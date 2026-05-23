María, cocinera: "Para que la tortilla quede melosa no batas los huevos, mézclalos con la patata y déjalo reposar"

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La tortilla de patata es una de las recetas por excelencia de la gastronomía española. De hecho, figura entre las tapas favoritas de españoles y turistas, según el estudio Importancia Social de la Tapa de Saborea España y Hostelería de España.

Junto a ella, tampoco podemos olvidarnos de otros clásicos como las croquetas, la ensaladilla rusa o las patatas bravas. Sin embargo, pocas elaboraciones generan tanto debate como la tortilla de patatas española.

Con cebolla o sin ella, más o menos cuajada, cada persona tiene su propia versión. Pero si hay algo en lo que muchos coinciden es en la importancia de la textura interior. Y es que lograr una tortilla jugosa, cremosa y con el punto justo de cuajado es una de las claves del éxito.

Precisamente en ese detalle se ha fijado la cocinera y creadora de contenido María Ángeles García, conocida como @marichica21. En uno de sus vídeos comparte el truco que utiliza para conseguir una tortilla especialmente melosa. Un pequeño gesto durante la preparación que puede cambiar por completo el resultado final.

Según explica, conseguir una tortilla especialmente jugosa no depende únicamente del punto de cocción. Para ella, el resultado final empieza mucho antes y está relacionado con varios detalles que suelen pasar desapercibidos.

Tortilla con interior jugoso.

Uno de los más importantes tiene que ver con la propia patata durante la fritura. La cocinera advierte de que muchas personas cometen el error de aplastarla mientras se cocina. "El truco número uno es no machacar la patata dentro de la sartén con el aceite", explica. De esta forma conserva mejor su textura y contribuye a lograr una tortilla mucho más melosa.

Una vez que la patata está tierna y bien escurrida, llega otro de los momentos decisivos de la receta. Es entonces cuando entra en juego el huevo, uno de los ingredientes que más influye en la textura final.

Lejos de limitarse a mezclar todos los ingredientes rápidamente, María Ángeles apuesta por una incorporación más cuidadosa. Un pequeño gesto que, según defiende, ayuda a conseguir una tortilla más cremosa y equilibrada

Es precisamente en ese momento cuando María Ángeles recomienda trabajar la mezcla. "Después con un tenedor movemos el huevo y machacamos la patata, no antes", explica, insistiendo en que respetar el orden de cada paso es fundamental.

Sin embargo, para la cocinera hay un detalle todavía más importante. Se trata del tiempo de reposo que necesita la mezcla antes de llegar a la sartén. Dejarla reposar unos minutos permite que el huevo se integre mejor con la patata. Además, el calor residual ayuda a que empiece a cuajarse ligeramente sin perder cremosidad.

"Hasta que quede una mezcla melosita", resume María Ángeles. Ese equilibrio entre jugosidad y consistencia es precisamente lo que buscan quienes persiguen una tortilla perfecta.

El truco de María Ángeles para una tortilla cremosa

Aunque se trata de una receta sencilla, hay pequeños gestos que pueden cambiar por completo el resultado final. Uno de ellos tiene que ver con la forma de incorporar el huevo.

Frente a la costumbre de añadirlo todo de golpe, la cocinera recomienda hacerlo poco a poco sobre la patata ya escurrida. Así se consigue una mezcla más homogénea y una textura mucho más cremosa. A este consejo se suma otro error habitual que conviene evitar. Manipular demasiado la patata mientras se fríe puede hacer que pierda parte de su estructura y afecte al resultado final.

Ingredientes Ingredientes para la tortilla de patatas melosa Huevos de tamaño M, 4 unidades

Patatas medianas, 4 unidades

Cebolla, 1 unidad

Aceite de oliva virgen extra, cantidad suficiente para freír

Sal al gusto Paso 1 Pela las patatas y córtalas en rodajas finas o en trozos pequeños, según tu preferencia. Paso 2 Calienta abundante aceite de oliva en una sartén y añade las patatas (y la cebolla si decides incluirla). Paso 3 Cocina a fuego medio, dejando que las patatas se hagan lentamente sin aplastarlas ni removerlas en exceso. Paso 4 Cuando estén tiernas, retíralas y escúrrelas bien del aceite. Añade la sal en este momento. Paso 5 Incorpora los huevos poco a poco sobre las patatas calientes, sin batirlos previamente aparte. Paso 6 Mezcla con un tenedor, integrando el huevo mientras machacas ligeramente la patata hasta lograr una textura melosa. Paso 7 Deja reposar la mezcla durante unos minutos para que el huevo empiece a cuajar ligeramente. Paso 8 Vierte la mezcla en una sartén con un poco de aceite caliente y cocina a fuego medio. Paso 9 Cuando la base esté cuajada, dale la vuelta con ayuda de un plato y cocina por el otro lado hasta alcanzar el punto deseado. Paso 10 Retira, deja templar unos minutos y sirve.

Lo más recomendable es dejar que se cocine sin aplastarla y reservar ese ligero machacado para cuando ya se haya mezclado con el huevo. De esta forma se conserva mejor la textura característica de la tortilla.

El reposo final también juega un papel decisivo. Esos minutos de espera permiten que todos los ingredientes se integren y ayudan a conseguir ese interior meloso tan apreciado.

El resultado es una tortilla jugosa, equilibrada y con una textura que marca la diferencia. Un pequeño truco que demuestra que, en ocasiones, los mejores resultados dependen de los detalles más sencillos.