Andrea, camionera de 22 años: "Trabajo 8h de lunes a viernes y gano unos 2.000 €, para lo que hago, me parece bastante bien"

Andrea tiene 22 años, conduce un tráiler de mercancías y representa una excepción dentro de un sector que envejece, pierde relevo generacional y sigue siendo mayoritariamente masculino.

En España, el transporte por carretera afronta desde hace años un problema de falta de conductores profesionales. Las empresas buscan mano de obra, pero cada vez menos jóvenes ven en el camión una salida laboral atractiva.

Su historia profesional llama la atención por dos motivos: por su edad y por ser mujer en una profesión donde ellas todavía son una minoría.

Andrea no sólo ha encontrado trabajo, sino también estabilidad. Conduce de lunes a viernes, tiene horario fijo, rutas regionales y un sueldo que ronda los 2.000 euros al mes.

"Trabajo 8 horas de lunes a viernes, recorro casi 300 km diarios y gano unos 2.000 euros mensuales", resume sobre una rutina que desafía muchos de los tópicos asociados al transporte.

Vocación desde niña

La relación de Andrea con el camión no nació por casualidad ni como una salida improvisada al mercado laboral. Desde pequeña sintió una atracción especial por el motor.

Mientras otros niños jugaban con muñecos o juguetes más habituales, ella se fijaba en coches, camiones y vehículos grandes. Aquella afición infantil terminó convirtiéndose en una vocación muy clara.

Por eso, cuando llegó el momento de elegir un camino profesional, no dudó. Quería trabajar al volante y sabía que para hacerlo necesitaba formación, permisos específicos y una inversión importante.

El proceso no fue sencillo. Tuvo que obtener el CAP, el carnet de camión rígido y después el de tráiler. Todo ello le costó, según explica, "entre 4.000 y 5.000 euros". Pese al desembolso, nunca lo vivió como una apuesta perdida. "Si realmente te gusta y le pones ganas e ilusión, sale bien", defiende.

La camionera más joven de España

La recompensa llegó pronto. Tras conseguir las licencias necesarias, empezó a trabajar y no tardó en hacerse un hueco en el sector. Su primera experiencia fue en Mercadona, donde ganó soltura y confianza. Después dio el salto a su empresa actual, donde asegura haber encontrado unas condiciones que le permiten conciliar mejor de lo que esperaba.

Horario fijo

Una de las cuestiones que más sorprende de su caso es la jornada. Frente a la imagen del camionero que pasa días enteros fuera de casa, Andrea realiza rutas regionales y vuelve al terminar su turno.

Su horario es de 14:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes. "Me dijeron ocho horas y lo están cumpliendo", explica, satisfecha con una organización que le permite tener vida personal.

Cada día recorre entre 200 y 250 kilómetros, principalmente por la provincia de Barcelona. En algunas jornadas se acerca a los 300 kilómetros, una distancia considerable, pero asumible dentro de su rutina.

Habitualmente conduce un camión frigorífico, aunque aclara que "casi siempre transporto mercancía seca". En el plano económico, su sueldo ronda los 2.000 euros mensuales. Una cifra que, a su juicio, compensa la responsabilidad y el esfuerzo del trabajo.

"Por lo que hago, me parece bastante bien", reconoce Andrea, que valora especialmente la estabilidad y el hecho de no haber tenido que encadenar empleos precarios. Su caso muestra una realidad poco visible: el transporte puede ofrecer empleo rápido y condiciones competitivas a quienes están dispuestos a formarse, pero, como ella misma dice, desde que obtuvo el carnet, "no he estado en paro ni un solo día".

Prejuicios al volante

La experiencia de Andrea no está exenta de dificultades. La joven reconoce que el principal obstáculo no siempre está en la carretera, sino en la mirada de los demás. Ser mujer y joven en un sector tan masculinizado sigue generando comentarios, dudas y actitudes incómodas.

Uno de los episodios que más recuerda ocurrió durante una descarga. "Un día estaba en un almacén para descargar y me vino un hombre, me preguntó que qué hacía allí y que siendo mujer no tenía que llevar un camión", relata. Su respuesta fue inmediata: "Soy una persona igual que tú".

La edad también se ha convertido en motivo de cuestionamiento. Andrea ha escuchado frases como "no tienes ni idea de lo que es el transporte", una crítica que atribuye más al prejuicio que a su capacidad real para trabajar. "Sí, es verdad que llevo poco tiempo, pero por algo se empieza. Por ser mujer y joven no significa que haga peor la faena", afirma.

Más allá de esas situaciones, también señala problemas estructurales que afectan a toda la profesión. Uno de ellos es la rigidez del tacógrafo, que regula los tiempos de conducción y descanso. "Si haces 44 minutos de descanso, que no te cuente solo 15. Eso hace que llegues más tarde a casa", lamenta.

También denuncia el estado de algunas áreas de servicio, especialmente los baños femeninos, que "están muchas veces en un estado lamentable". Aun así, su balance es positivo. Andrea quiere seguir conduciendo y no se plantea abandonar la profesión.

"Pienso dedicarme a ello toda la vida", asegura. Por eso anima a otras personas, especialmente a mujeres jóvenes, a perder el miedo y plantearse el transporte como una opción real. "Animaría a que se sacaran el carnet y que no tuvieran miedo", dice. Su historia no elimina los problemas del sector, pero sí ayuda a desmontar la idea de que el camión no es sólo cosa de hombres ni de generaciones mayores.