Un experto en reformas, sobre esta subida histórica: "Una pared de pladur antes podía costar 200 €, ahora supera los 400"

El pladur sigue siendo una de las opciones más rápidas, versátiles y rentables para redistribuir espacios dentro de una vivienda en España. Sin embargo, el precio de este material ya no tiene nada que vez con el de hace apenas una década.

Según datos del portal Habitissimo, hace unos 11 años levantar un tabique de pladur costaba alrededor de 30 euros por metro cuadrado en los modelos más habituales, mientras que en 2026 esa cifra ya alcanza los 50 euros por metro cuadrado, según datos de Cronoshare.

Una subida que refleja el fuerte encarecimiento que han sufrido los materiales de construcción en los últimos años y que está impactando directamente en el coste final de cualquier reforma en interiores. Y es que, lo que antes suponía una obra relativamente asequible, ahora obliga a ajustar partidas, reducir márgenes y replantear proyectos enteros.

De hecho, el problema ya no afecta únicamente a grandes obras o promociones inmobiliarias. También se deja notar en pequeñas reformas domésticas, especialmente en trabajos donde el pladur se ha convertido en un elemento prácticamente imprescindible por su rapidez de instalación, ligereza y capacidad de aislamiento.

Un incremento de precios del que hablaba hace unos meses César Alepuz durante su participación en uno de los programas de La Hora de La 1 de RTVE, donde analizaba cómo la subida de costes está afectando tanto a empresas como a particulares. "El pladur lleva una subida ya del 60 % y es un material que se usa prácticamente en todas las obras que se hacen de reformas de interior", explicaba.

Cuánto cuesta hacer un tabique de pladur en 2026

Actualmente, el precio de instalar un tabique de pladur en España depende de varios factores: el tipo de placa, si incorpora aislamiento acústico o térmico, la complejidad de la instalación o el acabado final.

Sin embargo, en los modelos más habituales, el coste medio ya se mueve entre los 40 y los 50 euros por metro cuadrado, cuando hace algo más de una década rondaba los 30 euros.

Esto significa que levantar una pared sencilla de unos 10 metros cuadrados puede alcanzar actualmente los 500 euros, una cifra considerablemente más elevada que hace unos años para una reforma básica en el hogar.

Otros materiales esenciales

Además, el encarecimiento no se limita únicamente al pladur. Según explicaba César Alepuz en RTVE, otros materiales esenciales dentro de una reforma también han registrado incrementos históricos.

"En el caso de los cristales de ventanas, han tenido una subida de hasta un 45 %, pero no solamente el cristal, esta madera maciza que acompaña al cristal y que se ha puesto porque la fachada es protegida, hasta un 60 %", detallaba.

Tableros de Pladur.

A esto se suman problemas añadidos como la dificultad para mantener presupuestos cerrados durante largos periodos de tiempo. De hecho, muchas empresas del sector han tenido que modificar por completo su forma de trabajar.

"Antes hacía presupuesto a dos meses y ahora a 15 días nada más. Esto se debe a que los materiales no paran de subir", explicaban durante el programa.

Nuevas fórmulas para no perder rentabilidad

El fuerte incremento de costes ha provocado que muchas constructoras y empresas de reformas busquen nuevas fórmulas para intentar mantener precios competitivos sin perder rentabilidad.

"Lo que hacemos para afrontar esa subida es que nosotros repercutimos una parte y otra parte la tenemos que asumir nosotros, si no, no podemos consensuar un presupuesto", aseguraba César Alepuz.

Una situación que incluso ha cambiado el orden habitual de algunas obras. Según relataba el propio constructor, en algunas de sus obras han tenido que comprar materiales mucho antes de utilizarlos para evitar nuevas subidas.

"En el caso del suelo, que también es de madera maciza, lo tuvimos que comprar lo antes posible porque no dejaba de subir e instalarlo primero. Una vez colocado tuvimos que taparlo y protegerlo todo para seguir la reforma", explicaba.

Falta de profesionales

A la subida de precios se suma otro problema que preocupa especialmente al sector: la falta de mano de obra cualificada. Un déficit de profesionales que está dificultando todavía más la ejecución de obras y reformas en España.

"Además no tenemos mano de obra en el sector y si yo hubiese hecho todos los presupuestos que me hubiesen entrado, hubiese facturado hasta tres veces lo que he facturado", señalaba.

Una situación que refleja cómo el envejecimiento de los trabajadores y la falta de relevo generacional están empezando a afectar seriamente a oficios relacionados con la construcción y las reformas.

Una escasez de profesionales, materiales cada vez más caros y presupuestos difíciles de mantener que están transformando por completo el mercado de las reformas en España.