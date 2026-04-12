Adiós a la electricidad estática que hace que la ropa se pegue al cuerpo: la laca es la solución perfecta de 'La Ordenatriz'

La electricidad estática está muy presente en la vida ordinaria, afectando a actos cotidianos como ponerse la ropa. Seguro que a muchas de vosotras le ha pasado que al meterse una camisa o una falda, estas se pegan al cuerpo como si fueran atraídas por un imán. Es algo que, además de resultar incómodo, puede estropear el resultado del look.

Sucede con mayor frecuencua en unos tejidos que en otros. Los sintéticos como el poliéster o el nailon atraen especialmente esa carga, incluso llegan a provocar pequeñas descargas. Nada importante, por supuesto, pero el chispazo está ahí.

La pregunta de esta semana en el consultorio de 'La Ordenatriz' tiene que ver con esto. Y la experta en orden y limpieza vuelve a recurrir a uno de sus trucos mágicos para evitarlo. Se trata de la laca, que no sirve solamente para mantener intactos nuestros peinados.

Las camisas sintéticas suelen acumular electricidad estática. iStock

Anuncia que nos va a regalar dos tips en vez de uno. Si lo que queremos es evitar que las prendas se adhieran a la piel el proceso es sencillo. Hay que rociar con este producto primero el interior, desde una distancia prudente para no manchar la tela. Luego se repite el proceso en el exterior.

Con este sencillo gesto que ella usa en una camisa el problema está solucionado. Nos la podemos poner y quedará perfecta, moviéndose libremente y con naturalidad.

El segundo también resulta muy útil. Las manchas de maquillaje en este tipo de piezas, jerseys o vestidos son habituales. ¿Qué hacer para no arruinarlas? Aplicar laca del mismo modo, insistiendo en los cuellos, que son los que más sufren este tipo de suciedad.

"Es posible que se ensucie, pero los restos saldrán con mayor falicidad cuando se metan en la lavadora", explica. El espray fijador actúa como una capa protectora del tejido evitando que las partículas de pigmentos y aceites se incrusten dentro de las fibras.

Volviendo a la electricidad estática en los textiles se produce por la acumulación de cargas, principalmente por fricción entre materiales, lo que genera un desequilibrio de electrones. Este efecto aumenta cuando metemos la colada en la secadora y también en ambientes secos con baja humendad, lo que impide que el aire neutralice este efecto.

La laca es el elemento salvador. La utilices para el pelo o no, siempre conviene tenerla cerca porque nos puede ayudar en infinidad de momentos. Evita que las medias se rompan con facilidad, si las rociamos antes de ponérnoslas.

Los plásticos pegajosos también vuelven a estar impecables si le echamos este producto y luego frotamos con un estropajo mojado. Ahora que llega el verano, las temidas manchas de alquitrán en las toallas también encuentran en este espray su mejor aliado.

Rociar la zona desde muy cerca y luego, con ayuda de una cuchara, arrastrar suavemente los restos. La razón es que los disolventes que contiene actúan sobre la estructura de esa suciedad, reblandeciéndola y facilitando que se desprenda de las fibras sin dañarlas.