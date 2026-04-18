Paula Monreal, chef: "Los guisantes no se mejoran con aceite ni jamón; añade 1 huevo, 2 lonchas de queso y tomate"

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Es muy habitual que tras una dura jornada de trabajo no apetezca demasiado pasar un buen rato entre fogones, momento en el que los guisantes se convierten en un ingrediente versátil con el que podemos preparar una cena fácil, rápida y saludable.

En esta ocasión, de la mano de la cocinera Paula Monreal Barral (@paufeel), podemos conocer una receta de guisantes con huevo, una opción saludable para preparar una cena completa y saciante que además puede estar lista en apenas unos minutos.

La chef y creadora de contenido deja claro de esta manera que los guisantes no se mejoran con aceite ni jamón, sino que se debe añadir un huevo, dos lonchas de queso y tomate, tres ingredientes que son la clave para conseguir un resultado sobresaliente.

Ingredientes de los guisantes con huevo de Paula Monreal 1 huevo

1 taza de guisantes congelados

2 lonchas de queso

Tomate natural

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta Paso 1 Saltear los guisantes: poner los guisantes congelados en una sartén con un poco de aceite de oliva y cocinar durante un par de minutos. Paso 2 Añadir el huevo: incorporar el huevo batido con sal y pimienta y mezclar ligeramente. Paso 3 Agregar ingredientes: bajar a fuego medio y añadir el queso y el tomate. Paso 4 Tapar y cocinar: cubrir la sartén y dejar un par de minutos, hasta que el huevo esté cuajado y el queso derretido. Paso 5

Beneficios nutricionales de los guisantes con huevos

En la búsqueda de una alimentación balanceada y nutritiva, que es el objetivo de cada vez más personas, los guisantes han ido ganando cada vez más protagonismo por los numerosos beneficios que ofrecen para la salud, al ser ricos, entre otros, en proteína y fibra.

Cuando los guisantes se combinan con huevos, se consigue crear una combinación perfecta que potencia sus propiedades nutricionales. Incorporar a la dieta guisantes con huevos supone disfrutar de mucho más que un delicioso plato, sino que también es una opción rica en nutrientes esenciales que pueden complementar a la perfección cualquier plan alimenticio.

Los guisantes son una excelente fuente de proteínas vegetales, aportando un perfil de aminoácidos que puede ser muy beneficioso para todos aquellos que buscan alternativas a las proteínas animales.

Contiene vitaminas como la vitamina K, vitamina C y varias del complejo B, además de minerales como el hierro y el magnesio. Su alto contenido en fibra también contribuye a la salud digestiva y ayuda a la hora de regular el azúcar.

Por su parte, los huevos son considerados uno de los alimentos más completos a nivel nutricional, siendo ricos en proteínas de alta calidad y aportando todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita.

Los huevos también contienen vitaminas D, B12, colina y varios antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, fundamentales para poder preservar la salud ocular. Gracias a su contenido de grasas saludables, los huevos pueden ser parte de una dieta equilibrada que además tiene cierto poder saciante.

Otras recetas para la cena con guisantes

Además de los deliciosos guisantes con huevo, se pueden preparar otras recetas interesantes para la hora de la cena, también rápidas de preparar y deliciosas. Repasamos algunas de ellas.

Crema de guisantes a la menta

Ideal para una cena ligera y elegante que se prepara en menos de 15 minutos, se prepara con 400 gramos de guisantes, 500 ml de caldo de verduras, un puñado de hojas de menta fresca y un toque de yogur griego o nata.

Una vez reunidos todos los ingredientes, pon a hervir el caldo de verduras. Cuando rompa a hervir, se agregan los guisantes y se cocina durante 5 minutos, de forma que mantengan su color vibrante.

Luego se retira del fuego y se agrega la menta fresca, triturando todo con la batidora hasta conseguir que quede una textura sedosa. Finalmente, se sirve con una cucharada de yogur por encima y un poco de pimienta negra.

Pasta con crema de guisantes y limón

Otra propuesta interesante para la cena es preparar una pasta con crema de guisantes y limón, una opción cítrica y fresca que parece mucho más elaborada de lo que en realidad lo es, por lo que todo el mundo puede prepararla en su hogar.

En este caso se necesitan 150 gramos de pasta (la que cada uno prefiera), 200 gramos de guisantes, ralladura de un limón, queso parmesano y un chorro de nata para cocinar. Reunidos estos ingredientes, podemos ponernos manos a la obra con la receta.

En primer lugar, se cocina la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, y en los tres últimos años de cocción, se añaden los guisantes a la misma olla. Se escurre todo y se vuelve a poner en la olla a fuego bajo.

A continuación, es hora de agregar la nata, la ralladura de limón y abundante queso parmesano. Se mezcla todo hasta conseguir una salsa cremosa que pueda envolver la pasta y que le dé ese toque de sabor que lo convertirá en un auténtico manjar.

Estas dos recetas se preparan de manera muy sencilla y rápida, y son dos excelentes formas de aprovechar los guisantes a la hora de la cena.