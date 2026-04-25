Las arquitectas coinciden: "Instalar un ascensor en una comunidad en España ahora cuesta entre 40.000 y 250.000 €"

El coste de instalar un ascensor en una comunidad de vecinos vuelve a estar en el punto de mira. Y es que, a la necesidad de mejorar la accesibilidad se suma ahora la presión normativa: el Real Decreto 355/2024 obliga a actualizar miles de ascensores antiguos en España con nuevas medidas de seguridad, unas reformas que pueden alcanzar incluso los 40.000 euros.

En muchos edificios antiguos, esta situación está llevando a muchos vecinos a plantearse si compensa seguir adaptando el ascensor o dar el paso a una instalación completamente nueva.

Sin embargo, incorporar un ascensor en una comunidad puede convertirse en un proceso largo, caro y en muchos casos, conflictivo entre vecinos. Así lo resume la arquitecta Ainara Fernández, que ha analizado en detalle cuánto cuesta realmente afrontar este tipo de obras desde cero: "Colocar un ascensor puede acabar en derramas y discusiones eternas", advierte.

Para entender el presupuesto, lo primero es asumir que el ascensor es solo una parte del gasto total. Una de las partidas más importantes es la base de la obra. "La obra civil y las demoliciones suele ser entre un 20 y un 30 % de la obra, en torno a 20.000-50.000 euros", explica Fernández. Este bloque incluye desde derribos hasta la adaptación del espacio necesario dentro del edificio.

A continuación, entra en juego la estructura que hará posible la instalación. "Estructura metálica, castillete del ascensor, escalera metálica... En torno a 30.000 - 60.000 euros". Este coste puede dispararse si el edificio no cuenta con hueco para el ascensor y obliga a rehacer parte de la escalera o incluso actuar sobre la fachada.

Cuánto cuesta instalar un ascensor

El propio ascensor también supone una inversión importante dentro del conjunto. "Ascensor, cabina, guías y también depende de las paradas, aproximadamente entre 35.000 y 60.000 euros", detalla la arquitecta.

A esto se suman los acabados del portal, que muchas comunidades aprovechan para renovar: "Y los acabados, que podrían ser: iluminación, cerámicas, buzones y armario del portal, en torno a 20.000-50.000 euros".

@ainara_arquitecta 🏗️ ¿Cuánto cuesta instalar un ascensor en una comunidad? Si has visto Aquí no hay quien viva, sabes que un ascensor puede convertirse en TODO un drama vecinal 😅 Derramas eternas, vecinos que no se ponen de acuerdo, problemas técnicos… y la obra que nunca termina. Pero más allá de la comedia, la realidad es que instalar un ascensor es una intervención compleja donde intervienen muchas partidas: * estudio previo del edificio * proyecto técnico * obra civil (hueco, estructura…) * instalación del ascensor * accesibilidad y normativa * licencias * imprevistos (que siempre aparecen 👀) Porque sí, todos vemos el ascensor funcionando… pero no todo lo que hay detrás para hacerlo posible. En muchos casos, el coste puede ir desde decenas de miles hasta superar los 100.000€, dependiendo del edificio y las dificultades. 👉 ¿En tu comunidad ya habéis pasado por esto o seguís como en la serie? #Ascensor #Rehabilitacion #Arquitectura #Obra #AquiNoHayQuienViva ♬ sonido original - Ainara Fernández | Arquitecta

Más allá de lo visible, existen costes técnicos imprescindibles para que todo funcione correctamente. "Instalaciones eléctricas, centralización de contadores, inspección, boletines y legalizaciones en torno a 10.000 y 20.000 euros". Además, el proyecto técnico y la dirección de obra también tienen su peso: "Proyecto, dirección de obra, seguridad y permisos, en torno al 8 y 12 %: puede ser entre 5.000 y 10.000 euros".

Con todas estas partidas, la cifra final puede variar considerablemente. "Instalar un ascensor en tu comunidad cuesta entre 120.000 euros y 250.000 euros. Dependerá si entra por el hueco de la escalera o hay que tirar la fachada y construir una escalera nueva como en este caso", señala Fernández.

Precios en los casos más sencillos

Desde el sector, empresas especializadas en arquitectura como Esarco manejan otras estimaciones, destacando que los precios pueden ser más bajos en los casos más sencillos. Según explican, el presupuesto suele dividirse en varias partidas.

"Proyecto técnico de acondicionamiento del hueco del ascensor: 1.500€ a 5.500€, licencia e Impuesto de Obras del Ayuntamiento: 1.000€ a 6.000€ y obra de acondicionamiento del hueco del ascensor: 35.000€ a 150.000€". En conjunto, sitúan el "total del presupuesto del ascensor entre 40.000€ a 180.000€" como referencia orientativa.

La diferencia entre unas cifras y otras depende, sobre todo, de las características del edificio. Factores como disponer ya de hueco, tener que modificar la escalera, construir una estructura exterior o el número de plantas son determinantes. Cuanto mayor sea la intervención necesaria, mayor será el coste final.