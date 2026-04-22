Es oficial: la ayuda de hasta 15.000 € para comprar vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes

El Gobierno ha dado luz verde al nuevo Plan Estatal de Vivienda, una hoja de ruta que marcará las políticas en este ámbito entre 2026 y 2030 y que contará con una inversión de hasta 7.000 millones de euros, triplicando la dotación del plan anterior.

La iniciativa busca dar respuesta a uno de los principales retos actuales en España: el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes y a través de una estrategia que combina más oferta, ayudas y medidas para aliviar la carga económica.

Por un lado, se destinará una parte importante del presupuesto a incrementar el parque de vivienda pública de forma estable. También se impulsarán ayudas para rehabilitar viviendas ya existentes, con el objetivo de mejorar su estado y ampliar su disponibilidad.

A esto se suman también medidas centradas en facilitar la emancipación juvenil y reducir el esfuerzo financiero que supone acceder a una vivienda, así como actuaciones específicas en zonas donde el mercado está más tensionado. Precisamente una de las propuestas más llamativas pone el foco en el mundo rural y en revitalizar aquellos pequeños municipios de menos de 10.000 habitantes.

Para estos, se contemplan ayudas de hasta 15.000 euros dirigidas a jóvenes que quieran comprar vivienda, una medida que busca abrir nuevas oportunidades de vida fuera de las grandes ciudades, al mismo tiempo que revitalizar estos pueblos y facilitar la compra de esa primera vivienda a las nuevas generaciones.

Requisitos de la ayuda

En cuanto a los requisitos, esta ayuda está pensada para jóvenes de hasta 35 años en el momento de solicitarla o de firmar la compra. Además, será necesario cumplir con ciertos límites de ingresos: los beneficiarios no podrán superar una renta anual equivalente a cinco veces el IPREM, lo que se traduce aproximadamente en unos 3.000 euros mensuales.

La vivienda adquirida deberá destinarse a residencia habitual durante al menos cinco años y tendrá que ocuparse en un plazo máximo de tres meses desde su entrega. En el caso de obra nueva, este periodo empezará a contar desde que el inmueble esté listo para entrar a vivir.

También habrá un tope en el precio de la vivienda, que variará en función de la comunidad autónoma. Así, los límites se moverán entre los 200.000 euros en algunas regiones, como Extremadura, y los 325.000 euros en otras, como la Comunidad de Madrid. Por otro lado, tendrá un límite máximo del 20 % del coste de adquisición.

Por último, esta ayuda no estará disponible para quienes ya dispongan de otra vivienda en propiedad o en usufructo en España, incluso aunque cumplan el resto de condiciones establecidas.

Otras ayudas del plan

El nuevo plan también incluye otras medidas para fórmulas como el alquiler con opción a compra en viviendas protegidas, con cuantías que pueden rondar los 28.000 euros.

Además, se refuerza la apuesta por aumentar el parque de vivienda pública. Para ello, se prevé impulsar la construcción de nuevos inmuebles a través de la colaboración entre administraciones y empresas privadas, con ayudas que pueden superar los 80.000 euros por vivienda.

Estas cuantías podrían incrementarse en determinados casos, como cuando se utilicen técnicas constructivas más eficientes o si los proyectos se desarrollan en zonas con alta presión inmobiliaria.

El alquiler se convierte en otro de los pilares claves del plan. El bono joven, que actualmente se sitúa en 250 euros mensuales, se incrementará hasta los 300 euros, con el objetivo de aliviar el coste del acceso a la vivienda.

También se contemplan incentivos para movilizar viviendas vacías. Los propietarios que decidan rehabilitar sus inmuebles y destinarlos al alquiler asequible durante un periodo mínimo podrán acceder a ayudas importantes, que en algunos casos alcanzan hasta los 35.000 euros. La intención es aumentar la oferta disponible y facilitar precios más accesibles en el mercado.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este decreto, dando así el primer paso para la puesta en marcha de todas estas nuevas medidas. Se espera que en los próximos días comiencen los procedimientos técnicos necesarios y la previsión es que las medidas empiecen a aplicarse a lo largo del segundo trimestre del año.