dijeron que no servía para los estudios… Ahora formo parte de 'Las Top 100'"

Sandra Barneda es una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en la categoría de 'Medios'. Periodista, presentadora y escritora, la catalana fue finalista del Premio Planeta 2020, prestigioso galardón de las letras españolas con su novela 'Un océano para llegar a ti'.

También autora de los libros las 'Hijas del Agua', 'Reír al Viento', 'La Tierra de las Mujeres' y 'Hablarán de Nosotras'. Sandra Barneda es, además, columnista de La Vanguardia y, desde hace once años, una de las caras más populares de Mediaset España.

Reconocida profesional y firme defensora de los derechos de las mujeres, la 'Top 100' responde a las preguntas de magasIN sobre referentes, consejos y curiosidades permitiendo así que, además de su trayectoria, podamos conocer también, un poco, de su parte más personal.

[Estas son las diez mujeres elegidas Top 100 en la categoría Medios]

1. Un ‘pensamiento estrella’ que siempre tiene presente es…

La vida es sabia: te detiene, te enseña, te empuja, te calla, te regala, te esconde… La vida es sabia…¡Fluye!



2. Una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras 'Top 100'.

Hace ya unos cuantos años, a mis padres los reunieron para contarles que no servía para los estudios… Años más tarde formo parte de 'Las Top 100'. No dejes que nadie moldee tu vida ni tus sueños.



3. Tres nombres de mujeres referentes para usted y por qué lo son.

Tres Mujeres… voy a homenajear a las mías. Mi madre porque cuando era pequeña la apartaron de la escuela para cuidar de sus hermanos y siempre tuvo claro el sentido de la liberta. Mi abuela porque aprendió a leer y a escribir a partir de los 50. Y mi hermana porque ha sido mi primera amiga y mi mayor aventurera.



4. Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

Película: 'La doble vida de Verónica' de Kievslouski

Libro: 'El laberinto sentimental' de Jose Antonio Marina

Canción: 'The power is here now', Alexia Chellun

5. Una característica presente en la mayoría de las mujeres.

La característica presente en la mayoría de las mujeres es la RESILIENCIA.



6. La conciliación es…

La conciliación es el EQUILIBRIO, llamado de otro modo utopía en un mundo que se resiste a trabajar en la equidad.



7. Un consejo para una entrevista de trabajo.

Utiliza más tus orejas que tu boca.



8. Las tres cosas en las que primero se fija en alguien y por qué.

Me fijo en la sonrisa, en sus manos y su forma de moverse.



9. Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión.

Pasear por el parque cercano con el perro, leer un libro, encender velas y poner incienso.



10. Un defecto ajeno que no soporta.

No soporto el 'victim playing'.



12. Dormir es…

¡Vital! Dormir bien un propósito diario.



13. Una manía que la defina.

La impaciencia.



14. Un color que jamás se colaría en su armario es…

Cualquier color puede colarse en mi armario…



15. Alguna 'pregunta' con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros.

¿Sobre qué temas importantes has cambiado de opinión y por qué?

