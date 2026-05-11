Adora, cocinera: "Las gambas al ajillo más ricas no se hacen con aceite; llevan un vaso de vino blanco con maicena"

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Según el ranking elaborado por Taste Atlas en 2023, las gambas al ajillo son consideradas como el decimotercer mejor plato del mundo. Se colocan como el primer plato español mejor valorado, con un 4,7 de valoración y son una de las responsables de que nuestro país tenga la tercera mejor cocina del mundo.

Este reconocimiento no es casualidad. Las gambas al ajillo forman parte de la esencia de la gastronomía española, especialmente dentro de la cultura del tapeo, donde destacan por su intensidad de sabor y su carácter social.

Es un plato que trasciende generaciones y regiones, presente tanto en bares tradicionales como en propuestas más contemporáneas, y que ha sabido mantener su identidad pese a la evolución culinaria.

Su aroma inconfundible a ajo y su presentación chispeante en cazuela de barro lo convierten en una experiencia que va más allá del simple hecho de comer, siendo casi un ritual compartido.

Además, uno de los grandes atractivos de este plato es su aparente sencillez. Se trata de una receta fácil de elaborar, accesible incluso para quienes no tienen demasiada experiencia en cocina, lo que ha contribuido a su enorme popularidad tanto dentro como fuera de España.

Sin embargo, lejos de ser una preparación rígida, las gambas al ajillo admiten múltiples interpretaciones. Cada cocinero puede aportar su propio sello, ajustando tiempos, intensidades o ingredientes.

Un ejemplo de esta reinterpretación es el toque de vino blanco con maicena, una variación que aporta una textura más ligada y un matiz diferente al conjunto.

Este es precisamente el truco de Adora, una de las cocineras más populares en TikTok, que ha conseguido viralizar su versión del plato y demostrar que incluso las recetas más tradicionales pueden tener variaciones y seguir estando igual de ricas.

Ingredientes Ingredientes para las gambas al ajillo de Adora 300 g de gambas (peladas, crudas)

5–6 dientes de ajo

1 guindilla (seca o fresca, al gusto)

1 cucharada de pimentón dulce

100 ml de vino blanco (≈ 1/2 vaso)

1 cucharadita de maicena

60 ml de aceite de oliva (unas 4 cucharadas)

Sal al gusto Paso 1 Pela y corta los ajos en láminas. En una sartén amplia o cazuela, añade el aceite de oliva a fuego medio. Paso 2 Incorpora los ajos y dóralos lentamente hasta que estén ligeramente tostados (sin quemarse). Retíralos y resérvalos. Paso 3 En el mismo aceite, añade la guindilla e incorpora las gambas y saltéalas a fuego medio-alto. Añade una pizca de sal. Paso 4 Cuando las gambas empiecen a cambiar de color, baja ligeramente el fuego, añade la cucharada de pimentón dulce y devuelve los ajos a la sartén. Paso 5 Remueve bien para integrar los sabores sin que el pimentón se queme. Paso 6 Disuelve una cucharada de maicena en un vaso de vino blanco y vierte la mezcla en la sartén. Paso 7 Remueve suavemente para que la salsa espese. Paso 8 Cocina durante 2–3 minutos más hasta que la salsa tenga una textura ligeramente ligada. Ajusta de sal si es necesario.

Beneficios de las gambas

Desde el punto de vista nutricional, las gambas son una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, bajas en calorías y con un aporte de grasas mínimo.

Destacan por su riqueza en minerales como el yodo, el fósforo, el zinc y el selenio, fundamentales para funciones metabólicas y del sistema inmunológico. Además, son una buena fuente de vitamina B12 y niacina, esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Aunque las gambas al ajillo son todo un clásico, la receta es muy versátil y puede hacerse perfectamente con otros mariscos de características similares.

Una excelente alternativa son los langostinos, que comparten muchas propiedades nutricionales con las gambas y ofrecen una textura firme que responde muy bien a la cocción que se precisa para la receta.

También se pueden usar cigalas, que tienen un sabor más delicado, pero que puede resultar muy elegante en esta receta.

Si el presupuesto no es un problema, los camarones grandes o los carabineros, que tienen un sabor mucho más intenso, también pueden ser una opción excelente.

Todos estos crustáceos permiten variar la receta según disponibilidad y presupuesto manteniendo un perfil nutricional y una intensidad de sabor similares en este plato que es una de las mayores delicias de la dieta mediterránea.