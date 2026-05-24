Adriana, camionera: "Cuando llego a un parking echo las cortinas y no bajo del camión para que no vean que soy mujer"

Detrás de cada camión que recorre las carreteras españolas hay historias de esfuerzo, largas jornadas y mucha soledad. Y es que, aunque para muchos pueda parecer una profesión ligada a la libertad, la autonomía y la vocación, la realidad de quienes viven al volante de estos camiones está marcada muchas veces por horarios imprevisibles, sacrificio, muchos días lejos de casa e incluso inseguridad.

Un sector que pese a ser tradicionalmente masculino, poco a poco va contando con más presencia femenina. De hecho, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad, el 2% de los conductores profesionales de camión en España son mujeres, una cifra aún baja si se compara con el porcentaje total de mujeres conductoras en el país, que supera el 43 %.

Ha sido precisamente una de estas mujeres quien ha mostrado en redes sociales la cara más real de esta profesión. Hablamos de Adriana, una camionera de 57 años y con más de dos décadas de experiencia al volante que recientemente compartía su historia a través del programa 'Espejo Público' de Antena 3.

Según explicaba Adriana en el programa, su trabajo ha cambiado en los últimos años hacia una sensación de inseguridad cada vez mayor para los transportistas. "La inseguridad ha crecido mucho. Sabes cuándo sales de casa, pero no cuándo vas a volver", confesaba.

Según cuenta, uno de los principales problemas se encuentra en las áreas de descanso, especialmente durante la noche. Muchos camioneros aseguran sentirse completamente expuestos mientras descansan dentro de la cabina, un momento en el que cada vez más delincuentes aprovechan para actuar.

Y es que, en los últimos meses, las redes se han llenado de vídeos grabados por los propios camioneros mostrando robos y asaltos en plena ruta. "Estamos vendidos, nos están robando día y día", lamenta. Gasóleo, baterías o mercancía son algunos de los objetivos más frecuentes.

En el caso de las mujeres transportistas, Adriana reconoce que ha llegado a modificar completamente sus hábitos cuando termina la jornada para intentar no llamar la atención en los parkings donde duerme.

"Cuando llego al parking, aparco, apago las luces, echo las cortinas y no me bajo del camión para que no vean que soy mujer. Y es una pena tener que vivir así", relata.

La camionera también explica que ha vivido episodios de acoso durante algunas rutas internacionales y que los robos en áreas de servicio son ya algo habitual dentro del sector. Uno de los momentos más angustiosos que recuerda ocurrió durante una madrugada en Francia. "Me desperté sobre las dos y media porque me estaban robando. Miré por la cortina y había cuatro tíos con un coche quitándome el gasoil", cuenta.

Los profesionales del transporte denuncian que muchas áreas de descanso carecen de vigilancia suficiente y permiten el acceso sencillo de vehículos ajenos a los camioneros. Por eso reclaman más iluminación, controles y medidas de seguridad que eviten este tipo de situaciones.

"Entran, se esconden y donde hay más cantidad de camiones es donde actúan. En una hora tienen que llevarse todo lo que puedan", explica Adriana.

"La fatiga y el estrés se acumulan"

Pero el problema, según los conductores, va mucho más allá de las pérdidas económicas. El miedo constante termina afectando también al descanso y puede acabar provocando accidentes graves en carretera. Muchos aseguran que pasan la noche en alerta por temor a sufrir un robo o una agresión.

"No duermes y al día siguiente sales a la carretera tras jornadas de 15 horas conduciendo. La fatiga y el estrés se acumulan y eres una bomba de relojería", advierte Adriana, insistiendo en que esta situación supone un riesgo tanto para los transportistas como para el resto de conductores.

La camionera también denuncia algunas de las técnicas utilizadas por los delincuentes para actuar durante la noche. "Van con cloroformo y lo echan por las rejillas de ventilación de la cabina. A un amigo mío lo dejaron dormido durante 40 horas. Te pueden matar incluso", asegura.

Reclama más seguridad y menos prejuicios

Ante esta situación, Adriana decidió llevar más de 26.000 firmas al Parlamento Europeo para reclamar medidas urgentes que mejoren la seguridad en las áreas de descanso destinadas a camioneros.

La transportista también ha querido visibilizar otro problema que todavía persiste dentro del sector: los prejuicios hacia las mujeres camioneras. Recuerda, por ejemplo, las dificultades que tuvo para encontrar trabajo cuando llegó a España desde Rumanía.

"Lo primero que me preguntaban era si mi marido no tenía carnet de camión. Mi marido no lo tenía, era yo la camionera", explica.

Adriana lo tiene claro: "Las mujeres sí estamos listas para el transporte, pero la pregunta es si el transporte está listo para nosotras", sentencia.