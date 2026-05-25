Cuenta atrás para 'Málaga made America': Remedios Cervantes presentará la cita en la que cantará Pilar Jurado

Esta semana, Málaga se prepara para vestir de época su Jardín Botánico con motivo de la celebración de Málaga made America, una cita que pondrá en valor los lazos que unen a la ciudad andaluza con Estados Unidos y conmemorará los 250 años de la Independencia del país, un momento clave en el que intervinieron grandes figuras nacidas en la Costa del Sol.

Esta cita sin precedentes, organizada por Magas y EL ESPAÑOL, reunirá a numerosos artistas, personalidades del mundo empresarial, las instituciones o la comunicación, entre otros, para celebrar una herencia histórica que cambió el mapa del mundo tal como lo conocemos.

Tendrá lugar el 26 de mayo a las 19:30 horas. La recepción y una recreación histórica abrirán la velada antes de la gala central, dirigida por la maestra de ceremonias Remedios Cervantes y con intervenciones como la del alcalde Francisco de la Torre y la de Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.

Será una noche para los sentidos, con múltiples activaciones y momentos para la reflexión, que actuará como puente entre el pasado y el futuro.

Pero no sólo eso: la velada es una cita clave de una programación más amplia, la Semana del Liderazgo Femenino 2026, que se extenderá a lo largo de tres días en los que Málaga se convertirá en un gran escaparate de talento.

Detrás del evento late un relato histórico con raíces: la ciudad reivindica el papel de figuras como Luis de Unzaga y Amézaga, militar que mantuvo correspondencia con George Washington y cuyo nombre aparece en investigaciones que dan cuenta de su influencia en el presidente norteamericano para que bautizase su país como Estados Unidos.

Imagen de archivo del Jardín Botánico-Histórico La Concepción de Málaga, donde tendrá lugar la fiesta. iStock

EL ESPAÑOL ha recuperado este legado para conectar la efeméride de 1776 con la memoria local, un nexo que la gala quiere hacer visible mediante la teatralización y la música, pues el broche de oro a la ceremonia lo pondrá la interpretación del himno estadounidense por la soprano Pilar Jurado.

Fiesta con estilo propio

El dress code propuesto para esta noche que terminará con un cóctel es tan especial como la misma: bautizado como Málaga 1776–1800, aplica la estética ilustrada de finales del siglo XVIII pero reinterpretada en clave contemporánea, invitando a trasladar códigos visuales de la época —mangas voluminosas, cinturas marcadas, botonaduras joya— a siluetas actuales.

Cristina Sobrino, periodista de Magas especializada en moda, ha elaborado junto al estilista Jesús Reyes una guía en la que podrán inspirarse los asistentes a la hora de elegir atuendo: tonalidades como el marfil o el azul atlántico, accesorios artesanales y el uso de tejidos nobles como lino lavado, jacquard o sedas pueden ser la base para un look sofisticado y contenido.

Por ejemplo, una invitada que siga esta estética podría combinar un corpiño reinterpretado con un pantalón de sastre o un denim recto y accesorios con aire barroco depurado, mientras que una opción masculina podría apostar por una casaca larga en azul atlántico con botonadura discreta y detalles artesanales; el objetivo es sugerir la época sin reproducirla literalmente.

Una semana de excepción

Málaga made America forma parte de una programación cultural más amplia que incluirá, entre otras activaciones, una nueva edición del Club de Lectura de Magas. Este formato, que en cada entrega continúa ampliando su comunidad de amantes de las letras, se trasladará a la costa andaluza con la obra de Elvira Roca Barea.

Una velada que tendrá lugar el miércoles 27 de mayo a las 12:00 horas en la emblemática Fábrica de Cervezas Victoria y a la que proseguirá la presentación del libro Las gobernadoras, el último título de Cruz Sánchez de Lara, prevista para las 13:00 h en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento.

En el acto, la vicepresidenta ejecutiva de este diario y editora de Magas y Lifestyle desvelará detalles de la obra que sólo los asistentes podrán conocer y contará con la intervención del regidor de la ciudad, la participación de David Cebrián, director editorial de Espasa, y una mesa redonda que sumará a Luz Gabás, Jaime Malet y María del Carmen Marcos Alarcón.

Portada de 'Las gobernadoras' (Espasa, 2026). Sala de prensa de Grupo Planeta

Cruz Sánchez de Lara, además de ejercer como alta directiva en EL ESPAÑOL, es autora de varias obras; la última, una novela histórica publicada por Espasa este año que propone poner en primer plano el papel de las mujeres y de España en la construcción de Estados Unidos.

Su trayectoria combina la abogacía con la labor editorial y el activismo: es conocida por su defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad, así como por ser una de las figuras responsables del crecimiento de EL ESPAÑOL, Magas y otros verticales como ENCLAVE ODS.

Tras un proceso creativo marcado por una intensa labor de documentación, Las gobernadoras ve la luz para visibilizar a referentes femeninos hasta ahora relegados en las grandes narrativas de la Independencia. La presentación en Málaga facilitará el debate sobre memoria, género y diplomacia.

El día culminará a las 19:30 horas en el Castillo de Gibralfaro con La Alfombra de la Cultura y el Liderazgo femenino, que, tras el éxito de su celebración en La Alhambra de Granada en 2025, vuelve a apostar por Andalucía para acoger este gran desfile de rostros conocidos comprometidos con la visibilización del talento con nombre de mujer.

Será el pistoletazo de salida de la XIV edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España', promovida por Magas junto a su fundadora, Mercedes Wullich. La cita reconoce, desde 2011, el impacto de distintas referentes en el progreso social del país.

El conglomerado multinacional francés del lujo LVMH y EllesVMH, su programa de liderazgo femenino con el que promueve la equidad de género, jugarán un papel clave en estos días mágicos en la ciudad andaluza.

Este proyecto fomenta el desarrollo profesional de las mujeres a través de diversas acciones. Desde 2007, han emprendido un viaje para convertir la ambición en acción, centrándose en la construcción de una cultura de liderazgo más inclusiva.

EllesVMH se basa en tres pilares estratégicos: paridad, equidad salarial y transmisión. Estas importantes bases están diseñadas para reforzarse mutuamente y ayudar a realizar progresos duraderos y medibles.

En LVMH, la igualdad de género es un imperativo empresarial para impulsar a través de EllesVMH un cambio significativo y global.

El broche final a la semana lo pondrá el Foro de incidencia y liderazgo de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', el jueves 28 de mayo. Se trata de un encuentro más introspectivo y estratégico donde se debatirán las claves estratégicas del poder femenino.