Los expertos coinciden: la carne no se ablanda con vino ni aceite; el truco es añadir piña

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Uno de los grandes problemas que nos podemos encontrar a la hora de preparar carne es que esta nos quede dura, lo que puede arruinar cualquier plato. Sin embargo, existen algunos trucos que se pueden poner en práctica para evitarlo.

En este sentido, los expertos explican que la carne no se ablanda con vino ni aceite, sino que el truco es añadir piña. Aunque pueda sonar raro, el resultado es espectacular, con filetes más tiernos, jugosos y sabrosos de lo que puedes imaginar.

Uno de los chefs que hace esta recomendación es Miguel Ángel Cádiz Romero (@carnes_y_fuegos en Instagram), quien no ha tenido ningún problema a la hora de compartir su secreto para que nunca más vuelvas a comer carne dura.

La clave está en la bromelina

Si nunca más quieres comer carne dura, la clave está en la bromelina, una enzima que está presente en la piña natural. Es una enzima proteolítica, por lo que rompe las proteínas. Por lo tanto, cuando la piña entra en contacto con la carne, tiene diferentes efectos.

Esta enzima descompone las proteínas musculares de la carne (actina, miosina y colágeno), lo que hace que la carne se vuelva más blanda y tierna. Mejora la jugosidad y aporta un toque agridulce muy interesante.

Si la carne se deja durante mucho tiempo en contacto con la piña cruda, la bromelina continúa actuando y la carne se puede volver demasiado blanda o pastosa, como si se deshiciera. Cuando la piña se cocina, la bromelina se desnaturaliza y ya no ablanda la carne.

En definitiva, utilizar piña con la carne hace que se consiga romper las proteínas de la carne y que tenga un resultado más tierno y jugoso. Es necesario, en todo caso, tener cuidado al usarla en marinados.

Ingredientes de los filetes de ternera marinados con piña 500 g de filetes de ternera

1 trozo de piña natural

2 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 diente de ajo

1 trocito de jengibre

1 cucharada de miel (o azúcar moreno)

Pimienta (al gusto)

Una pizca de sal (opcional) Paso 1 Pela y corta la piña en trozos. Paso 2 Tritura la piña junto al ajo, la soja, el aceite, el jengibre, la miel y la sal hasta obtener una mezcla homogénea. Paso 3 Introduce los filetes en el marinado y cúbrelos bien. Paso 4 Tapa con film y deja reposar en la nevera entre 1 y 2 horas. Paso 5 Saca la carne, escúrrela sin lavarla y sécala ligeramente con papel de cocina. Paso 6 Calienta una sartén y, cuando esté muy caliente, añade un poco de aceite directamente sobre la carne. Paso 7 Cocina los filetes vuelta y vuelta sin moverlos en exceso para que conserven sus jugos.

Otros consejos

Una vez conocido cómo se puede usar la piña para poder conseguir una carne más tierna y apetecible, conviene tener en cuenta una serie de consejos adicionales que pueden hacer que mejore notablemente el resultado final.

En este sentido, es importante saber que este truco es ideal para cortes más duros de vacuno, como falda, pierna o costillas, aunque también se puede usar en cerdo. En lo que respecta a la carne de pollo, no es tan necesario, ya que es más tierno.

Preparar un filete perfecto puede ser todo un reto, pero siguiendo las recomendaciones de los expertos se puede estar más cerca de conseguir un resultado sobresaliente. Como no puede ser de otra manera, una de las claves pasa por utilizar una buena materia prima.

En cuanto a sazonar la carne, hay que tener en cuenta que dependerá de cada gusto personal, habiendo casos en los que no es necesario añadir condimentos, pero hay quienes prefieren hacerlo. De hecho, si se desea crear nuevos y diferentes sabores, un acierto seguro pasa por sazonar con sal y pimienta fresca por ambos lados.

Recuerda además que nunca hay que poner la carne en la sartén hasta que el aceite no esté suficientemente caliente, pues un calor alto es clave para sellar la carne y crear una deliciosa cobertura dorada.